14-10-2025 - 14:40 PM | Thị trường chứng khoán

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Chiều 14/10, công an thành phố Hà Nội công bố thông tin các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, do ông Nguyễn Hòa Bình (còn được gọi là Shark Bình) làm chủ tịch, và một số công ty liên quan.

Shark Bình bị bắt- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) tại cơ quan điều tra. (Ảnh: công an Hà Nội)

Trước đó, Công an TP Hà Nội tiếp nhận các thông tin phản ánh liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã vào cuộc xác minh.

Đến chiều 6/10, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn trình báo của một cá nhân cho biết đã đầu tư khoảng 2.000 USD vào dự án của Shark Bình.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội khẳng định bất cứ ai tố cáo sẽ được tiếp nhận, giải quyết theo quy định với tinh thần không có vùng cấm. Quyết định giải quyết tin báo tố giác tội phạm sẽ được thông báo khi có kết quả.

Tối 6/10, lực lượng công an xuất hiện tại trụ sở Tập đoàn NextTech Group của ông Bình, đặt tại tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội, làm việc liên tục tại đây đến đầu giờ chiều ngày 7/10.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), sinh năm 1981 tại Hà Nội, là doanh nhân mảng công nghệ, hiện giữ chức Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản.

Năm 2001, khi mới 19 tuổi, ông thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như NgânLượng.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

Ngoài vai trò doanh nhân, ông được biết đến là một "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Thời gian gần đây, Shark Bình còn được chú ý vì các ồn ào liên quan dự án tiền số AntEx.

Theo Minh Tuệ

VTC News

