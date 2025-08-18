Ngân hàng cảnh báo khoản tiền tuyệt đối không được rút khỏi tài khoản, hoặc sử dụng để chi tiêu

Tài khoản ngân hàng bỗng nhiên nhận được một khoản tiền lạ, không rõ lý do, nguồn gốc, người dùng cần làm gì để tránh rủi ro pháp lý, hay mắc bẫy lừa đảo?

Trước trình huống trên, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác và thực hiện theo các bước sau:

Trước hết, tuyệt đối không chiếm giữ hoặc sử dụng tiền chuyển nhầm. Khách hàng không được rút tiền ra khỏi tài khoản hoặc sử dụng để chi tiêu. Việc sử dụng số tiền được chuyển nhầm vào tài khoản, không trình báo cơ quan công an và liên hệ ngân hàng có thể bị xem là hành vi chiếm giữ tài sản trái phép.

Bước tiếp theo là trình báo cơ quan công an và liên hệ ngay với ngân hàng quản lý tài khoản. Khách hàng cần đến trực tiếp hoặc gọi điện tới số hotline của ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời, cần cung cấp các thông tin cần thiết để cơ quan công an và ngân hàng kiểm tra. Hãy chụp màn hình hoặc sao kê giao dịch chuyển tiền đến, email thông báo giao dịch. Ngoài ra, cũng nên ghi lại nội dung cuộc trò chuyện với người chuyển tiền nhầm để trình báo trong trường hợp cần thiết.

Theo Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015, trong trường hợp người có hành vi không trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm theo yêu cầu của chủ sở hữu mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản.

VPBank khuyến cáo khách hàng cần cấp báo kịp thời để Ngân hàng và các cơ quan chức năng phối hợp xử lý đúng quy trình, đảm bảo quyền lợi. Đồng thời, luôn cảnh giác với các yêu cầu truy cập đường link website, đăng nhập hay cung cấp thông tin tài khoản, thông tin cá nhân.

Khách hàng không nên thực hiện theo bất kỳ yêu cầu nào cung cấp thông tin tài khoản cho người tự xưng là chủ khoản tiền chuyển nhầm và yêu cầu hoàn trả. Tuyệt đối không chuyển trả lại tiền nếu chưa có văn bản yêu cầu chính thức từ ngân hàng hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Nếu có bất kỳ nghi vấn lừa đảo liên quan tới VPBank, khách hàng cần thông báo ngay tới các chi nhánh VPBank gần nhất hoặc liên hệ qua các kênh hỗ trợ chính thức.