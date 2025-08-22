SetiaBecamex khởi công The GLAMOUR: Chuẩn sống đẳng cấp giữa lòng đô thị sinh thái

Ngày 21/08/2025, từ 09:30 đến 11:00, tại EcoLakes Mỹ Phước (Khu phố 6, phường Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh), Công ty Cổ phần SetiaBecamex phối hợp cùng Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE) long trọng tổ chức Lễ Động thổ Dự án nhà ở thương mại tiểu khu R2 – The GLAMOUR. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước khởi đầu quan trọng của phân khu cao cấp này mà còn mở ra một chương mới khi phong cách Tân cổ điển lần đầu tiên được triển khai tại khu đô thị sinh thái EcoLakes Mỹ Phước.

The GLAMOUR có tổng diện tích 9,48ha gồm 343 căn nhà phố, biệt thự và shophouse với thiết kế nhà một trệt hai lầu và shophouse một trệt ba lầu. Đây là phân khu duy nhất tính đến hiện tại được xây dựng với lối kiến trúc tân cổ điển, thuộc phân khúc cao cấp tại dự án. Ở giai đoạn 1, Chủ đầu tư SetiaBecamex giao cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE) thi công xây dựng và hoàn thành 189 căn.

Không chỉ nổi bật về kiến trúc, The GLAMOUR còn mang đến hệ thống tiện ích hiện đại, điểm nhấn là công viên chủ đề Forest Park quy mô 2,4 hecta, hồ bơi và phòng gym – yoga view hồ, trung tâm thể dục thể thao, khu BBQ, khu vui chơi trẻ em,… Ngoài ra, khu shophouse thời thượng sẽ là tâm điểm thương mại, giúp cư dân dễ dàng kết nối với các thương hiệu lớn trong và ngoài nước.

Tại buổi lễ, Ông Sherman Kam Hock Leong – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SetiaBecamex chia sẻ: "The GLAMOUR giới thiệu nhiều sản phẩm bất động sản đa dạng, phong phú mang phong cách kiến trúc Tân Cổ Điển Pháp như biệt thự song lập, nhà phố thương mại và nhà phố liền kề sang trọng, mỗi loại đều được thiết kế chu đáo để tối đa hóa ánh sáng tự nhiên và thông gió. Tính bền vững là nền tảng trong triết lý thiết kế của chúng tôi, với các tính năng tích hợp như Hệ thống thu gom nước mưa, Trạm sạc xe điện, hộc giao nhận thư/bưu phẩm và các tiện ích chú trọng đến yếu tố môi trường khác, tất cả đều hướng đến việc giảm tiêu thụ năng lượng và thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với môi trường."

Sở hữu vị trí thuận lợi khi nằm trên trục đường Quốc lộ 13 và Vành đai 4, cách Mỹ Phước – Tân Vạn chỉ 1km, The GLAMOUR dễ dàng kết nối đến trung tâm TP. Hồ Chí Minh và nhiều khu đô thị, khu công nghiệp lớn, đặc biệt là các khu công nghiệp lân cận như Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, 2, 3, Thới Hòa, Rạch Bắp, Protrade, Việt Hương 2, VSIP II,... một lợi thế không chỉ giúp an cư thuận tiện mà còn mở ra cơ hội đầu tư sinh lời bền vững.

Không chỉ thu hút sự quan tâm từ giới đầu tư, Lễ động thổ dự án The GLAMOUR (Dự án nhà ở thương mại tiểu khu R2, thuộc khu dân cư Mỹ Phước 3) còn ghi nhận nhiều ấn tượng từ khách hàng và cư dân tương lai.

Chị Hồng Linh (TP.HCM, quê Bình Dương) chia sẻ:

"Tôi từng đắn đo vì nghĩ khu này hơi xa, nhưng khi đến xem thực tế thì ngạc nhiên vì hạ tầng tốt hơn mình tưởng. Không gian sống nhiều cây xanh, yên tĩnh và sạch sẽ, rất phù hợp cho gia đình có cả trẻ nhỏ và người lớn tuổi."

Anh Tuấn (TP.HCM) bày tỏ góc nhìn đầu tư:

"Tôi chọn The GLAMOUR vì khu vực đã có nhu cầu ở thực rõ nét, đặc biệt từ chuyên gia trong các khu công nghiệp. Với sản phẩm hoàn thiện và tiện ích đầy đủ, khả năng cho thuê rất rõ ràng. Tôi không xem đây là cơ hội lướt sóng mà là nơi giữ tài sản dài hạn, vừa có dòng tiền ổn định, vừa an tâm về giá trị."

Trong làn sóng dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh, Mỹ Phước đang nổi lên như điểm đến ưu tiên nhờ vị trí kết nối thuận tiện, quy hoạch bài bản và không gian sống chất lượng. The GLAMOUR tại EcoLakes Mỹ Phước chính là biểu tượng cho xu hướng sống mới: vừa dễ dàng kết nối với trung tâm kinh tế, với lý tưởng để an cư, vừa bền vững cho đầu tư lâu dài.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SetiaBecamex - Ông Sherman Kam Hock Leong chia sẻ thêm: "Không chỉ dừng lại ở những công trình kiến trúc, sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng những cộng đồng bền vững và một lối sống phong phú. Lấy cảm hứng từ triết lý phát triển cốt lõi LiveLearnWork Play, chúng tôi mong muốn tạo ra những môi trường nhằm xây dựng cuộc sống toàn diện và thúc đẩy những mối quan hệ kết nối giàu ý nghĩa."

Với sự bứt phá về hạ tầng cùng tầm nhìn quy hoạch chiến lược, Mỹ Phước không chỉ còn là "vùng vệ tinh" mà đang vươn lên trở thành trung tâm phát triển mới – nơi hội tụ giá trị sống và tiềm năng đầu tư bền vững.

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần SetiaBecamex

Địa chỉ: Khu nhà văn phòng, đường R11-1, EcoLakes Mỹ Phước, Khu phố 6, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

Website: www.ecolakes.vn

Hotline: 0907 57 22 55