SHB và hành trình góp phần kiến tạo hệ sinh thái số quốc gia

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng vinh dự có sự tham gia của Thủ tướng và các lãnh đạo Nhà nước, bộ ban ngành và nhiều tổ chức tín dụng. Thủ tướng đánh giá cao quyết tâm, sự vào cuộc rất tích cực của các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng thương mại với tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong chuyển đổi số.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu của chuyển đổi số là giúp kết nối, giao dịch ngày càng thuận lợi hơn giữa các ngân hàng thương mại với người dân, doanh nghiệp và nhà nước, góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững, góp phần phát triển kinh tế số, Chính phủ số, xã hội số, công dân số; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Bám sát chủ trương chuyển đổi số ngành ngân hàng, hướng tới phát triển hệ sinh thái số quốc gia, SHB đang không ngừng đầu tư phát triển các sáng kiến số, trong đó đặc biệt ưu tiên các giải pháp thanh toán số cho doanh nghiệp và đơn vị hành chính công. Giải pháp thanh toán tích hợp của SHB được trình bày trước Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Nhà nước.

Sáng kiến số thiết thực cho đơn vị hành chính công

Hiện nay, SHB là đối tác tin cậy của hàng chục bệnh viện, trung tâm y tế trên cả nước như: Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện Quân Y 120, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Lao và bệnh phổi TP. Cần Thơ…

Sự đồng hành, thấu hiểu, cùng kinh nghiệm triển khai các sản phẩm hướng tới các đơn vị hành chính công là "chất liệu" để SHB không ngừng cải tiến các giải pháp tài chính theo hướng số hóa và chuyên biệt, giúp khách hàng tối ưu hiệu quả vận hành.

Đơn cử, giải pháp thanh toán tích hợp trình bày tại ngày hội chuyển đổi số ngành ngân hàng, nhận được sự quan tâm, đánh giá cao vì những lợi ích thiết thực mang lại cho khách hàng trong lĩnh vực y tế. Đối với bệnh nhân, thanh toán tích hợp bằng mã QR giúp khách hàng thanh toán dễ dàng các dịch vụ khám chữa bệnh mà không cần mang theo tiền mặt. Mã QR được đặt tại các quầy thu ngân của bệnh viện hoặc được gắn trên từng phiếu khám, phiếu chỉ định… Bệnh nhân/người nhà bệnh nhân có thể sử dụng ứng dụng Mobile Banking của tất cả các ngân hàng để quét mã QR thanh toán viện phí. Do đó, quy trình/giá trị thanh toán được cập nhật theo thời gian thực trong suốt quá trình khám bệnh, giúp bệnh nhân nắm rõ được chi phí và thực hiện thanh toán dễ dàng. Với giải pháp thanh toán tích hợp mới, trải nghiệm thanh toán của bệnh nhân/người nhà bệnh nhân được diễn ra liền mạch và thuận tiện, tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức.

Giải pháp thanh toán số của SHB đang được triển khai tại các bệnh viện

Về phía bệnh viện, các cơ sở sẽ tối ưu được nguồn nhân lực, giảm thiểu tình trạng quá tải, xếp hàng thanh toán. Giải pháp này cũng giúp minh bạch thu chi, quản lý dòng tiền hiệu quả, phòng chống gian lận. Các khoản chi phí của được công khai, thu/hoàn trả căn cứ trên tiến trình khám chữa bệnh và dịch vụ.

Bên cạnh đó, giải pháp thanh toán tích hợp là bước đi quan trọng đóng góp vào quá trình chuyển đổi số quốc gia với việc thúc đẩy kết nối hệ thống dữ liệu quốc gia với các cơ quan hành chính công, cơ quan ban ngành. Với giải pháp này, hồ sơ y tế cá nhân sẽ được liên thông với dữ liệu quốc gia, góp phần từng bước hoàn thiện hệ sinh thái số đất nước, giúp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Với tầm nhìn hướng đến mô hình ngân hàng tương lai (Bank of the Future), SHB sẽ từng bước kiến tạo thêm nhiều giải pháp, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp và đất nước. Bank of the Future sẽ tích hợp trọn vẹn các nền tảng công nghệ hiện đại, hàng đầu như AI, Big Data, Machine Learning… vào tất cả quy trình, giải pháp, dịch vụ, sản phẩm.

Mô hình được kỳ vọng sẽ thay đổi toàn diện năng lực cạnh tranh, năng lực phục vụ khách hàng của SHB và mang lại những kết quả quan trọng trong năm 2025 và 2026 bao gồm: các dịch vụ kỹ thuật số nâng cao, số hóa hành trình khách hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng cường tự động hóa, tăng trưởng hiệu quả dựa trên kỹ thuật dữ liệu, hiện đại hóa ngân hàng lõi… tăng cường tính ổn định và khả năng mở rộng hạ tầng công nghệ, đồng thời thúc đẩy năng lực phát triển sản phẩm và dịch vụ giải pháp tiên tiến.

Đồng hành kiến tạo hệ sinh thái số quốc gia

Ngoài các đơn vị trong lĩnh vực y tế, SHB đã trở thành đối tác tin cậy, cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính cho hàng trăm ĐVHCSN khác là các trường học, tổ chức nhà nước, doanh nghiệp nhà nước…

Không chỉ hợp tác trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, SHB đã ký thỏa thuận hợp tác với nhiều trường Đại học lớn như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Huế, Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Thái Bình, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Hùng Vương…và cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện. Nổi bật trong đó là SLINK - Dịch vụ thu hộ qua tài khoản định danh, đã nhận được rất nhiều đánh giá tích cực về tính hiệu quả trong việc tiết kiệm thời gian, chi phí và sự thuận tiện.

Với thế mạnh về phát triển khách hàng doanh nghiệp, SHB liên tục tăng cường hợp tác cung cấp sản phẩm dịch vụ, giải pháp tài chính cho các doanh nghiệp lớn, trong đó có các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước như: PV Power; Vietnam Airlines; Vinaphone, EVN, Tập đoàn Thép Việt Nam, Tasco…

Trước đó, SHB là một trong những ngân hàng cổ phần đầu tiên ký thỏa thuận hợp tác và nhanh chóng triển khai thanh toán song phương điện tử với Kho Bạc Nhà nước. Ngân hàng "cam" còn phối hợp với Tổng cục Thuế triển khai dịch vụ nộp thuế/phí điện tử cá nhân qua ứng dụng eTax Mobile. Dịch vụ này không chỉ giúp giảm thiểu thủ tục giấy tờ mà còn đảm bảo tính chính xác và an toàn trong các giao dịch của khách hàng đã được cấp mã số thuế trên ứng dụng. SHB sẽ tiếp tục hợp tác với Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan và các bộ, ngành liên quan trong việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, phí và dịch vụ công. Qua đó, ngân hàng thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt cho cả khách hàng cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp.

Tích cực hưởng ứng nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hành trình chuyển đổi số của SHB đang cho thấy cam kết của ngân hàng trong việc không ngừng nâng cao năng lực, vị thế, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế đất nước.

Tham gia tích cực vào hệ sinh thái số quốc gia và có nhiều đóng góp tích cực, SHB được Tạp chí FinanceAsia vinh danh là "Ngân hàng Tốt nhất cho Khách hàng Khu vực công" tại Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực không ngừng của SHB trong việc cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, hiệu quả cho các cơ quan, tổ chức thuộc khu vực công; đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong chiến lược chuyển đổi 2024-2028, SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.

Quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ của SHB sẽ cùng đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ của đất nước nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Tiếp nối hành trình 32 năm khẳng định sự hiện diện trong bức tranh kiến thiết đất nước thông qua rất nhiều công trình, dự án trọng điểm và bám sát các quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, SHB sẽ tiếp tục phát huy vai trò, vị thế của tổ chức tài chính hàng đầu, đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.