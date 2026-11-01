Shin Min Ah - Kim Woo Bin có tin vui sau gần 1 năm kết hôn

Shin Min Ah - Kim Woo Bin nên duyên vợ chồng trong 1 đám cưới cổ tích vào tháng 12 năm ngoái. Tới nay, cặp đôi vàng sắp sửa đón kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Ngay sau khi chính thức về chung 1 nhà, cả 2 ngôi sao đã nhanh chóng quay trở lại guồng quay của công việc khi nhận lời tham gia các dự án phim ảnh mới. Và đến hiện tại, họ đang chuẩn bị gặt hái “trái ngọt”.

Trước thềm kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Shin Min Ah - Kim Woo Bin vừa nhận tin vui lớn, đó là 2 bộ phim mới của họ đã lần lượt được ấn định ngày lên sóng. Được biết, hiện tại vẫn còn rất nhiều bộ phim Hàn Quốc đang “nằm kho”, “đắp chiếu” không biết phải đợi tới khi nào mới được trình chiếu. Vậy nên, thông tin về lịch phát sóng của 2 tác phẩm do Shin Min Ah - Kim Woo Bin đóng chính đã mang tới niềm vui lớn cho cặp đôi đình đám xứ kim chi.

Đáng chú ý, 2 bộ phim của Shin Min Ah - Kim Woo Bin sẽ được lên sóng vào khoảng thời gian gần sát nhau, điều này đã ngay lập tức thu hút được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ trên khắp châu Á. Trước tiên, Shin Min Ah sẽ chính thức trở lại màn ảnh nhỏ qua bộ phim Hoàng Hậu Tái Hôn (Remarried Empress) vào ngày 4/11 tới đây. Trong khi đó, Kim Woo Bin cũng sẽ đánh dấu màn trở lại sóng truyền hình bằng bộ phim cuối tuần mới của đài tvN mang tên Gift, dự kiến trình chiếu vào đầu tháng 12.

Shin Min Ah hứa hẹn gây bão trên màn ảnh qua tác phẩm được mong chờ Hoàng Hậu Tái Hôn (Remarried Empress) trong vài ngày tới. Ảnh: Naver

Trong khi đó, phim mới của Kim Woo Bin được lên lịch phát sóng vào đầu tháng 12 tới đây. Ảnh: Nate

Còn nhớ Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 11 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Tới tháng 12 năm ngoái, Shin Min Ah - Kim Woo Bin đã chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ cổ tích và nhận được những lời chúc phúc từ khán giả khắp châu Á. Được biết, hôn lễ của cặp đôi vàng quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giải trí Kbiz. Dàn sao hạng A này đủ sức khiến hôn lễ biến thành lễ trao giải.

Những vị khách mời này đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, “biên kịch vàng” Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin về chung 1 nhà sau hôn lễ thế kỷ hồi cuối năm ngoái. Ảnh: Naver

Do đám cưới cặp đôi vàng diễn ra vô cùng cẩn mật, kín đáo, có rất ít ảnh được tuồn ra bên ngoài nên netizen đã vô cùng tò mò về những gì diễn ra trong buổi lễ này.

Đạo diễn Yook Sang Hyo - 1 khách mời tại đám cưới - đã hé lộ loạt chi tiết gây sốt trong hôn lễ Shin Min Ah - Kim Woo Bin. Theo lời đạo diễn họ Yook, cô dâu Shin Min Ah đã khóc suốt buổi lễ vì hạnh phúc xen lẫn xúc động. Trong khi đó, chú rể Kim Woo Bin lại ở trạng thái đối lập hoàn toàn, tỏ ra vô cùng phấn khích tới mức vỡ òa. Thời điểm tân lang tân nương bước vào lễ đường, Shin Min Ah vẫn đang không ngừng rơi lệ, trong khi Kim Woo Bin làm động tác ăn mừng của cầu thủ vừa ghi bàn thắng - chỉ tay lên trời và đấm nhẹ lên ngực mình.

Dù cách thể hiện ra bên ngoài khác nhau “1 trời 1 vực” thế nhưng những trạng thái cảm xúc này đều cho thấy cô dâu chú rể vô cùng hạnh phúc trong ngày trọng đại của đời mình.