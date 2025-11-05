Sau tuổi 50, đây là 3 bài tập tốt nhất giúp não bộ linh hoạt và kéo dài tuổi thọ

Tuổi 50 trở đi, cơ thể bắt đầu đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có nguy cơ sa sút trí tuệ. Lão hoá là quy luật tự nhiên nhưng hoàn toàn có thể trì hoãn bằng thói quen vận động phù hợp mỗi ngày.

Nghiên cứu y học chỉ ra rằng tập luyện thể dục đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer. Một lối sống năng động không chỉ tốt cho sức khỏe thể chất mà còn giúp người cao tuổi duy trì trí nhớ và sự minh mẫn.

Dưới đây là 3 bài tập được khuyến nghị cho người sau tuổi 50:

1. Đi bộ

Đi bộ được xem là bài tập cường độ thấp phù hợp với hầu hết người cao tuổi. Duy trì 30–45 phút mỗi ngày giúp tim mạch hoạt động hiệu quả, tăng trao đổi chất và điều hòa huyết áp. Sự phối hợp giữa tay, chân và ánh nhìn khi đi bộ còn giúp kích hoạt não bộ, nâng cao khả năng giữ thăng bằng, giảm nguy cơ té ngã.

Nhiều công trình khoa học cho thấy đi bộ nhanh hoặc vận động mức độ vừa phải có thể làm giảm nguy cơ mắc Alzheimer và làm chậm suy giảm trí nhớ. Ngược lại, thói quen ngồi lâu, ít vận động lại là yếu tố khiến bệnh tiến triển nhanh hơn. Chỉ với đôi giày thoải mái và một không gian thoáng đãng, đây là phương pháp rèn luyện an toàn mà ai cũng có thể áp dụng.

2. Tập ngón tay

Ít ai biết rằng mỗi đầu ngón tay con người chứa tới hơn 3.000 thụ thể cảm nhận cơ học, kết nối trực tiếp với các vùng chức năng của não. Vì vậy, việc cử động ngón tay thường xuyên – như nắm, mở, co, duỗi hoặc xoa bóp – chính là cách hiệu quả để kích hoạt hoạt động của hệ thần kinh.

Những động tác nhỏ này giúp tăng lưu thông máu, cải thiện độ linh hoạt của tay, đồng thời kích thích tế bào thần kinh vận động, hỗ trợ cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung. Nhiều chuyên gia khuyến nghị người cao tuổi nên luyện tập ngón tay trong lúc xem TV, đọc sách hoặc nghỉ ngơi để vừa thư giãn vừa rèn luyện trí não.

3. Chơi bóng bàn

Bóng bàn là môn thể thao được đánh giá cao trong việc tăng cường hoạt động của não bộ. Trong quá trình chơi, người tham gia phải quan sát, phán đoán đường bóng và phản ứng nhanh để đánh trả, qua đó kích thích não bộ xử lý thông tin liên tục.

Các nhà khoa học cho rằng bóng bàn giúp cải thiện tốc độ phản xạ, khả năng tư duy và tập trung. Ngoài ra, bộ môn này còn giúp tăng lưu lượng máu lên não, cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ giấc ngủ và giảm căng thẳng. Với người cao tuổi, việc chơi bóng bàn thường xuyên không chỉ giúp duy trì trí nhớ mà còn là hình thức giao tiếp xã hội, góp phần nâng cao tinh thần lạc quan.

Muốn trẻ lâu, hãy “lười” 2 điều sau

1. Lười thức khuya

Thức khuya, đặc biệt là do sử dụng điện thoại, máy tính trước khi ngủ, khiến cơ thể giảm tiết hormone melatonin – yếu tố quan trọng giúp điều hòa giấc ngủ. Thiếu ngủ kéo dài gây rối loạn trao đổi chất, suy giảm miễn dịch và tăng nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường. Đi ngủ sớm và ngủ đủ giấc là cách đơn giản nhất để cơ thể phục hồi và chống lão hóa.

2. Lười giận dữ

Giữ tâm lý bình tĩnh, tránh tức giận hay suy nghĩ tiêu cực giúp hạn chế sự sản sinh hormone stress – tác nhân khiến tế bào lão hóa nhanh. Người duy trì tinh thần lạc quan, cởi mở thường có sức khỏe tim mạch tốt hơn và tuổi thọ cao hơn.

