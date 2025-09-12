Shipper chăm chỉ học từng phút, 13 năm vượt 30.000 ứng viên trúng tuyển thành cơ trưởng: Tôi tận dụng, học từng phút giây

Tháng 7/2005, chàng trai Triệu Lập Kiệt ở Hà Bắc (Trung Quốc) tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ máy tính hệ cao đẳng tại Học viện Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Bắc Hoa. Thời điểm ấy, ngành công nghệ thông tin đã bão hòa nhân lực, tấm bằng cao đẳng khiến anh liên tục gặp khó khăn khi tìm việc. Trước cảnh “ra trường là thất nghiệp”, để mưu sinh, Kiệt quyết định gia nhập ngành chuyển phát nhanh – lĩnh vực khi đó mới ở giai đoạn khởi đầu và đang khát nhân lực.

Bước khởi đầu từ công việc giao hàng

Hình ảnh Triệu Lập Kiệt khi còn là shipper

Tại điểm giao nhận, Triệu Lập Kiệt là một trong số ít người có bằng cao đẳng, trong khi đa phần đồng nghiệp đều nghĩ anh chỉ “làm cho vui”, sớm muộn cũng bỏ việc vì công việc quá vất vả. Cha mẹ anh cũng lo lắng, cho rằng công việc phải chạy 14 tiếng mỗi ngày, đãi ngộ bình thường và tưởng chừng không có tương lai sẽ làm lỡ dở cuộc đời con trai, nên khuyên anh tìm hướng khác. Thế nhưng, Kiệt lại nhìn thấy tiềm năng của ngành logistics. Anh kiên trì bắt đầu từ vị trí thấp nhất, không chỉ hoàn thành nghiêm túc nhiệm vụ giao hàng mà còn trân trọng nguồn thu nhập tức thời cùng cơ hội rèn luyện kỹ năng xã hội mà công việc mang lại.

Khác với nhiều đồng nghiệp thường tranh thủ giờ nghỉ để nghe nhạc hay giải trí, Triệu Lập Kiệt lại tận dụng từng khoảng thời gian ngắn ngủi để tự học tiếng Anh – môn mà anh vốn đã có thế mạnh từ thời sinh viên. Tin rằng kỹ năng này sẽ hữu ích trong tương lai, anh biến chiếc máy MP3 thành “máy học tiếng Anh” của riêng mình. Trên đường giao hàng hay lúc nghỉ ngơi, hình ảnh Kiệt chăm chú học tập đã trở nên quen thuộc.

Cơ hội hiếm có

Năm 2007, SF Express thành lập bộ phận vận hành hàng không và lần đầu tuyển dụng phi công nội bộ. Hơn 30.000 nhân viên nộp đơn, nhưng chỉ 6 người được chọn. Ban đầu Kiệt do dự vì cho rằng cơ hội trúng tuyển quá thấp. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của đồng nghiệp, Kiệt đã quyết định thử sức đăng ký.

Trong vòng thi viết và phỏng vấn, không ít ứng viên bị loại vì khả năng tiếng Anh chưa đạt yêu cầu. Nhờ nền tảng ngoại ngữ vững vàng cùng năng lực tổng hợp tốt, Kiệt đã xuất sắc vượt qua hàng chục nghìn đối thủ, trở thành một trong 6 người được chọn.

Sau đó, anh cùng 5 đồng nghiệp được SF Express cử đến Học viện Hàng không Dân dụng Trung Quốc để đào tạo. Yêu cầu đặt ra rất khắt khe: hoàn thành chương trình vốn kéo dài bốn năm chỉ trong hai năm, nếu không đạt chuẩn sẽ bị hủy tư cách.

Vượt qua thử thách khắc nghiệt

Với Triệu Lập Kiệt, đây vừa là cơ hội, vừa là thử thách. Để chinh phục rào cản lý thuyết môn học, anh nỗ lực gấp nhiều lần so với thời ôn thi đại học: ngày nào cũng đến lớp sớm nhất, về muộn nhất, tranh thủ lúc ăn, khi đi bộ hay trước giờ ngủ để ghi nhớ kiến thức. Ngoài ngoại ngữ, anh phải làm quen với kho tàng thuật ngữ chuyên ngành hàng không.

Thách thức đầu tiên là huấn luyện thăng bằng – bài tập nhằm giúp học viên thích ứng với cơ động trên không và hạn chế chóng mặt, buồn nôn. Thế nhưng, vốn có cơ địa yếu về thăng bằng, sau mỗi buổi tập anh đều quay cuồng, khó chịu đến mức từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhưng nhớ lại mình đã vượt qua hơn 30.000 ứng viên mới có cơ hội này, Kiệt không cho phép bản thân dễ dàng buông xuôi, cũng không muốn phụ kỳ vọng của mọi người.

Anh cắn răng kiên trì luyện tập lặp đi lặp lại, cuối cùng khắc phục được hạn chế cơ thể và đạt chuẩn yêu cầu. Điều đáng nói, chính hạng mục này đã khiến không ít học viên bị loại.

Tiếp đó, ở giai đoạn tập thao tác thiết bị, lần đầu ngồi trong buồng lái với hàng loạt nút bấm, Triệu hoảng loạn, tay run bắn, mồ hôi túa ra, gần như quên hết lý thuyết. May mắn được giảng viên trấn an, anh dần lấy lại bình tĩnh và nhận ra tâm lý vững vàng là yếu tố sống còn của phi công.

Trong một buổi huấn luyện hạ cánh, bất ngờ khói dày đặc bao phủ, che khuất toàn bộ tín hiệu mặt đất, khiến Kiệt thoáng rơi vào hoảng loạn. Ngay lập tức, cơ trưởng đã giành quyền điều khiển, kéo cần lái đưa máy bay vọt lên và khẩn cấp báo với đài chỉ huy mặt đất hủy bỏ việc hạ cánh.

Chứng kiến sự chuyên nghiệp và bình tĩnh của cơ trưởng trong tình huống nguy cấp, Triệu vừa khâm phục, vừa nhận rõ khoảng cách giữa mình với những người dày dạn kinh nghiệm. Cũng từ đó, anh càng thêm quyết tâm phải trở thành một phi công xuất sắc.

Trở thành cơ trưởng

Triệu Lập Kiệt khi đã trở thành cơ trưởng

Năm 2009, Triệu Lập Kiệt xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch và chính thức gia nhập SF Airlines, bắt đầu sự nghiệp bay. Trong 11 năm tiếp theo, anh tích lũy hơn 4.000 giờ bay, từ huấn luyện đến thực hiện nhiệm vụ, và dần trưởng thành, trở thành cơ trưởng điều khiển máy bay chở hàng. Thường vào lúc 1 giờ sáng, anh lái chiếc máy bay chất đầy 30 tấn hàng hóa, hoàn thành chuyến bay trở về trước 4 giờ sáng. Hành trình như vậy lặp lại ba lần mỗi tuần.

Ngày nay, Triệu Lập Kiệt đã trở thành tấm gương truyền cảm hứng trong mắt đồng nghiệp tại SF Express. Thế nhưng, anh vẫn giữ lối sống khiêm nhường, thường nói rằng chỉ cần có tinh thần bền bỉ và ý chí kiên định, bất cứ ai cũng có thể xoay chuyển cuộc đời.

Vào những kỳ nghỉ, anh lại trở về quê nhà, khoác lên mình bộ đồng phục giao hàng của SF, sống lại những ngày tháng rong ruổi với những kiện hàng. Từ một nhân viên giao nhận đến cơ trưởng, hành trình 13 năm của Triệu Lập Kiệt đã chứng minh rằng, từng bước đi vững chắc giữa bùn lầy gian khó rồi sẽ mở ra con đường dẫn đến ước mơ.

