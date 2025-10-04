Sẽ xem xét điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN

Cử tri tỉnh Đồng Tháp đề nghị Bộ Tài chính sớm nghiên cứu, xem xét điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh và mức tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) do quy định hiện hành không còn phù hợp với mặt bằng giá cả, thu nhập và mức sống của người dân hiện nay.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 4 Điều 1 Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) số 26/2012/QH13 quy định: "Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo".

Theo số liệu của Cục Thống kê thì chỉ số CPI năm 2020 tăng 3,23%, CPI năm 2021 tăng 1,84%, CPI năm 2022 tăng 3,15% và CPI năm 2023 tăng 3,25%, năm 2024 CPI tăng 3,63% và CPI năm 2025 dự kiến là 4,5-5%.

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2020 đến hết năm 2025, chỉ số CPI lũy kế dự kiến biến động trên 20% (khoảng 21,24%).

Căn cứ quy định nêu trên, căn cứ tình hình giá cả, thu nhập và mức sống hiện nay và theo Nghị quyết số 1326/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thì dự kiến UBTVQH sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN tại Phiên họp thứ 50 (tháng 10/2025) của UBTVQH.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Nghị quyết của UBTVQH về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn.

Dự án Nghị quyết đã được gửi lấy ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, các Bộ, ngành, địa phương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức, cá nhân về dự án Nghị quyết và gửi xin ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp.

Ngày 11/9/2025, Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp đã thực hiện thẩm định dự án Nghị quyết.

Ngoài ra, căn cứ Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 5/11/2021 của UBTVQH triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Bộ Tài chính đang xây dựng dự án Luật Thuế TNCN (sửa đổi) theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (đã gửi lấy ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, các Bộ, ngành, địa phương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức, cá nhân, trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ (tại Tờ trình số 570/TTr-BTC ngày 7/9/2025).

Trong đó, đối với nội dung về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, tại dự thảo Luật cũng quy định giao Chính phủ quy định cho phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội trong từng thời kỳ để thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền.

Đồng thời, ngoài khoản giảm trừ gia cảnh như hiện hành cũng cần nghiên cứu bổ sung các khoản giảm trừ đặc thù khác để phù hợp với thực tiễn phát sinh như các khoản giảm trừ liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục...



