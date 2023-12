SGI Capital: Khối ngoại bán ròng mạnh mở ra nhiều cơ hội đầu tư tốt vào những cổ phiếu vốn hoá lớn

Trong báo cáo nhận định thị trường mới cập nhật, SGI Capital đánh giá vĩ mô của Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định và tích cực trong tháng 11/2023 với mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm, thanh khoản dư thừa trong hệ thống, và tỷ giá đã hạ nhiệt từ đỉnh tháng 10. Sự ổn định này sẽ tiếp tục được duy trì khi lạm phát và lãi suất đang có xu hướng giảm đồng pha trên toàn cầu.

Ngân hàng Trung ương các quốc gia mới nổi đang tiếp tục cắt giảm mạnh lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh nhu cầu bên ngoài chưa hồi phục dựa trên dự báo lạm phát tiếp tục xu hướng giảm. Việc cắt giảm lãi suất đang được kỳ vọng tạo ra sự hồi phục kinh tế khi lợi suất trái phiếu của khu vực này thậm chí còn hạ nhanh hơn lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ.

Điểm tiêu cực lớn nhất trên thị trường chứng khoán TTCK Việt Nam là việc khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng hơn 14.000 tỷ từ tháng 7 và vẫn tiếp tục bán ròng mạnh những ngày gần đây. Điều này tạo áp lực lên chỉ số khi giá trị bán ròng chủ yếu tại các cổ phiếu vốn hoá lớn. Tuy nhiên, SGI Capital cũng cho rằng khối ngoại bán ròng tập trung cục bộlà hoạt động cơ cấu danh mục do những nhìn nhận về rủi ro ở từng cổ phiếu hơn là rủi ro chung của toàn thị trường.

Trong khi đó, những chỉ báo như Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS), lợi suất trái phiếu của Chính phủ Việt Nam hiện đều ổn định và tích cực, không thể hiện những rủi ro mang tính hệ thống của Việt Nam. Theo SGI Capital, điều này mở ra cơ hội đầu tư tốt ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn đã giảm giá sâu dưới áp lực bán ròng của khối ngoại.

Thêm nữa, tác động của lãi suất trong nước giảm mạnh đang là bệ đỡ vững vàng kích hoạt dòng tiền của nhà đầu tư nội mua vào khi khối ngoại bán ròng. Dù vậy, tỷ lệ vay margin ở nhiều CTCK vẫn liên tục giảm trong các tuần gần đây. Trong giai đoạn 2020-2021 khi lãi suất giảm mạnh tương tự như hiện nay, khối ngoại cũng liên tục bán ròng nhưng sự tham gia tích cực từ dòng tiền nội đã đưa VN-Index lên những đỉnh cao mới.

Nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn

Theo SGI Capital, nền kinh tế Việt Nam đang có những điều kiện nội tại tốt để hồi phục trong năm 2024 gồm mặt bằnglãi suất thấp, tỷ giá ổn định, xuất nhập khẩu bắt đầu tăng trưởng trở lại và đầu tư công vẫn được đẩy mạnh. Triển vọng phục hồi tăng trưởng của doanh nghiệp cũng dần rõ ràng hơn khi lãi suất đủ thấp sẽ bắt đầu kích thích các hoạt động kinh tế và làm tăng vòng quay tiền.

Trong các giai đoạn kinh tế suy giảm mạnh, SGI Capital cho rằng chỉ báo định giá P/B phù hợp cho doanh nghiệp và thị trường chung do có tính ổn định hơn so với chỉ số P/E. Mặt bằng định giá chung của VN-Index hiện khá thấp với P/B 2023 1,5x, tiệm cận các giai đoạn thấp lịch sử 2009, 2012 và 2020. Quỹ đầu tư đánh giá lạc quan với triển vọng của TTCK do đang tìm thấy nhiều hơn các cơ hội đầu tư hấp dẫn cho năm 2024.

Với riêng nhóm cổ phiếu ngân hàng, SGI Capital cho rằng những công bố liên quan tới thiệt hại rất lớn do sai phạm ở SCB gây ra đã khiến dòng tiền có phần dè dặt, đặc biệt là với nhóm cổ phiếu ngân hàng. Quy đầu tư cho biết sẽ theo sát diễn biến ngành ngân hàng và đánh giá vấn đề nghiêm trọng của SCB đã được xử lý trong hơn môt năm qua và hiện tại ít ảnh hưởng tới hệ thống.

Đánh giá chung về triển vọng thời gian tới, SGI Capital nhận định ngành ngân hàng đang dần đi qua giai đoạn khó khăn nhất với những ngân hàng lành mạnh, hiệu quả sẽ quay lại chu kỳ tăng trưởng từ đầu năm 2024. Định giá thấp với rất nhiều nghi ngại hiện đang tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn với nhiều cổ phiếu ngân hàng.