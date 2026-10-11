SCIC tiếp tục bán đấu giá lô cổ phiếu của Seaprodex với giá khởi điểm hơn 8.500 tỷ đồng

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex, MCK: SEA, UPCoM) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sở hữu.

Theo đó, SCIC bán đấu giá theo lô gồm hơn 79,2 triệu cổ phiếu SEA với giá khởi điểm là hơn 8.509 tỷ đồng/lô cổ phần, bước giá 1 triệu đồng/lô.

Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc từ ngày 12/10/2026 đến 15h30 ngày 26/10/2026. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá chậm nhất 16h ngày 29/10/2026.

Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức vào 9h sáng Thứ Hai ngày 2/11/2026 tại trụ sở của HNX ở số 2 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Ảnh minh họa: SEA

Đáng chú ý, trước đó phiên đấu giá lô cổ phần nêu trên dự kiến tổ chức vào ngày 29/9/2026 đã không diễn ra theo kế hoạch.

Lý do là bởi đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 22/9/2026) không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá mua lô cổ phần của SEA.

Theo quy định tại Điều 13 Quy chế bán đấu giá theo lô cổ phần của Seaprodex do SCIC sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 1133/QĐ-SGDHN ngày 08/9/2026 của Tổng Giám đốc HNX, phiên bán đấu giá theo lô cổ phần của công ty không đủ điều kiện để tổ chức.

Tính tới ngày 30/6/2026, Seaprodex có ba cổ đông lớn gồm SCIC sở hữu 63,38% vốn (79,2 triệu cổ phiếu), CTCP Địa ốc Ngân Hiệp sở hữu 24,03% vốn; CTCP Đầu tư Redwood sở hữu 8,44% vốn; còn lại 4,14% vốn thuộc về các cổ đông nhỏ.

Bên cạnh hoạt động trong ngành thủy sản, Seaprodex gây chú ý nhờ việc sở hữu "đất vàng" tại trung tâm TP.HCM với diện tích gần 1.500 m2 tại số 2-4-6 Đồng Khởi, phường Sài Gòn (trước đây là phường Bến Nghé, Quận 1).

Báo cáo tài chính bán niên 2026 của SEA ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang chiếm 693 tỷ đồng, phần lớn là quyền sử dụng đất tại trụ sở số 2-4-6 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2026, Seaprodex đạt doanh thu thuần 435 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lại giảm 13%, đạt 93 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tăng chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản Seaprodex đạt 2.905 tỷ đồng, với 182 tỷ đồng hàng tồn kho. Nợ phải trả ghi nhận 249 tỷ đồng, trong đó nợ vay và thuê tài chính là 133 tỷ đồng.