Showbiz Việt xuất hiện tiểu thư hào môn visual như Kim Tae Hee, đối thủ "một chín một mười" của Lọ Lem là đây!

Nhắc đến dàn rich kid, ái nữ nhà sao Việt, khán giả thường nhớ ngay đến Lọ Lem, Hạt Dẻ - 2 cô con gái của MC Quyền Linh. Thế nhưng gần đây, cư dân mạng lại gọi tên một tiểu thư mới, được dự đoán sẽ trở thành "đối thủ nhan sắc" của Lọ Lem. Đó chính là Suti - cô con gái út của siêu mẫu Thúy Hạnh và nhạc sĩ Minh Khang.

Mới đây, Thuý Hạnh vừa chia sẻ hình ảnh đời thường gây sốt của con gái. Trong lần xuất hiện mới toanh này, Suti gây chú ý với nhan sắc ngày càng thăng hạng, xinh xắn, đáng yêu. Ở tuổi 17, cô tiểu thư sinh năm 2008 sở hữu gương mặt thanh thoát, đôi mắt to tròn long lanh và làn da trắng hồng rạng rỡ. Nhiều người còn so sánh vẻ đẹp của Suti với "ngọc nữ xứ Hàn" Kim Tae Hee bởi khí chất dịu dàng, trong trẻo và cuốn hút.

Thuý Hạnh vừa chia sẻ khoảnh khắc góc nghiêng "đỉnh lưu" của ái nữ

Không chỉ vậy, Suti còn được sánh như mỹ nhân thế hệ mới của Vbiz, độ hot "một chín một mười" so với Lọ Lem nhà Quyền Linh. Dù khác biệt phong cách, cả hai đều hội tụ đầy đủ yếu tố nhan sắc, xuất thân và tiềm năng để trở thành những gương mặt sáng giá trong thế hệ rich kid Gen Z. Với sự hậu thuẫn từ gia đình và định hướng bài bản, Suti được dự đoán sẽ còn tiến xa hơn nữa, thậm chí đủ sức trở thành một "ngôi sao thế hệ mới" trong làng rich kid Vbiz.

Con gái Thuý Hạnh được so kè nhan sắc chẳng kém cạnh Lọ Lem

Suti trổ mã, càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu

Khán giả yêu mến Suti từ nhỏ nhờ chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế? mùa đầu tiên. Khi đó, Suti ghi chú ý bởi tính cách nhõng nhẽo, hay khóc nhớ mẹ, nhưng cũng hồn nhiên, đáng yêu vô cùng. Hình ảnh "bé út mít ướt" trở thành ký ức tuổi thơ khó quên với nhiều khán giả truyền hình.

Trải qua tuổi dậy thì, Suti từng có giai đoạn mũm mĩm, cân nặng chạm ngưỡng 64 kg. Tuy nhiên, với sự quan tâm của gia đình cùng ý thức rèn luyện bản thân, em đã có màn "lột xác" ngoạn mục. Giờ đây, Suti tự tin xuất hiện với vóc dáng cân đối, gương mặt sắc nét, thần thái ngày càng cuốn hút. Cô bé còn theo học golf để duy trì thể lực và vóc dáng, đồng thời hình thành phong cách sống khỏe mạnh, hiện đại.

Hình ảnh ngày bé của Suti ở Bố ơi mình đi đâu thế?

Con gái út của Thuý Hạnh chuộng phong cách nữ tính, dịu dàng như nàng thơ

Nhóc tỳ còn được bố mẹ tạo điều kiện cho chơi môn thể thao giới nhà giàu

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, Suti còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi xuất thân hào môn. Mẹ là siêu mẫu Thúy Hạnh – từng là gương mặt vàng của sàn diễn thời trang Việt, bố là nhạc sĩ Minh Khang – người đứng sau nhiều bản hit nổi tiếng. Sinh ra trong gia đình nghệ thuật, Suti sớm bộc lộ năng khiếu thời trang, nghệ thuật và sự tự tin khi xuất hiện trước công chúng.

Theo như chia sẻ của Thuý Hạnh, Suti chuẩn bị du học Italy để theo đuổi ngành Thiết kế thời trang, đúng với niềm đam mê cá nhân. Chị gái Suli đã tự mình tìm hiểu, thuyết phục bố mẹ và lựa chọn trường học tại Milan – "kinh đô thời trang" của thế giới.