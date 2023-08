Sau tuần diễn biến trái chiều giữa thị trường trong nước và quốc tế, giá vàng sắp tới sẽ ra sao?

Giá vàng thế giới tuần qua dao động trong phạm vi hẹp trong bối cảnh thiếu định hướng rõ ràng khi những người tham gia thị trường đang chia rẽ quan điểm về việc liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã thực sự đạt lãi suất ‘đỉnh’ chưa, hay vẫn còn nhiều đợt tăng lãi suất nữa?

Vàng thế giới kết thúc tuần ở gần mức thấp nhất trong vòng 1 tháng do USD và lợi suất trái phiếu tăng sau dữ liệu cho thấy giá sản xuất của Mỹ tăng trong tháng bảy.

Giá vàng giao ngay trong phiên thứ Sáu có lúc chạm mức thấp nhất kể từ ngày 7/7, kết thúc ở mức 1.913,35 USD/ounce, thấp hơn 1,4% so với một tuần trước đó; vàng kỳ hạn tháng 12  giảm 0,1% xuống 1.946,60 USD.

Giá vàng trong nước tuần qua tăng, trái với xu hướng giảm của vàng thế giới. Cụ thể, vàng SJC giá 66,9 - 67,52 kết thúc tuần ở mức triệu đồng/lượng, tăng so với 66,5 67,22 triệu đồng/lượng cách đây một tuần; v àng DOJI giá 66,8 - 67,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng tăng so với 66,55 67,3 triệu đồng/lượng cách đây một tuần); vàng PNJ giá 66,75 - 67,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng nhẹ so với 66,7 - 67,2 triệu đồng/lượng cách đây một tuần.

Diễn biến giá vàng.

Bộ Lao động cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 đã tăng 0,3% so với tháng liền trước, nếu so theo năm mức tăng là 0,8% (cao hơn so với dự báo là tăng lần lượt 0,2% và 0,7%). Chỉ số giá tiêu dùng cũng đang tăng trở lại, với CPI tháng 7 tăng 3,2% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 3% của tháng 6 và là lần đầu tiên tăng tốc trở lại sau 13 tháng liên tiếp giảm tốc.

Với những dữ liệu đó, các nhà phân tích Phố Wall đang phân vân về triển vọng giá vàng trong tuần tới, mặc dù các nhà đầu tư bán lẻ vẫn tỏ ra khá lạc quan.

Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy các nhà đầu tư bán lẻ kỳ vọng giá vàng sẽ đạt mức tăng vững chắc trong tuần 14-18/8. Trong khi đó, các nhà phân tích vẫn thận trọng trong tâm trạng chờ đợi hướng đi dứt khoát từ các chỉ báo kinh tế và xu hướng kỹ thuật.

Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, nằm trong số những nhà phân tích tin rằng vàng sẽ đạt được một số mức tăng vào tuần tới. Ông Day cho biết: “Nếu chỉ là một phản ứng đối với sự sụt giảm của tuần trước, thì vàng sẽ tăng trong tuần tới”. "Có một cuộc chiến giữa các tác động tiêu cực - chủ yếu là thắt chặt tiền tệ, bao gồm khả năng Fed tăng lãi suất thêm nữa, và các tác động tích cực - đáng chú ý là chu kỳ tăng lãi suất sắp kết thúc, đặc biệt là ở Mỹ, trước khi lạm phát được chế ngự. Trong bối cảnh đó, gần như mọi ngườ hoàn toàn không quan tâm đến vàng vào thời điểm này. Khi tâm lý thay đổi, vàng có thể tăng giá đáng kể."

Colin Cieszynski, giám đốc chiến lược thị trường của SIA Wealth Management, cho rằng vàng sẽ tiếp tục xu hướng giảm gần đây. Ông Cieszynski cho biết: “Tôi dự báo giá vàng sẽ giảm trong tuần tới. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng, tạo ra một cơn gió ngược đằng sau USD. Sự kiện lớn tiếp theo là Jackson Hole (cuộc họp của các lãnh đạo ngành ngân hàng) trong hai tuần nữa. Cho đến lúc đó, vàng sẽ luôn giao dịch ngược xu hướng với USD và không có nhiều kịch bản khác."

Kết quả khảo sát của Kitco News cho thấy có 13 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia trả lời. Trong đó, tỷ lệ dự đoán giá vàng tăng và giảm tương đương nhau, cùng là 4 phiếu (31%), còn lại 5 nhà phân tích (tương đương 38%) có ý kiến trung lập.

Trong khi đó, 573 phiếu khảo sát trực tuyến đã được các nhà đầu tư bán lẻ quan tâm. Trong số này, 320 người được hỏi, tương đương 56%, dự đoán vàng sẽ tăng vào tuần tới; 155 người khác, tương đương 27%, dự đoán giá giảm, và 98 người, tương đương 17%, dự báo giá đi ngang.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy các nhà đầu tư bán lẻ kỳ vọng giá vàng sẽ giao dịch quanh mức 1974 USD/ounce vào cuối tuần tới.

Kết quả khảo sát của Kitco về triển vọng giá vàng.

Yếu tố rủi ro nhất đối với thị trường kim loại quý trong tuần tới là doanh số bán lẻ tháng 7 của Mỹ, công bố vào sáng thứ Ba (15/8) và biên bản cuộc họp mới nhất của FOMC (Ủy ban thị trường mở của Fed), công bố vào chiều thứ Tư (16/8), với nội dung sẽ giúp thị trường biết được người tiêu dùng cũng như Cục Dự trữ Liên bang cảm thấy thế nào về thực trạng kinh tế Mỹ.

Darin Newsom, chiến lược gia thị trường cao cấp của Barchart.com, vẫn kiên trì với dự báo giá vàng tăng. "Tại sao? Bởi vì nó không hiệu quả với tôi vào tuần trước, sau khi tôi nói về xu hướng đảo chiều tăng giá ngắn hạn của vàng kỳ hạn tháng 12 trên biểu đồ hàng ngày," ông Newsom nói. "Như câu người ta thường nói: Hãy lái con tàu đang chìm xuống đáy. Nói về đáy, tuần này đã chứng kiến hợp đồng kỳ hạn tháng 12 chạm mức thấp trước đó là 1.939,20 USD."

Ông Newsom cho biết, từ góc độ kỹ thuật, có một số điều đang diễn ra với hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12. "Ba tuần giảm trên biểu đồ hàng tuần, gợi nhớ đến một câu chuyện tương tự về cá của Benjamin Franklin: Giống như khách mua và con cá, thị trường bắt đầu ‘bốc mùi’ sau ba ngày/tuần/tháng (bất kể khung thời gian nào đang được nghiên cứu) đi ngược lại xu hướng."

Ông cũng chỉ ra trên biểu đồ hàng tuần cho thấy khả năng xảy ra một đáy kép trong trung hạn, đồng thời nói thêm rằng biểu đồ hàng tuần đáng tin cậy hơn biểu đồ hàng ngày - dựa trên 'Nguyên tắc Goldilocks". “Các biểu đồ hàng ngày cho thấy giá quá nóng, biểu đồ hàng tháng cho thấy quá lạnh, nhưng biểu đồ hàng tuần thì vừa phải."

Nhà phân tích Jim Wyckoff của Kitco nhận thấy xu hướng giảm giá chậm trong tuần này sẽ tiếp diễn sang tuần tới. Ông nói: “Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá sẽ tiếp tục giảm chậm”.

Trong khi đó, Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, có quan điểm trung lập về giá vàng trong ngắn hạn. Ông nói: “Không có gì khẩn cấp để tham gia vào thị trường vàng. "Chúng tôi không thấy sớm có tác nhân nào kích hoạt giá tăng lên."

Edward Moya, nhà phân tích thị trường cao cấp của OANDA, cũng nhận thấy vàng sẽ giao dịch đi ngang vào tuần tới. “Mối quan tâm dài hạn đối với vàng là có nhưng đây sẽ là một môi trường khó khăn”. "Vàng sẽ vật lộn cho đến khi chúng ta thấy một sự kiện rủi ro xảy ra trên thị trường." Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành của Bannockburn Global Forex, cho rằng giá vàng tuần tới sẽ tiếp tục giảm đến mức chạm đáy trước khi hồi phục trong cùng tuần.

Ông Chandler nói: “Tôi đã dự đoán vàng sẽ phục hồi sau dữ liệu CPI của Mỹ và tiền quay trở lại các quỹ của Mỹ, nhưng than ôi, đồng đô la Mỹ và lãi suất của Mỹ tỏ ra linh hoạt hơn và vàng (giao ngay) đã gần chạm mức 1910 USD trước khi kết thúc tuần”. Tuy nhiên, ông cho rằng: “Xu hướng giảm giá đang chững lại.”

Ông Chandler cho biết: “Tuần tới, trọng tâm chú ý chuyển sang dữ liệu về các lĩnh vực thực tế của Mỹ—doanh số bán lẻ, sản xuất công nghiệp và nhà ở”. “Việc vàng đóng cửa tuần qua ở mức trên 1920 USD sẽ giúp sớm chạm đáy để sau đó tăng lên.”

Tham khảo: Kitco News