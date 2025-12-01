Sau trung niên mới hiểu: Người khôn ngoan không làm 3 việc này với họ hàng, giàu hay nghèo cũng cần chú ý

Nói cụ thể về thu nhập, tài sản của con cái

Trong các cuộc họp gia đình, nhiều người trung niên thường muốn tạo ấn tượng với gia đình, họ hàng bằng cách khoe khoang thu nhập của con cái. Họ thể hiện sự vượt trội về tài sản để mong nhận lại những lời khen cho bản thân và các con. Thế nhưng điều này có thể đem lại không ít rắc rối “từ trên trời rơi xuống”.

Cư dân mạng Lý Quyên (Trung Quốc) cho biết trước khi bà nội qua đời đã quyết định để lại một món bất động sản giá trị cho cô. Lý Quyên quyết định cải tạo bất động sản này thành một khách sạn nhỏ. Bố mẹ vừa biết tin đã lập tức khoe khoang với họ hàng và bạn bè. Không lâu sau, nhiều người thân trong gia đình tìm đến khách sạn của Lý Quyên, yêu cầu được trải nghiệm miễn phí, thậm chí muốn lưu trú dài ngày.

Lý Quyên vô cùng đau đầu với những người họ hàng vốn không thân thiết này. Cô quyết định không nói chuyện về tình hình tài chính với bố mẹ và không còn xuất hiện trong các buổi họp mặt gia đình.

Ảnh minh họa

Một tài khoản đã để lại bình luận gây chú ý dưới bài đăng của Lý Quyên: “Việc khoe khoang tài sản với người quen có thể khiến bạn thỏa mãn nhất thời nhưng về lâu dài việc này gieo mầm đố kỵ và mang đến những rắc rối không hồi kết. Những người thực sự thông minh không bao giờ dễ dàng tiết lộ họ đang có bao nhiêu tài sản”.

Khơi gợi chuyện không vui trong quá khứ

Mối quan hệ họ hàng “vừa gần vừa xa”, vừa có liên kết chặt chẽ nhưng cũng cần giữ ranh giới phù hợp. Thế nhưng một số người họ hàng không khéo léo thường nhắc đến chủ đề nhạy cảm, thậm chí khơi gợi chuyện buồn khi gặp gỡ. Điều này không chỉ khiến cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc, mà còn làm rạn nứt mối quan hệ.

Ảnh minh họa

Một người dùng Zhihu (Trung Quốc) đã chia sẻ trải nghiệm khi đi tàu cùng mẹ về quê nghỉ hè và gặp người dì sống cùng làng. “Ban đầu chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, nhưng ngay sau đó dì lại nói: ‘Thật đáng tiếc, nếu còn đứa trẻ đó thì giờ chị đã có hai cô con gái xinh đẹp rồi’. Sau đó mẹ tôi không còn cười lần nào suốt chuyến đi và cũng không chào dì khi chúng tôi đến ga cuối cùng”, cư dân mạng này cho biết.

Khi về đến nhà, cư dân mạng kể lại câu chuyện này cho bố. Lúc này cô mới biết mình còn có một chị gái sinh đôi nhưng không may mất sớm vì tai nạn. Câu chuyện này đã qua nhiều năm nhưng vẫn là vết thương lòng không bao giờ lành với mẹ cô. Vì vậy khi chuyện buồn bị gợi lại, mẹ của cư dân mạng không khỏi buồn bã, tự trách bản thân đã để xảy ra sơ suất không đáng có trong quá khứ.

Để lộ rắc rối của bản thân

Chủ đề: “Những trải nghiệm sống nào đã mở mang tầm mắt cho bạn?” trên nền tảng Zhihu (Trung Quốc) đã tạo ra cuộc thảo luận lớn. Một câu trả lời của cư dân mạng Tiểu Mai đã gây chú ý: “Nhất định không được để lộ rắc rối hay khuyết điểm của bản thân cho người thân, họ hàng biết”.

Ảnh minh họa

Tiểu Mai và đồng nghiệp họ Lý là họ hàng xa, sống cùng làng nên mối quan hệ ở công ty của họ rất tốt. Khi bố của Tiểu Mai nhập viện, cô cũng thông báo cho đồng nghiệp này về việc phải dành nhiều thời gian chăm sóc bố trong tương lai. Cô Lý tỏ ra thông cảm, giúp đỡ Tiểu Mai hoàn thành một số công việc.

Sau khi công ty nơi họ làm phá sản, Tiểu Mai đến nộp hồ sơ ở một doanh nghiệp khác. Thế nhưng ngay lúc Tiểu Mai vượt qua vòng phỏng vấn và chuẩn bị thử việc, người quản lý hỏi cô về vấn đề gia đình.

Cư dân mạng vô cùng ngạc nhiên khi cấp trên biết chuyện cá nhân của mình là do cô Lý tiết lộ. Người quản lý cho rằng hoàn cảnh gia đình của Tiểu Mai có thể ảnh hưởng đến công việc, không thể thường xuyên đi công tác nên quyết định chọn đồng nghiệp họ Lý làm việc. Trong khi đó, cô Lý lại khoe với gia đình của cả hai về việc được chọn vào công ty mới vì năng lực vượt trội hơn so với Tiểu Mai.

Sau tất cả, cư dân mạng này nhận ra giữ khoảng cách với người quen, họ hàng không phải dấu hiệu của mối quan hệ thiếu chân thành mà là cách để bảo vệ bản thân.