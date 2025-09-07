Seoul phản ứng sau vụ hàng trăm công dân Hàn Quốc bị bắt giữ tại nhà máy Hyundai ở Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun cho biết, chính phủ nước này đã thành lập đội ứng phó với vụ bắt giữ hơn 300 công dân Hàn Quốc tại nhà máy Hyundai hôm 4/9.

Theo Reuters , nhà máy đang được xây dựng ở bang Georgia (miền Nam nước Mỹ). Tổng cộng khoảng 475 người đã bị bắt, trong đó phần lớn là người Hàn Quốc. Đây là một phần trong chiến dịch trấn áp nhập cư bất hợp pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Chúng tôi vô cùng lo ngại. Chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm nặng nề với việc các công dân bị bắt giữ”, ông Cho phát biểu tại một cuộc họp khẩn cấp của Chính phủ Hàn Quốc, và cho biết ông có thể sẽ đến Washington để gặp gỡ các quan chức Mỹ nếu cần.

Ông Cho cho biết, Tổng thống Lee Jae Myung đã chỉ thị cho các quan chức nỗ lực hết sức để nhanh chóng giải quyết vấn đề, đồng thời nhấn mạnh rằng quyền và lợi ích của công dân Hàn Quốc, cũng như hoạt động kinh doanh của các công ty Hàn Quốc đầu tư vào Mỹ không thể bị xâm phạm.

Thứ trưởng Ngoại giao Kim Ji-na bày tỏ sự hối tiếc và quan ngại về vụ việc trong cuộc gặp với Quyền Đại sứ Mỹ tại Seoul Joseph Yun, ông Cho nói thêm.

Các công nhân bị bắt giữ hôm 4/9. (Ảnh: Reuters)

Vụ việc có thể làm gia tăng căng thẳng giữa chính quyền Tổng thống Trump và Seoul, một đồng minh châu Á quan trọng. Hai bên đã bất đồng về các chi tiết của một thỏa thuận thương mại bao gồm 350 tỷ đô la Mỹ đầu tư của Hàn Quốc vào Mỹ.

LG Energy Solution, công ty đang hợp tác với Hyundai để xây dựng nhà máy pin, cho biết đã yêu cầu nhân viên trở về sau các chuyến công tác tại Mỹ, đồng thời tạm dừng những chuyến công tác đến Mỹ, ngoại trừ các cuộc họp với khách hàng.

Trước đó, ngày 4/9, chính quyền Mỹ đã thực hiện lệnh khám xét tại một công trường xây dựng nhà máy sản xuất pin xe điện do Công ty HL-GA Battery, liên doanh giữa Hyundai Motor và LG Energy Solution, vận hành. Họ mô tả cuộc đột kích là một phần của quá trình điều tra hình sự về các hành vi tuyển dụng bất hợp pháp.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã công bố một đoạn video ngắn về cuộc đột kích, cho thấy cảnh các công nhân bị kiểm tra, bị còng tay và đưa lên xe.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/9 cho biết, những người bị bắt là "người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp" và các nhân viên di trú "chỉ đang làm nhiệm vụ của họ". Trong một thông cáo báo chí, ICE hoan nghênh các công ty muốn đầu tư vào Mỹ, nhưng nhấn mạnh rằng họ phải "tuân thủ luật pháp".

Hầu hết những người bị bắt hiện đang bị giam giữ ở Folkston (Georgia).

Công ty HL-GA Battery cho biết đang hợp tác đầy đủ với chính quyền và đã tạm dừng việc xây dựng nhà máy.