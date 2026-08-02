Bứt phá ở phần Về đích, nam sinh Chuyên ĐH Sư phạm giành nguyệt quế tuần Olympia

Trận thi tuần đầu tháng 1 của quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26 với sự tranh tài của 4 thí sinh: Nguyễn Đức Kiên - Trường THPT Than Nguyên, Lai Châu; Nguyễn Doãn Hoàng Sơn - Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; Lê Hà Hoàng Đăng - Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TPHCM và Nguyễn Hoàng Nguyên - Trường THCS & THPT Y đôn, Gia Lai.

Cuộc thi nóng lên ngay từ phần Khởi động khi Đức Kiên và Hoàng Sơn cùng vươn lên dẫn đầu với 50 điểm. Hoàng Đăng giành được 10 điểm, trong khi Hoàng Nguyên chưa có điểm sau phần thi đầu tiên.

Nguyễn Doãn Hoàng Sơn chuẩn bị bước vào vòng thi Về đích. (Ảnh chụp màn hình)

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 16 chữ cái. Hàng ngang số 4 được Đức Kiên lựa chọn mở đầu tiên với câu hỏi “Tác phẩm ”Giã từ...“, sáng tác năm 1929, lấy bối cảnh trong Thế chiến thứ nhất và được cho là cuốn sách bán chạy đầu tiên của tác giả Ernest Hemingway”. Ở câu hỏi này chỉ có Hoàng Sơn đưa ra câu trả lời đúng là “Vũ khí”.

Ngay khi câu hỏi hàng ngang tiếp theo được đưa ra, Hoàng Đăng lập tức nhấn chuông trả lời từ khóa chướng ngại vật là “Năng lượng hạt nhân”. Nam sinh chia sẻ, khi đang có số điểm thấp hơn các đối thủ, em quyết định mạo hiểm để tìm cơ hội vươn lên. Đáp án chính xác giúp Hoàng Đăng bằng điểm số với Hoàng Sơn, khi cả hai cùng có 60 điểm sau hai phần thi.

Phần thi Tăng tốc, các thí sinh tiếp tục bám đuổi nhau về điểm số. Đức Kiên dẫn đầu với 160 điểm, Hoàng Đăng 110 điểm, Hoàng Sơn 100 điểm, Hoàng Nguyên vẫn chưa có điểm nào sau 3 phần thi.

Phần thi Về đích, Đức Kiên thi đầu tiên, lựa chọn ba câu hỏi 20 điểm. Không trả lời được ở 2 câu hỏi đầu tiên, ở câu hỏi cuối cùng em để Hoàng Sơn giành điểm số với đáp án là Trương Hán Siêu.

Thí sinh Hoàng Sơn bắt đầu với 120 điểm, lựa chọn ba câu hỏi 20 điểm. Thí sinh ghi điểm ở 2 câu đầu và trở về vị trí với 160 điểm.

Ở phần thi của Hoàng Đăng, thí sinh đến từ TP.HCM tiếp tục lựa chọn ba câu hỏi 20 điểm. Mở đầu thuận lợi với câu hỏi thế mạnh liên quan đến Lịch sử, tuy nhiên em để Hoàng Sơn giành ghi điểm ở câu thứ 2 và Hoàng Nguyên ở câu hỏi thứ 3.

Bước vào phần thi Về đích với gói 3 câu hỏi 30 điểm, Hoàng Nguyên không thể chinh phục câu hỏi đầu tiên. Ở câu hỏi thứ hai khi nam sinh Gia Lai đặt ngôi sao hy vọng vào câu hỏi tiếng Anh và trả lời chính xác, vươn lên 80 điểm. Tuy nhiên, đến câu hỏi cuối cùng, thí sinh này để Hoàng Sơn giành ghi điểm.

Kết quả chung cuộc, em Nguyễn Doãn Hoàng Sơn - Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội giành vòng nguyệt quế với 195 điểm; em Nguyễn Đức Kiên - Trường THPT Than Nguyên, Lai Châu về nhì với 130 điểm; em Lê Hà Hoàng Đăng - Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TPHCM với 80 điểm; em Nguyễn Hoàng Nguyên - Trường THCS & THPT Y đôn Gia Lai với 50 điểm.