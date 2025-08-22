Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau tuổi 50, 5 lời rủ rê về tiền bạc bạn nhất định phải từ chối nếu không muốn mệt mỏi

22-08-2025 - 16:22 PM | Sống

Tuổi 50, phụ nữ thường đứng trước nhiều lựa chọn tài chính: đầu tư, tiêu dùng, “giúp đỡ” bạn bè. Nhưng không phải lời rủ rê nào cũng nên gật đầu. Biết nói “không” đúng lúc chính là bí quyết giữ ví tiền an toàn và sống an nhàn tuổi trung niên.

1. Rủ rê góp vốn làm ăn “siêu lợi nhuận”

Sau tuổi 50, 5 lời rủ rê về tiền bạc bạn nhất định phải từ chối nếu không muốn mệt mỏi- Ảnh 1.

Ở tuổi này, nhiều chị em dễ bị bạn bè hay người quen thuyết phục đầu tư chung. Nghe thì hấp dẫn: góp 100 triệu, lời vài chục triệu chỉ sau 3 tháng. Nhưng thực tế, đa số dự án nhỏ lẻ, thiếu minh bạch.

Nguy hiểm: Tiền vốn dễ “bốc hơi”, gây căng thẳng gia đình.

Giải pháp: Chỉ nên đầu tư khi thật sự hiểu ngành, có hợp đồng pháp lý rõ ràng và chấp nhận rủi ro. Nếu không, hãy thẳng thắn từ chối.

2. Rủ rê “chơi hội, chơi họ” không rõ ràng

Chơi họ, góp vốn xoay vòng từng giúp nhiều phụ nữ xoay xở khó khăn. Nhưng ngày nay, kiểu “hội online” hoặc “họ góp qua app” mọc lên, rủ rê rất nhiều.

Nguy hiểm: Dễ bị bể hụi, mất trắng, không có ai đứng ra bảo lãnh.

Giải pháp: Nếu muốn tham gia, chỉ nên với người thân tín, số tiền nhỏ, và có cam kết rõ ràng. Tốt nhất, hãy chọn gửi tiết kiệm ngân hàng – an toàn hơn.

3. Rủ rê vay hộ, đứng tên hộ người khác

“Chị đứng tên giùm em cái thẻ tín dụng”, “Chị vay hộ em khoản này”… – đây là kiểu rủ rê cực nguy hiểm. Ở tuổi 50, uy tín và lịch sử tín dụng của bạn là tài sản quan trọng để phòng thân.

Nguy hiểm: Nếu người vay không trả, bạn là người gánh nợ, thậm chí bị liệt kê nợ xấu.

Giải pháp: Tuyệt đối từ chối. Giúp thì có thể hỗ trợ bằng cách khác (giới thiệu việc làm, tư vấn), nhưng không để tên mình dính vào nợ người khác.

4. Rủ rê tiêu xài xa hoa “cho bằng bạn bè”

Sau tuổi 50, 5 lời rủ rê về tiền bạc bạn nhất định phải từ chối nếu không muốn mệt mỏi- Ảnh 2.

Đám cưới con nhà này mấy chục triệu tiền mừng, nhóm bạn rủ đi du lịch sang chảnh, mua đồ hiệu… Đây là những cái bẫy tiêu tiền thường gặp nhất.

Nguy hiểm: Chi tiêu vượt khả năng, tiền tiết kiệm “bốc hơi”, còn lại chỉ là nợ.

Giải pháp: Hãy nhớ rằng sự an nhàn tuổi trung niên không đến từ những bữa tiệc xa hoa, mà từ tài khoản tiết kiệm đủ đầy. Chọn lọc sự kiện quan trọng, đừng ôm hết.

5. Rủ rê tham gia “bữa trưa miễn phí”

Những buổi hội thảo tài chính tặng quà, rủ rê mua bảo hiểm, sản phẩm đầu tư “bảo đảm lãi 15%/năm”… là “chiêu” phổ biến đánh vào tâm lý muốn an toàn.

Nguy hiểm: Dễ mua nhầm sản phẩm kém chất lượng, ràng buộc dài hạn, tốn kém.

Giải pháp: Trước khi ký bất kỳ giấy tờ nào, hãy mang về tham khảo, hỏi ý kiến con cái hoặc chuyên gia. Đừng quyết định chỉ vì “áp lực đám đông”.

Bảng so sánh: Gật đầu với Nói không

Tình huốngKhi gật đầuKhi nói “không”
Góp vốn làm ănNguy cơ mất trắng, căng thẳng gia đìnhGiữ vốn an toàn, yên tâm
Chơi họ mờ ámDễ bị lừa, bể hụiCó thể gửi ngân hàng, sinh lãi đều
Vay hộ người khácMang nợ oan, mất uy tínGiữ sạch hồ sơ tín dụng
Tiêu xài theo bạn bèVí rỗng, nợ tăngTích lũy thật sự, sống an nhàn
“Bữa trưa miễn phí”Mắc bẫy hợp đồng, mất tiềnQuyết định tỉnh táo, bảo toàn vốn

Kết luận

Sau tuổi 50, 5 lời rủ rê về tiền bạc bạn nhất định phải từ chối nếu không muốn mệt mỏi- Ảnh 3.

Ở tuổi 50, điều quý giá nhất không phải là “chạy theo lợi nhuận” hay “chi cho bằng người khác”, mà là sự bình an tài chính. Biết nói “không” với 5 lời rủ rê này chính là nói “có” với sự an nhàn của bản thân và gia đình.

Thực ra, “nói không” với những lời rủ rê không chỉ là cách giữ ví tiền, mà còn là cách giữ tâm trí bình an. Tuổi 50 trở đi, sức khỏe, gia đình và sự thanh thản quan trọng hơn bất cứ khoản lãi nào. Một quyết định bốc đồng có thể khiến bạn mất hàng chục năm tích cóp, trong khi một cái gật đầu tỉnh táo có thể giữ được cả quãng đời sau.

Vậy nên, hãy coi mỗi lần từ chối là một lần bạn đang ký thêm “bảo hiểm an nhàn” cho tuổi già. Bỏ qua những hào nhoáng bên ngoài để giữ vững tài chính bên trong – đó mới là bản lĩnh thật sự của người phụ nữ khôn ngoan ở tuổi trung niên.

Tuổi trung niên không phải lúc thử nghiệm những rủi ro mới, mà là lúc tận hưởng thành quả và chuẩn bị một tuổi già vững vàng.

Ngân hàng cảnh báo khoản tiền tuyệt đối không được rút khỏi tài khoản, hoặc sử dụng để chi tiêu

Theo Thảo Nguyễn

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngành học chỉ một trường duy nhất ở Việt Nam đào tạo đã có điểm chuẩn 2025: Cực hot vì lương tháng 30 triệu đồng “trong tầm tay”

Ngành học chỉ một trường duy nhất ở Việt Nam đào tạo đã có điểm chuẩn 2025: Cực hot vì lương tháng 30 triệu đồng “trong tầm tay” Nổi bật

Từ 2025, hàng triệu người dân TP.HCM vui mừng khi 3 bệnh viện cửa ngõ được “thay áo mới”: Kinh phí đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, có nơi xây cả “bãi đáp” trực thăng cấp cứu

Từ 2025, hàng triệu người dân TP.HCM vui mừng khi 3 bệnh viện cửa ngõ được “thay áo mới”: Kinh phí đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, có nơi xây cả “bãi đáp” trực thăng cấp cứu Nổi bật

Trường đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn, một ngành đang hot "lên ngôi" với 28,19 điểm

Trường đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn, một ngành đang hot "lên ngôi" với 28,19 điểm

16:30 , 22/08/2025
Hình ảnh mới nhất của Đại uý CSCĐ bị quái xế tông khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80

Hình ảnh mới nhất của Đại uý CSCĐ bị quái xế tông khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80

16:20 , 22/08/2025
Một hành động "chết người" KHÔNG BAO GIỜ nên làm trên máy bay

Một hành động "chết người" KHÔNG BAO GIỜ nên làm trên máy bay

16:17 , 22/08/2025
Ông bà dạy: "Nhà sạch thì vận thông, nhà bẩn thì vận tán" – 4 nơi càng lười dọn càng nghèo khó bám riết

Ông bà dạy: "Nhà sạch thì vận thông, nhà bẩn thì vận tán" – 4 nơi càng lười dọn càng nghèo khó bám riết

16:09 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên