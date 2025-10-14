SHB sắp tăng vốn, trật tự mới trong ngành ngân hàng liên tục được thiết lập

Không riêng SHB, mà còn nhiều ngân hàng khác cũng đang tăng tốc tăng vốn bằng nhiều hình thức, thứ tự trong bảng xếp hạng vốn điều lệ của các ngân hàng được dự báo sẽ còn thay đổi khi nhiều kế hoạch tăng vốn đang gấp rút triển khai. Trong đó, SHB đang là Top 5 Ngân tư nhân có quy mô vốn điều lệ lớn nhất, nếu tăng vốn thành công, không loại trừ khả năng ngân hàng này sẽ có thể thăng hạng trên bảng tổng sắp về vốn điều lệ.

Tăng vốn, nền tảng để SHB giữ nhịp tăng trưởng

Hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng thường tăng trưởng ở mức 2 con số, đóng góp chủ yếu từ mảng kinh doanh cốt lõi: cho vay. Nhưng, nhiều giai đoạn, tốc độ tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng niêm yết đã vượt tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Các chuyên gia đồng nhất quan điểm, việc tăng vốn điều lệ là xu hướng tất yếu của hệ thống ngân hàng Việt Nam nhằm cải thiện năng lực tài chính, nâng cao khả năng chống chịu rủi ro và đáp ứng các yêu cầu về an toàn vốn theo Basel III. SHB cũng không nằm ngoài xu hướng này.

Nhìn lại KQKD nửa đầu năm 2025 của SHB cho thấy các con số tăng trưởng rất ấn tượng, trong đó, dư nợ cho vay đạt gần 595 tỷ đồng, tương ứng tăng 14,4% với danh mục cho vay đa dạng trên các ngành trọng điểm của nền kinh tế.

Sự tăng trưởng dư nợ cho vay của SHB, đã duy trì ít nhất 5 năm trở lại đây cho thấy lợi thế cạnh tranh nhất định ở tệp khách hàng doanh nghiệp - là động lực tăng trưởng tín dụng chính của toàn ngành. SHB cung cấp dòng vốn toàn diện trong hệ sinh thái của các doanh nghiệp, giúp kết nối và hỗ trợ cho tất cả các giai đoạn trong chuỗi giá trị, từ sản xuất, cung ứng đến dịch vụ. Dù tăng trưởng cho vay mạnh, chất lượng tài sản của SHB có xu hướng được quản trị chặt chẽ và liên tục được nâng cao.

Vốn điều lệ SHB qua các năm

Theo đó, kế hoạch tăng vốn của SHB là hoàn toàn dễ hiểu, có thể giúp ngân hàng vừa có thêm điều kiện mở rộng quy mô tín dụng, vừa gia tăng thu nhập, vừa giúp pha loãng tỷ lệ nợ xấu.



Lưu ý, ngành ngân hàng tăng trưởng tín dụng thường chậm ở đầu năm, thì SHB đang đi ngược xu hướng - sẽ là tiền đề cho cả năm tăng trưởng tốt hơn. Hay nói cách khác, không gian tăng trưởng của SHB còn rất nhiều dư địa - nhất là khi năng lực vốn được bổ sung, với động lực chính được cộng hưởng từ quyết tâm tăng trưởng kinh tế, chính sách nới lỏng tiền tệ, thúc đẩy đầu tư công, kinh tế tư nhân và thế mạnh KHDN của SHB.

Tăng vốn thành công cũng giúp SHB nâng cao bộ đệm vốn, hệ số CAR luôn duy trì ở mức cao, vượt xa yêu cầu tối thiểu của các quy định an toàn hoạt động của Ngân hàng Nhà nước - thể hiện năng lực tài chính vững mạnh và khả năng chống chịu rủi ro tốt của Ngân hàng.

Chưa tiết lộ con số kết quả kinh doanh 9 tháng, nhưng chuyên gia nhận định SHB sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng tốt. Động lực đến từ tín dụng tăng đều theo quý, biên lợi nhuận cải thiện nhờ tối ưu cấu trúc nguồn, sử dụng vốn, chi phí hoạt động tiếp tục được kiểm soát tốt và chất lượng tài sản ổn định. Vòng quay của các chương trình tín dụng trọng tâm và đầu tư công nghệ đang bắt đầu phát huy hiệu quả, tạo nền cho chặng tăng tốc cuối năm và năm kế tiếp.

Vừa qua, SHB đã hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 45.942 tỷ đồng, theo kế hoạch được đại hội đồng cổ đông phê duyệt đầu năm, bằng việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2024 đợt 2 với tỷ lệ 13%. Trước đó ngân hàng cũng đã hoàn tất trả cổ tức 2024 đợt 1 tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. Tổng tỷ lệ cổ tức 2024 là 18% và dự kiện tiếp tục duy trì trong năm 2025.

Tăng tốc số hóa: hạ chi phí, nâng trải nghiệm, tạo đòn bẩy hiệu quả

Ngành ngân hàng Việt Nam đã và đang tăng tốc đầu tư công nghệ: mức chi kép trung bình trên 20% mỗi năm cho thấy quyết tâm chuyển đổi. Các ngân hàng hàng đầu đã ứng dụng AI, Big Data, tự động hóa quy trình để rút ngắn thời gian phê duyệt, giảm chi phí vận hành và tăng trải nghiệm khách hàng.

Một phần đáng kể nguồn lực tăng thêm sẽ dành cho công nghệ: core banking, dữ liệu phân tích, tự động hóa quy trình, định danh bảo mật. Mục tiêu là kéo tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) xuống thấp hơn nữa, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, cá nhân hóa dịch vụ theo từng phân khúc. Khi công nghệ thẩm thấu đến từng mắt xích từ thẩm định, quản trị rủi ro đến phục vụ khách hàng ngân hàng đồng thời mở rộng biên lợi nhuận và nâng trải nghiệm người dùng.

Khi nội lực vốn được gia tăng, giá trị chuyển hóa nhanh nhất là ở năng lực phục vụ. Với hạn mức lớn hơn và quy trình thẩm định, phê duyệt được số hóa, SHB có thể rút ngắn thời gian đáp ứng, thiết kế gói tín dụng linh hoạt bám theo dòng tiền của doanh nghiệp, đồng thời đa dạng hóa giải pháp bán lẻ (vay mua nhà, ô tô, thẻ…). Mô hình "bán lẻ trong bán buôn" khai thác hệ sinh thái của khách hàng doanh nghiệp (nhà cung cấp, đại lý, nhân viên), tạo lợi ích kép: vừa dựa vào nền tảng dòng tiền vững, vừa mở rộng biên lợi nhuận ở mảng cá nhân và phân tán rủi ro danh mục.

Hợp tác sâu rộng cùng các đối tác trong và ngoài nước

Khác biệt của SHB là quan hệ hợp tác rộng khắp với các tập đoàn Nhà nước, tư nhân và các tổ chức tài chính quốc tế; vai trò ngân hàng phục vụ nhiều chương trình, dự án trọng điểm; cùng mạng lưới doanh nghiệp trụ cột trải rộng theo chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị.

SHB cũng là một trong những ngân hàng đi đầu trong hợp tác quốc tế, huy động nguồn vốn trung dài hạn từ WB, ADB, JICA… để phát triển tín dụng xanh cho các lĩnh vực: hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tài chính nông thôn, chuyển đổi nông nghiệp bền vững, năng lượng tái tạo. Đặc biệt, SHB được WB và GCF lựa chọn làm Đơn vị Quản lý Quỹ Chia sẻ rủi ro của Dự án Thúc đẩy Tiết kiệm Năng lượng trong Công nghiệp Việt Nam (VSUEE) với tổng giá trị 86,3 triệu USD. Nguồn lực này không chỉ bổ sung vốn trung dài hạn chi phí hợp lý, mà còn giúp ngân hàng đa dạng hóa cấu phần vốn, đồng thời nâng chuẩn quản trị rủi ro môi trường xã hội theo thông lệ quốc tế, mở rộng tín dụng an toàn hiệu quả, phù hợp định hướng tăng trưởng bền vững.

Tựu trung, tăng vốn điều lệ là cánh cửa mở ra ba trụ cột chiến lược cho SHB: nâng nội lực tài chính, mở rộng năng lực phục vụ, tăng tốc số hoá; đồng thời khai thác lợi thế hệ sinh thái doanh nghiệp và hợp tác quốc tế để dẫn dắt tín dụng an toàn, hiệu quả. Trên nền tảng kết quả 9 tháng tăng tốc, câu chuyện tăng vốn của SHB được nâng tầm từ "quy mô" sang chất lượng tăng trưởng, hướng tới tạo giá trị bền vững cho khách hàng và cổ đông trong chu kỳ mới của nền kinh tế.