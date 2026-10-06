SePay hợp tác VPBank SME triển khai gói vay thấu chi tín chấp cho doanh nghiệp VPBank

Đây là giải pháp được tích hợp trực tiếp trên hệ thống SePay, nơi doanh nghiệp đang sử dụng để quản lý dòng tiền và các hoạt động thanh toán hằng ngày. Thay vì thực hiện riêng từng công đoạn tại ngân hàng, doanh nghiệp có thể bắt đầu nhu cầu vay ngay trên nền tảng quản trị, sau đó chuyển sang giao diện VPBank để hoàn tất kê khai, tải hồ sơ và ký số.

Theo quy trình triển khai, hồ sơ vay được khởi tạo từ mã số thuế của doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp đồng ý chia sẻ dữ liệu. SePay chỉ chuyển mã số thuế để định danh doanh nghiệp. Các tệp hóa đơn và báo cáo tài chính được tải trực tiếp lên hệ thống VPBank, SePay không tiếp nhận và không lưu trữ. Ngay sau khi tải hóa đơn và báo cáo tài chính, hệ thống VPBank hiển thị hạn mức tối đa doanh nghiệp có thể được cấp.

Gói Vay thấu chi tín chấp doanh nghiệp VPBank có hạn mức tối đa 500 triệu đồng, lãi suất hiện là 1,5%/tháng (khoảng 18%/năm) và thời hạn duy trì hạn mức tối đa 12 tháng. Hạn mức được cấp trên tài khoản thanh toán VPBank của doanh nghiệp. Tài khoản được phép âm tối đa bằng hạn mức, và lãi chỉ tính trên số tiền thực tế đang sử dụng, chốt sổ sau 18:00 mỗi ngày. Nếu doanh nghiệp hoàn trả trước 18:00 cùng ngày, ngày đó không phát sinh lãi. Đáng chú ý, kết quả thẩm định được VPBank gửi qua SMS và email trong vòng 30 phút làm việc, sau khi doanh nghiệp hoàn tất hồ sơ theo quy định của ngân hàng.

Với mô hình này, SePay đóng vai trò kết nối và giới thiệu hồ sơ, còn VPBank trực tiếp thực hiện thẩm định và quyết định cấp tín dụng. Doanh nghiệp có thể theo dõi quá trình đăng ký trên hệ thống, thay vì thực hiện riêng các thủ tục qua nhiều kênh.

Việc tích hợp dịch vụ thấu chi vào nền tảng quản trị giúp doanh nghiệp tiếp cận thêm một kênh vốn lưu động ngay trong môi trường trực tuyến quen thuộc. Đặc biệt với các doanh nghiệp có nhu cầu vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhập hàng hoặc thanh toán các khoản chi phí hợp pháp, mô hình thấu chi cho phép doanh nghiệp chủ động sử dụng hạn mức khi phát sinh nhu cầu và trả lãi trên phần vốn thực tế sử dụng.

Sự hợp tác cùng VPBank SME góp phần hoàn thiện các tiện ích dành cho doanh nghiệp trên nền tảng SePay, hướng tới việc tập trung các nhu cầu quản trị và tài chính trên một hệ thống. Qua đó, doanh nghiệp có thể thuận tiện quản lý dòng tiền, thanh toán, bán hàng, hóa đơn điện tử và tiếp cận thêm các dịch vụ tài chính ngay trên cùng nền tảng.

Giao diện Gói Vay thấu chi tín chấp doanh nghiệp VPBank trên hệ thống SePay, tại mục "Vay vốn"

Thông qua việc kết nối với ngân hàng, SePay hướng đến việc tạo thêm kênh tiếp cận dịch vụ tài chính ngay trên nền tảng doanh nghiệp đang sử dụng, qua đó rút ngắn các bước trung gian và tạo thuận lợi khi phát sinh nhu cầu về vốn. Đây cũng là hướng phát triển của SePay trong việc mở rộng hệ sinh thái tài chính, kết nối doanh nghiệp với ngân hàng và các dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh trên cùng một nền tảng.

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