Shynh Premium – 7 năm khẳng định vị thế bằng mô hình clinic chuẩn quốc tế

Sau 7 năm phát triển, thương hiệu này đang nổi lên như một hình mẫu của phân khúc thẩm mỹ cao cấp hướng tới sự chuyên nghiệp, bền vững và quốc tế hóa.

Thị trường tăng trưởng nhanh, cạnh tranh mạnh – nhưng không dành cho mọi cuộc chơi

Theo số liệu từ Research & Markets (2024), thị trường chăm sóc da tại Việt Nam, bao gồm các liệu trình spa và điều trị tại phòng khám (clinic), đạt quy mô 852,18 triệu USD vào năm 2022. Theo dự báo, con số này có thể tăng trưởng lên tới 1,808 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 9,86% trong giai đoạn 2023–2030. Tuy nhiên, thị trường này cũng được đánh giá là mạnh về cung – yếu về chuẩn, khi có hàng nghìn đơn vị hoạt động nhưng phần lớn rơi vào tình trạng nhỏ lẻ, thiếu mô hình vận hành chuyên nghiệp và dễ bị tổn thương bởi xu hướng thay đổi nhanh chóng của người tiêu dùng.

Trong bối cảnh đó, Shynh Premium chọn hướng đi khác biệt: thay vì chạy theo xu hướng "thẩm mỹ hot trend", thương hiệu này đầu tư bài bản để phát triển mô hình vận hành như một clinic y khoa, tập trung vào giá trị dài hạn thông qua trải nghiệm khách hàng, công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế.

Shynh Premium sở hữu đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia da liễu giàu kinh nghiệm đảm bảo chuyên môn và sự an toàn điều trị.

Định vị thương hiệu: "Clinic thẩm mỹ công nghệ cao chuẩn quốc tế" – Phân khúc không dành cho số đông

Ngay từ đầu, Shynh Premium không lựa chọn cuộc chơi đại chúng. Định vị rõ ràng vào phân khúc cao cấp, thương hiệu tập trung vào nhóm khách hàng mục tiêu là phụ nữ có thu nhập khá – cao, có nhận thức rõ về an toàn và hiệu quả điều trị, và sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm "5 sao" đúng nghĩa.

Ba yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh vững chắc:

Mô hình clinic y khoa: Shynh Premium vận hành như một cơ sở chăm sóc y tế chuyên biệt về thẩm mỹ. Mỗi dịch vụ đều có phác đồ cá nhân hóa, được thiết kế bởi bác sĩ hoặc chuyên gia da liễu, với tiêu chí "an toàn – không xâm lấn – hiệu quả lâu dài."



Công nghệ độc quyền – chuẩn quốc tế: Là một trong số ít thương hiệu cập nhật nhanh các công nghệ từ Mỹ, Hàn, Châu Âu như Thermage FLX, Ultherapy, Ultraformer III, AI Skin Analyser, PicoSure Pro,… Các thiết bị này được nhập khẩu chính hãng và bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn quốc tế.



Trải nghiệm dịch vụ cao cấp: Từ thiết kế không gian đến chăm sóc hậu điều trị, Shynh Premium chuẩn hóa mọi quy trình với triết lý "5 sao theo chuẩn clinic" – đảm bảo sự riêng tư, cá nhân hóa và dịch vụ đồng nhất giữa các chi nhánh.

Khách hàng tận hưởng trong không gian thiết kế chuẩn 5 sao tại Shynh Premium

Chiến lược tăng trưởng: Tập trung vào chất lượng – mô hình hóa vận hành – mở rộng hệ sinh thái

Trong 3 năm gần đây, Shynh Premium duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình 28–35%/năm, tỷ lệ tái sử dụng dịch vụ đạt trên 70% và tỷ lệ giới thiệu qua truyền miệng chiếm hơn 45% tổng lượng khách mới – cho thấy mô hình kinh doanh này đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm và đang bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định.

Chiến lược phát triển của thương hiệu này được xây dựng theo ba trụ cột:

Chuẩn hóa vận hành & hệ thống hóa quản lý: Áp dụng các công cụ quản trị hiện đại như ERP, CRM, KPI performance theo từng chức năng (bác sĩ, kỹ thuật viên, chăm sóc khách hàng…), xây dựng tài liệu SOP cho từng dịch vụ nhằm đảm bảo hiệu suất và tính đồng nhất.



Đào tạo nội bộ & phát triển nhân lực: Shynh Premium có riêng Shynh Academy – trung tâm đào tạo chuyên viên thẩm mỹ nội bộ, tổ chức định kỳ các buổi cập nhật kiến thức chuyên môn cùng bác sĩ quốc tế. Điều này giúp thương hiệu xây dựng "văn hóa nghề nghiệp" bền vững.



Mở rộng hệ sinh thái làm đẹp – chăm sóc toàn diện: Bên cạnh dịch vụ thẩm mỹ không xâm lấn, Shynh Premium đang từng bước mở rộng sang các lĩnh vực liên quan như: wellness, anti-aging, y học tái sinh, kết nối cùng các thương hiệu trong hệ sinh thái của Shynh Group (Shynh House, Shynh Super Luxury, Shynh Healthcare & Wellness Center…).



Shynh Premium là đối tác độc quyền của rất nhiều thương hiệu lớn trong ngành thẩm mỹ

Góc nhìn nhà sáng lập: Chọn con đường "không nhanh nhất – nhưng bền vững nhất"

Doanh nhân Lê Thị Xuân, người sáng lập và điều hành hệ thống Shynh Group, chia sẻ:

"Chúng tôi không đặt mục tiêu trở thành thương hiệu rầm rộ nhất. Mục tiêu là trở thành thương hiệu bền vững nhất, có chiều sâu, có mô hình vận hành vững chắc và xây dựng được niềm tin lâu dài với từng khách hàng."

Chủ tịch Lê Thị Xuân - Nhà sáng lập đồng thời là người dẫn dắt Shynh Premium qua hơn nửa thập kỷ hình thành

Bà cũng cho biết chiến lược 2025–2030 của Shynh Premium sẽ tiếp tục xoay quanh trục: chuyên sâu – chất lượng – chuyển đổi số – chuẩn quốc tế, để từng bước mở rộng thị phần, nâng cấp hệ thống quản lý, và hướng đến tiêu chuẩn vận hành có thể nhượng quyền hoặc hợp tác quốc tế trong tương lai.

Thẩm mỹ cao cấp – sân chơi dành cho thương hiệu có tư duy clinic và chiến lược bài bản

Thị trường làm đẹp đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh. Khách hàng ngày càng thông minh và yêu cầu cao hơn về y khoa, công nghệ, và sự minh bạch trong dịch vụ. Trong bối cảnh đó, Shynh Premium nổi lên như một case study điển hình cho hướng phát triển bền vững, chuyên nghiệp và dẫn đầu phân khúc cao cấp.

Đây cũng là một trong số ít thương hiệu Việt trong ngành thẩm mỹ xây dựng được mô hình vận hành như một "Medical Beauty Clinic Business" thực thụ, với tư duy quản trị, chiến lược rõ ràng và khát vọng vươn tầm khu vực.

Phòng khám chuyên khoa da liễu thuộc chi nhánh công ty TNHH Shynh House

Địa chỉ: 33 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Thành phố Hồ Chí Minh