"Shark Thủy" bị đề nghị truy tố cùng 28 bị can khác

17-11-2025 - 18:16 PM | Thị trường chứng khoán

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982, tức "Shark Thuỷ") vừa bị đề nghị truy tố cùng 28 bị can khác trong vụ án xảy ra tại công ty Egroup.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại công ty Egroup, Egame, Nhất Trần và một số đơn vị liên quan.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982, tức "Shark Thuỷ"), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup cùng 28 người khác bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố, về 3 nhóm tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Hai bị can trong vụ án: Nguyễn Ngọc Thuỷ (trái) và Đặng Văn Hiển

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành thông báo gửi các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết kết thúc điều tra vụ án hình sự.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Ngọc Thuỷ (SN 1982, tức "Shark Thuỷ") bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Cơ quan công an xác định, từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, Công ty Egame và các đối tượng có liên quan có hành vi bán cổ phần "khống" Tập đoàn Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

