Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sếp Hyundai lần đầu lên tiếng về vụ đột kích bắt gần 500 người trong công trường nhà máy: Hậu quả đã ngay lập tức lộ diện

12-09-2025 - 10:21 AM | Tài chính quốc tế

Việc xây dựng nhà máy pin của Hyundai Motor tại Mỹ sẽ bị chậm tiến độ tới 3 tháng sau khi hàng trăm công nhân bị bắt giữ trong một cuộc đột kích vào tuần trước. Thông tin được CEO Jose Munoz của Hyundai Motor xác nhận.

“Chúng tôi sẽ bị chậm ít nhất 2-3 tháng”, ông Munoz nói với Nikkei và các hãng truyền thông khác vào ngày 11/9 tại một sự kiện ở Detroit - trung tâm công nghiệp ô tô của Mỹ. Kết quả là 475 người bị bắt giữ, trong đó có tới 317 công dân Hàn Quốc .

Đã có 330 người, trong đó có ba công dân Nhật Bản, được đưa về Hàn Quốc bằng các chuyến bay thuê riêng. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Hyundai công khai lên tiếng sau vụ bắt giữ.

Sự kiện tại Detroit còn có sự tham dự của Chủ tịch điều hành Hyundai Motor Group Chung Euisun. Ông phát biểu: “Chính phủ Hàn Quốc và Mỹ đang hợp tác chặt chẽ. Quy định về thị thực rất phức tạp. Tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một hệ thống tốt hơn”.

Mỹ hiện có ít nhất 20 loại thị thực không định cư, thậm chí con số có thể lên tới hơn 80 loại nếu tính chi tiết. Bao gồm H-1B dành cho lao động tay nghề cao, B1 ngắn hạn cho người sang làm việc tạm thời như họp hoặc đàm phán, và L1 cho nhân sự luân chuyển nội bộ công ty.

Việc xin thị thực H-1B ngày càng khó khăn. Trong năm tài khóa kết thúc tháng 9/2023, Mỹ cấp 399.395 thị thực H-1B, bao gồm mới và gia hạn. Trong đó, 63,9% thuộc về ngành công nghệ thông tin, với mức lương trung bình 120.000 USD/năm, khiến các ngành nghề khác khó đáp ứng tiêu chuẩn.

Do H-1B siết chặt, nhiều công ty nước ngoài phải dựa vào thị thực ngắn hạn. Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, số người nhập cảnh bằng B1 tăng vọt sau đại dịch năm 2021. Nhiều lao động Hàn Quốc bị bắt trong vụ đột kích được cho là sở hữu thị thực B1.

Trong năm tài khóa kết thúc tháng 9/2024, tỷ lệ bị từ chối thị thực B1 và du lịch ngắn hạn là 5,76% với Nhật Bản và 14,97% với Hàn Quốc, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã siết chặt điều kiện nhập cảnh và xử lý nghiêm các trường hợp cư trú bất hợp pháp. Ngay ngày đầu tiên nhậm chức (20/1), ông ký sắc lệnh yêu cầu các cơ quan tăng cường kiểm soát thị thực.

Mỹ hiện thiếu lao động trong ngành xây dựng. Nhà sản xuất chip TSMC đang xây dựng nhà máy tại Arizona nhưng gặp khó khăn trong việc tuyển kỹ sư điện và công nhân lành nghề.

Luật sư Rita Sostrin, người đồng sáng lập hãng luật Sostrin Immigration Lawyers ở California, nhận định: “Cuộc đột kích quy mô lớn này có thể khiến các thương vụ kinh doanh tương tự bị ảnh hưởng trong tương lai".

Vụ việc ở Hyundai cũng khiến doanh nghiệp Nhật Bản cảnh giác. Ông Scott Damon, CEO chi nhánh Mỹ của hãng lốp Bridgestone, cho biết công ty áp dụng “quy trình tuyển dụng rất nghiêm ngặt” và chỉ sử dụng lao động hợp pháp.

Theo Nikkei Asia﻿

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một quốc gia bất ngờ thành 'phao cứu sinh' cho Nga: Liên tục nhập khí đốt từ dự án có công suất gần 20 tỷ mét khối/năm, từng bị 'đóng băng' hơn 1 năm do sức ép của phương Tây

Một quốc gia bất ngờ thành 'phao cứu sinh' cho Nga: Liên tục nhập khí đốt từ dự án có công suất gần 20 tỷ mét khối/năm, từng bị 'đóng băng' hơn 1 năm do sức ép của phương Tây Nổi bật

Campuchia tiết lộ con số nợ công thấp bất ngờ: Đã trả nợ bao nhiêu trong nửa năm qua?

Campuchia tiết lộ con số nợ công thấp bất ngờ: Đã trả nợ bao nhiêu trong nửa năm qua? Nổi bật

Nước Mỹ đồng loạt tưởng niệm sự kiện 11-9-2001

Nước Mỹ đồng loạt tưởng niệm sự kiện 11-9-2001

10:12 , 12/09/2025
Quan hệ Mỹ - Trung diễn biến tích cực

Quan hệ Mỹ - Trung diễn biến tích cực

08:39 , 12/09/2025
Cuộc đua ngoạn mục trên ngôi giàu nhất thế giới

Cuộc đua ngoạn mục trên ngôi giàu nhất thế giới

08:07 , 12/09/2025
Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy

Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy

07:41 , 12/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên