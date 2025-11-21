Sếp MobiFone hé lộ cái bắt tay với Starlink của tỷ phú Elon Musk: Tháng 12 năm nay sẽ có dịch vụ vệ tinh phục vụ vùng sâu, vùng xa

Ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Mobifone

Ngày 20/11, Diễn đàn kinh tế với chủ đề "Doanh nghiệp Nhà nước: Nâng cao năng lực cạnh tranh và vai trò dẫn dắt" do VOV tổ chức đã diễn ra.

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, mong muốn sớm có Nghị định, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 68 cụ thể cho từng nhóm doanh nghiệp, đặc biệt là cơ chế để doanh nghiệp công nghệ có thể ra quyết định nhanh hơn, người đứng đầu chịu trách nhiệm.

Bởi theo ông Tuấn, với doanh nghiệp Nhà nước như MobiFone, những dự án đầu tư công nghệ mới, đặc biệt là AI, vẫn phải lập kế hoạch và định lượng rất chi tiết cho từng mốc 1 năm, 2 năm, 3 năm trước khi trình các cấp thẩm quyền phê duyệt. Nhưng với công nghệ, chỉ cần chậm 6 tháng đã có thể bị bỏ lại phía sau, trong khi quy trình hiện nay đôi khi khiến doanh nghiệp mất tới 3 năm. Đây là rào cản lớn đối với doanh nghiệp công nghệ.

"Có những ý tưởng mà chúng tôi tin rằng chỉ trong 1 năm có thể tạo ra giá trị rất lớn nhưng việc định lượng ngay lập tức là rất khó vì chưa có đủ cơ sở. Nếu yêu cầu chịu trách nhiệm, tôi hoàn toàn sẵn sàng, nhưng để đưa ra các căn cứ thật cụ thể ở thời điểm này thì không thể", ông Tuấn nói.

Nếu Nghị quyết 68 được triển khai, lãnh đạo MobiFone cho biết doanh nghiệp nhà nước sẽ được cởi trói trong bối cảnh MobiFone sẽ đầu tư mạnh vào công nghệ 5G nâng cao, 6G và cả hệ thống vệ tinh thời gian tới.

Ông Tuấn cũng cho biết hiện MobiFone không thể tự phóng vệ tinh. Với vệ tinh quỹ đạo thấp, muốn cung cấp dịch vụ phải có tối thiểu khoảng 150 vệ tinh. Còn vệ tinh địa tĩnh chỉ cần 2–3 chiếc nhưng giá trị mang lại cho người dùng lại không cao. Việc đầu tư vệ tinh quỹ đạo thấp hiện nay chỉ những tập đoàn lớn như Starlink, một số tập đoàn của Trung Quốc mới đủ năng lực đầu tư. MobiFone có thể tham gia các tổ chức đó để hưởng lợi.

"Hiện chúng tôi đang hợp tác với Starlink. Dự kiến cuối năm nay, tôi nghĩ tháng 12, MobiFone sẽ sớm ra các dịch vụ vệ tinh phục vụ vùng sâu, vùng xa và vùng núi. Còn với các công nghệ quan trọng như 5G, 6G thế hệ sau, đặc biệt AI, khi có hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 68 cụ thể, tôi tin MobiFone sẽ có quyết định nhanh chóng hơn để triển khai chính sách", ông Tuấn tiết lộ.

Lãnh đạo MobiFone cho biết doanh nghiệp nhà nước cũng có áp lực đổi mới sáng tạo. Bởi 10 năm trước, mỗi người dùng điện thoại có khi trả ít nhất 500.000 đồng, thậm chí 1 triệu mỗi tháng. Bây giờ chỉ khoảng 200.000–300.000 đã dùng được dịch vụ viễn thông. Doanh thu nhà mạng giảm rất nhiều, tạo áp lực phải đổi mới. MobiFone đặt mục tiêu trong 5 năm tới, dịch vụ ngoài viễn thông chiếm 50–70%.

"Đổi mới sáng tạo của MobiFone chủ yếu dựa trên công nghệ số và AI. Sau này tất cả dịch vụ MobiFone cung cấp cho khách hàng sẽ dựa trên AI", ông Tuấn cho biết.

Về AI, lãnh đạo MobiFone cho rằng muốn đầu tư AI thì phải có các "nhà máy AI", nhưng chỉ có các doanh nghiệp lớn mới có thể làm được. Với MobiFone có thể xây dựng nền tảng chuyển đổi số, xây dựng nhà máy AI, cung cấp token, cung cấp ứng dụng AI cho doanh nghiệp. Ví dụ, mọi doanh nghiệp nào sau khi sản xuất đều phải có khâu QC (kiểm soát chất lượng). AI thị giác máy tính, camera, kết hợp 5G, kết hợp nhà máy AI có thể giải quyết công việc QC. Hay các giải pháp tự động hóa doanh nghiệp cũng phải sử dụng 5G và AI.

"Về nhà máy AI, như nhà máy FPT đầu tư ở Quy Nhơn 200 triệu USD dùng chip Nvidia, để vận hành hết công suất là bài toán rất lớn và phải có người dùng. FPT đầu tư 200 triệu USD cũng chỉ như hạt muối bỏ biển nếu so với nhu cầu AI của Việt Nam trong 5 năm tới. Dự kiến phải đầu tư khoảng 100 triệu GPU, mà dung lượng AI đó cũng chỉ đóng góp khoảng 10% thôi", lãnh đạo MobiFone nhận định.







