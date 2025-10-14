Shark Bình lừa đảo nhà đầu tư tiền số như thế nào để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn?

Ngày 14-10, Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech do doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch và một số công ty liên quan.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, chủ trì buổi họp báo

Theo đó, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Shark Bình và 9 người khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc, Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech (có địa chỉ tầng 3, số 18 đường Tam Trinh, phường Tương Mai, Hà Nội) do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Khoảng tháng 5-2021, Nguyễn Hòa Bình cùng với một số đối tượng khác có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số (là một dạng chuỗi dữ liệu bảo mật được xây dựng trên nền tảng blockchain), thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án "đồng tiền số Antex" (được lưu giữ trên ví điện tử Binance) với mục đích bán đồng tiền số Antex, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư mua đồng tiền số Antex nhằm huy động vốn để xây dựng dự án "đồng tiền số VNDT" và phần mềm "ví điện tử VNDT" (dùng để lưu giữ đồng tiền số VNDT) trong tương lai.

Thực tế, các đối tượng chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT. Các bị can thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số Antex với tổng số tiền là 5 tỉ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận (trong đó Bình góp 2 tỉ đồng).

Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: FBNV

Bị can Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số Antex như: Trả lương cho nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng Internet phục vụ dự án.

Từ tháng 11-2021 đến tháng 12-2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain". Bên cạnh đó, cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex để củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền Antex (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn khỏi dự án.

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra, nhưng Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của Công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của Công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay, xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư số tiền đặc biệt lớn.

Tạm giữ, phong tỏa khoảng 900 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỉ đồng, gồm: 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ôtô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử... có liên quan. Đến nay, các bị can đã nộp tiền khắc phục được 3 tỉ 450 triệu đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản NextLand. Sau đó, Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty; giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty. Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Hiện, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, sai phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn NextTech.

Công an thành phố đề nghị những người là bị hại của vụ án liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hà Nội (địa chỉ: 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội; Điều tra viên: Bùi Đức Hiếu, số điện thoại: 0983.794.570).