Sẽ có đường hầm xuyên núi nối Hà Nội với vùng đất mệnh danh “đệ nhất danh trà”, Đèo Cả trực tiếp làm

Chiều qua (8/7), UBND tỉnh Thái Nguyên đã làm việc với Tập đoàn Đèo Cả về phương án đầu tư đường hầm kết nối Phú Thọ - Thái Nguyên - Hà Nội.

Theo phương án đề xuất, tuyến đường hầm kết nối Phú Thọ - Thái Nguyên - Hà Nội sẽ có chiều dài gần 19 km. Trong đó, có 2 km đường hầm xuyên núi, kết nối sườn Tây sang sườn Đông Tam Đảo đi Hà Nội (cụ thể từ xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ đến xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên gần khu vực hồ Núi Cốc).

Tập đoàn Đèo Cả sẽ tiến hành chuẩn bị các thủ tục liên quan, phấn đấu trình phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2026, đồng thời hướng tới khởi công dự án vào năm 2027.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, đây là thời điểm thuận lợi để triển khai quy hoạch tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, tuyến đường hầm kết nối sẽ tạo đột phá mạnh mẽ về không gian phát triển, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao năng lực và uy tín của Tập đoàn Đèo Cả. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm và uy tín của Tập đoàn Đèo Cả trong đầu tư, thi công các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm trên cả nước.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh bày tỏ tin tưởng, với năng lực đã được khẳng định, Tập đoàn Đèo Cả sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh để nghiên cứu, triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả, góp phần tạo động lực phát triển mới cho Thái Nguyên và tăng cường liên kết vùng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn Đèo Cả khẩn trương triển khai các thủ tục cần thiết ngay sau cuộc họp; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, nội dung để UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến về hướng tuyến, phương thức đầu tư và lộ trình thực hiện Dự án.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ chủ động làm việc với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương liên quan để thống nhất các nội dung, đẩy nhanh quá trình chuẩn bị đầu tư, tạo điều kiện triển khai dự án trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị Tập đoàn Đèo Cả đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong công tác quản lý dự án, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực cho các Ban Quản lý dự án đầu tư của tỉnh.

Dự án sẽ có 2 km đường hầm xuyên núi, kết nối sườn Tây sang sườn Đông Tam Đảo đi Hà Nội. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

“Con đường vàng tạo ra những giá trị vàng”

Tại buổi làm việc, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đèo Cả nhấn mạnh, tuyến đường hầm kết nối Phú Thọ - Thái Nguyên - Hà Nội không chỉ là một dự án hạ tầng giao thông mà còn là động lực mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương trong khu vực, thúc đẩy liên kết vùng.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đèo Cả, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên

Theo lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả, “con đường vàng sẽ tạo ra những giá trị vàng” góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các địa phương và tạo động lực tăng trưởng bền vững trong tương lai. Theo đó, tập đoàn sẽ phối hợp với địa phương thực hiện các nhiệm vụ để dự án sớm được triển khai.

Đồng thời, người đứng đầu Đèo Cả nhấn mạnh, tập đoàn sẽ đồng hành cùng tỉnh trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm quản lý dự án, cũng như ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý các công trình hạ tầng.

Tập đoàn Đèo Cả là một trong những “nhà thầu” nổi tiếng và uy tín hàng đầu tại Việt Nam, khi đã tham gia đầu tư xây dựng nhiều loại dự án hạ tầng giao thông như hầm đường bộ, cầu, đường cao tốc quan trọng của đất nước.

Trên thực tế, Đèo Cả không chỉ thành danh trong lĩnh vực đầu tư xây dựng giao thông trong nước mà còn được biết đến ở nhiều nước trên thế giới. Doanh nghiệp này tiên phong và tạo ra nhiều kỳ tích trong việc xây dựng hệ thống hầm đường bộ có quy mô lớn ở Việt Nam như Đèo Cả, Cù Mông, Hải Vân 2…