Sau tuổi 60, bất kể lương hưu cao hay thấp nhất định phải làm được 3 điều này để tuổi già viên mãn, con cái hiếu thuận

Không ít cha mẹ đang vô tình đặt mình vào thế khó

Trên một diễn đàn dành cho người trung niên ở Trung Quốc, bài chia sẻ về câu chuyện của bà Trương từng nhận được nhiều sự đồng cảm.

Sau khi nghỉ hưu, cứ vài ngày bà lại sang nhà con gái. Từ đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp đến chăm cháu, hầu như việc gì bà cũng đảm nhận. Mỗi lần mẹ ra về, con gái đều nói: "Mẹ vất vả rồi", nhưng trong ánh mắt vẫn thấp thoáng vẻ mệt mỏi. Vài năm sau, khi gia đình con gái chuyển đến thành phố khác sinh sống, bà Trương ngày nào cũng ngóng cuộc gọi video. Chỉ cần con gọi muộn một chút, bà đã lo lắng, giận dỗi, còn con gái nhiều lần phải giải thích: "Mẹ ơi, chúng con còn bận công việc".

Câu chuyện của bà Trương không phải là trường hợp cá biệt. Sau khi nghỉ hưu, nhiều người lớn tuổi dành gần như toàn bộ thời gian, sức lực và cả tiền bạc cho con cháu. Có người đều đặn sang nhà con nấu cơm, trông cháu, dọn dẹp, lo từng bữa ăn; người khác lại dành phần lớn tiền tiết kiệm hoặc lương hưu để hỗ trợ con mua nhà, nuôi cháu với suy nghĩ: "Mình còn giúp được thì cứ giúp".

Xuất phát điểm đều là tình yêu thương, nhưng sự hy sinh quá mức đôi khi lại vô tình tạo áp lực cho cả hai phía: cha mẹ mệt mỏi vì luôn cố gắng cho đi, còn con cái mang cảm giác áy náy vì nhận quá nhiều sự giúp đỡ. Theo thời gian, những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy có thể trở thành khoảng cách vô hình giữa hai thế hệ.

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Nguyên nhân nằm ở chỗ nhiều bậc cha mẹ vô tình xem việc thường xuyên có mặt là cách tốt nhất để thể hiện tình yêu. Tuy nhiên, khi sự quan tâm vượt quá ranh giới, con cái có thể cảm thấy không còn nhiều không gian để tự sắp xếp cuộc sống. Bà Trương sau này cũng thừa nhận bà từng nghĩ việc đến thăm con thường xuyên là biểu hiện của sự quan tâm, nhưng lại không nhận ra con gái cũng cần một cuộc sống và khoảng không riêng.

Tương tự, tiền bạc cũng có thể trở thành áp lực nếu cha mẹ xem đó là cách duy nhất để yêu thương con. Có người sẵn sàng rút gần hết tiền tiết kiệm, thậm chí chấp nhận đầu tư mạo hiểm với hy vọng kiếm thêm để hỗ trợ con cháu. Trong quan hệ gia đình, nếu cha mẹ dành hết nguồn lực tài chính cho con mà không giữ lại khoản dự phòng cho bản thân, chỉ cần xảy ra biến cố, cả kinh tế lẫn tình cảm đều có thể bị ảnh hưởng.

Ba điều quan trọng quyết định hạnh phúc sau tuổi 60

1. Có cuộc sống riêng thay vì xoay quanh con cái

Sau tuổi 60, điều đáng quý nhất là vẫn duy trì được nhịp sống của riêng mình. Đó có thể là thói quen tập thể dục mỗi sáng, gặp gỡ bạn bè, đọc sách, du lịch, chăm sóc cây cối hoặc tham gia các câu lạc bộ dành cho người cao tuổi. Khi cha mẹ có cuộc sống phong phú, con cái cũng yên tâm hơn vì biết rằng cha mẹ vẫn đang tận hưởng cuộc sống thay vì chờ đợi những cuộc gọi hay những lần về thăm.

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2. Giữ ranh giới tài chính rõ ràng

Yêu thương không đồng nghĩa với việc phải cho đi tất cả. Nếu có điều kiện, cha mẹ hoàn toàn có thể hỗ trợ con cái, nhưng vẫn cần ưu tiên khoản dự phòng cho chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt và những nhu cầu phát sinh khi tuổi cao. Một nền tảng tài chính ổn định không chỉ giúp người lớn tuổi an tâm mà còn giảm áp lực cho con cái khi xảy ra những tình huống ngoài ý muốn.

3. Tôn trọng con như những người trưởng thành

Điều con cái cần sau khi lập gia đình thường không phải là những lời chỉ dẫn liên tục mà là sự tin tưởng. Cha mẹ có thể chia sẻ kinh nghiệm khi được hỏi, nhưng nên hạn chế can thiệp quá sâu vào công việc, hôn nhân hay cách nuôi dạy cháu. Khi được tôn trọng như những người trưởng thành, con cái cũng sẽ dễ mở lòng và chủ động chia sẻ nhiều hơn với cha mẹ.

Theo Toutiao