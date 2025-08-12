Savico 'rót' 720 tỷ đồng vào công ty phân phối xe Geely, Lynk&Co
Savico sẽ góp thêm 720 tỷ đồng vào Tasco RT nhằm đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh của chuỗi phòng trưng bày thương hiệu xe Geely, Lynk&Co trên toàn quốc.
CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico, mã: SVC) vừa có nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư góp vốn tại Công ty TNHH Kinh doanh Ô tô Tasco (Tasco RT).
Theo đó, Savico sẽ góp thêm 720 tỷ đồng vào Tasco RT, bao gồm 220 tỷ đồng vốn tự có của Savico và 500 tỷ đồng vốn vay.
Mục đích sử dụng khoản góp vốn vào Tasco RT là để đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh của chuỗi phòng trưng bày (showroom) thương hiệu xe Geely, Lynk&Co trên toàn quốc, trong đó có thể chia các đợt góp vốn khác nhau, với giai đoạn 1 đầu tư vào chuỗi showroom khu vực phía Bắc.
Sau khi SVC hoàn tất việc góp vốn, Tasco RT sẽ nâng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 1.020 tỷ đồng. Trong đó, Savico là công ty mẹ với tỷ lệ sở hữu ở mức 70,59%.
Tasco RT được thành lập vào ngày 1/11/2024 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng do CTCP Tasco Auto (tiền thân là SVC Holdings) – công ty con của CTCP Tasco (mã: HUT, sàn HNX) sở hữu 100%.
Sau 2 lần điều chỉnh, Tasco RT có vốn điều lệ 300 tỷ đồng như hiện tại. Tại thời điểm cuối quý II/2025, Tasco RT là công ty con gián tiếp của HUT với tỷ lệ sở hữu 96,45%.
Tính đến cuối quý II/2025, HUT sở hữu 96,45% vốn tại Tasco Auto và 52,17% tại Savico. Tháng 6/2025, ông Ngô Đức Vũ, Chủ tịch HĐQT của Savico đã được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT Tasco.
Lynk & Co (thương hiệu con của Geely, Trung Quốc) lần đầu tiên hoạt động tại Việt Nam với 6 showroom vào nă 2024. Hồi tháng 9/2024, Tasco và Geely đã ký Hợp đồng liên doanh lắp ráp và phân phối xe ô tô tại Việt Nam, xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô tại Thái Bình, với tổng vốn đầu tư khoảng 168 triệu USD, công suất giai đoạn 1 đạt 75.000 xe/năm.
Trong diễn biến khác, ngày 16/07, HĐQT Savico đã phê duyệt chủ trương giải thể CTCP Otos - đơn vị sở hữu nền tảng kinh doanh ô tô trực tuyến Otos.vn, thành lập từ năm 2014.
Về tình hình kinh doanh trong quý II/2025, Savico ghi nhận doanh thu thuần 6.642 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện cùng với bội thu từ hoạt động tài chính, Savico báo lãi sau thuế 116 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Savico ghi nhận doanh thu 12.276 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 148 tỷ đồng, tăng lần lượt 30% và 55,8% so với nửa đầu năm 2025, tương ứng hoàn thành 41,3% chỉ tiêu doanh thu và 73,6% kế hoạch kinh doanh cả năm.
