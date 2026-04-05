Showbiz có mỹ nhân là tiểu thư giới thượng lưu kín tiếng đi hát, nhan sắc học thức không thiếu thứ gì

Showbiz vốn không hiếm những idol “ngậm thìa vàng”, xuất thân từ các gia tộc trâm anh thế phiệt. Tuy nhiên, để tự phá vỡ định kiến "rich kid đi hát" và trụ vững trong môi trường đào thải khốc liệt, gia thế thôi là chưa đủ. Tống Vũ Kỳ (Song Yuqi) của i-dle nổi lên như một ví dụ điển hình. Không chỉ mang mác ái nữ giới thượng lưu đến từ Trung Quốc, cô còn khiến công chúng nể phục bởi nền tảng học vấn xuất sắc cùng tài năng nghệ thuật đã được chứng minh trong suốt thời gian qua.

Tống Vũ Kỳ (Song Yuqi) sinh ngày 23 tháng 9 năm 1999 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Cô là một tiểu thư sinh sống tại trung tâm kinh tế hàng đầu Trung Quốc. Quyết định một mình sang Hàn Quốc làm thực tập sinh từng vấp phải sự phản đối gay gắt từ phụ huynh do lo ngại sự khắc nghiệt của môi trường showbiz. Vượt qua rào cản gia đình, cô dùng sự kiên định để thuyết phục bố mẹ, chính thức gia nhập CUBE Entertainment.

Trước khi sang Hàn Quốc, hồ sơ học vấn của Tống Vũ Kỳ đã gây chú ý. Tại Bắc Kinh, cô theo học Trường Trung học 101, cơ sở giáo dục trung học trọng điểm cấp quốc gia với tỷ lệ chọi đầu vào vô cùng khắt khe, thường chỉ tập hợp học sinh xuất sắc hoặc có gia thế đặc biệt. Trong những năm trung học, cô duy trì kết quả học tập thuộc nhóm đầu và đảm nhận vị trí Chủ tịch câu lạc bộ Street Dance. Nền tảng giáo dục này được minh chứng qua khả năng ngôn ngữ nhạy bén. Tống Vũ Kỳ hiện giao tiếp thông thạo tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng Anh, giúp cô nhanh chóng hòa nhập tại Hàn Quốc và làm việc trực tiếp với truyền thông quốc tế không cần phiên dịch.

Tháng 5 năm 2018, Tống Vũ Kỳ chính thức ra mắt, đảm nhận vai trò lead vocal và sub-dancer của i-dle. Giữa thị trường chuộng giọng nữ cao trong trẻo, cô tạo sự khác biệt bằng chất giọng trầm husky đặc trưng.

Cùng với i-dle, nữ thần tượng gặt hái loạt thành tích ấn tượng. Nhóm giành cúp âm nhạc đầu tiên chỉ sau 20 ngày ra mắt với ca khúc Latata . Giai đoạn từ năm 2022 đến nay đánh dấu thời kỳ đỉnh cao của nhóm với các bản hit thống trị nhạc số Hàn Quốc. Loạt ca khúc Tomboy , Nxde , Queencard , Super lady và bản hit b-side Fate đều càn quét các bảng xếp hạng và đạt chứng nhận Perfect All-Kill. Các album như I feel hay 2 liên tục ghi nhận doanh số vượt mốc một triệu bản trong tuần đầu phát hành, đưa i-dle tiến thẳng vào bảng xếp hạng Billboard 200.

Bên cạnh Soyeon là nhà sản xuất chính cho các ca khúc của nhóm, Tống Vũ Kỳ cũng tham gia viết lời, soạn nhạc cho nhiều ca khúc, đóng góp vào discography của i-dle. Cùng với đó, sự nghiệp cá nhân của cô cũng được đẩy mạnh. Sau đĩa đơn A page phát hành năm 2021, đến tháng 4 năm 2024, cô ra mắt solo với mini album YUQ1 cùng ca khúc Freak , tiêu thụ hàng trăm nghìn bản album. Đầu năm 2026, Tống Vũ Kỳ trở thành nữ nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên được kết nạp làm thành viên đầy đủ của Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA). Tại quê nhà, cô cũng nhận giải thưởng Woman of the Year in Music 2026 do Tencent Music trao tặng.

Tống Vũ Kỳ thu hút lượng fan tại quê nhà đông đảo khi là thành viên cố định của chương trình Keep Running (Ảnh:@LookAtme)

Ngoài lĩnh vực âm nhạc, truyền hình thực tế là yếu tố bước ngoặt giúp Tống Vũ Kỳ phủ sóng hình ảnh tại đại lục. Việc trở thành thành viên cố định của chương trình Keep Running (Running Man bản Trung) giúp cô tiếp cận lượng lớn khán giả đại chúng. Sự lăn xả, chỉ số EQ cao cùng khả năng thích ứng linh hoạt với các kịch bản trò chơi giúp tên tuổi cô gia tăng mức độ nhận diện mạnh mẽ. Tệp người hâm mộ từ Trung Quốc cũng là lực lượng chính đóng góp vào doanh số bán album khổng lồ của i-dle.

Tống Vũ Lỳ còn được hàng loạt thương hiệu quốc tế lựa chọn làm gương mặt đại diện (Ảnh:VOGUE)

Đi kèm với độ nổi tiếng, cô được hàng loạt thương hiệu quốc tế lựa chọn làm gương mặt đại diện, nổi bật nhất là vị trí Đại sứ thương hiệu của Fendi. Tống Vũ Kỳ cũng thường xuyên góp mặt tại các tuần lễ thời trang nổi tiếng tại châu Âu. Hiện tại, Tống Vũ Kỳ duy trì lịch trình làm việc liên tục giữa các quốc gia, hoàn thành song song dự án nhóm, hoạt động solo và quảng cáo. Dù có xuất phát điểm là một tiểu thư giới thượng lưu, thành công của cô hiện tại được chứng minh hoàn toàn bằng những số liệu thành tích cụ thể, minh chứng cho năng lực thực sự và vị thế vững chắc trong ngành công nghiệp giải trí Châu Á.