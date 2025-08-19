Siêu bão đáng sợ nhanh nhất năm nay đã xuất hiện: Vệ tinh ghi lại cảnh tượng kỳ dị

Erin, cơn bão Đại Tây Dương đầu tiên trong năm, đã nhanh chóng phát triển từ bão cấp 1 lên bão cấp 5 chỉ trong vòng 24 giờ, một sự kiện hiếm gặp trong lịch sử. Hiện tại, cơn bão đã suy yếu thành bão cấp 3.

Vệ tinh GOES-19 của Cơ quan quản lý Đại dương và Khí quyển quốc gia Hoa Kỳ (NOAA) đã ghi lại những hình ảnh sốc về bão Erin khi nó hình thành trên Đại Tây Dương và nhanh chóng mạnh lên thành bão cấp 5 vào cuối tuần qua. Cơn bão này kèm theo những tia sét lóe sáng ngoạn mục trong thành mắt bão.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động bão bên trong Erin, với tia sét lóe lên xung quanh mắt bão giống như một mống mắt màu xanh lam sáng.

Vệ tinh địa tĩnh GOES-19, vệ tinh mới nhất của NOAA đã ghi lại quá trình Erin mạnh lên thành bão vào thứ Sáu (ngày 15/8) và sau đó đạt đỉnh trên Thang gió Saffir-Simpson với sức gió duy trì tối đa 260 km/h vào thứ Bảy (ngày 16/8).

CNN Weather đưa tin, Erin đã mạnh lên nhanh chóng đến mức nó trở thành một trong những cơn bão mạnh lên nhanh nhất trong lịch sử Đại Tây Dương. Cơn bão nhiệt đới này đã thay đổi cường độ kể từ khi trở thành cấp 5, xuống bão cấp 4, với sức gió duy trì tối đa khoảng 215 km/h và bây giờ là bão cấp 3.

Ảnh vệ tinh bão ngày 18/8

Mặc dù Erin không chắc sẽ đổ bộ vào đất liền nhưng nó có thể đe dọa các đường bờ biển với sóng lớn nguy hiểm đến tính mạng và lũ lụt khi di chuyển giữa Bahamas và Bờ Đông Hoa Kỳ trong tuần này. Theo cập nhật của Trung tâm Bão Quốc gia (NHC), một cảnh báo bão nhiệt đới hiện đang có hiệu lực đối với quần đảo Turks và Caicos và đông nam Bahamas.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ (NWS) đã ban hành cảnh báo vào ngày 19/8 (giờ địa phương) rằng sóng lớn và dòng chảy ngược do siêu bão Erin tạo ra sẽ quét qua Bờ Đông Hoa Kỳ, Bermuda và Đại Tây Dương Canada bắt đầu từ thứ Ba. Sóng có thể cao gần 6 mét, đe dọa xói mòn bờ biển nghiêm trọng và nước biển tràn ngược.

Theo CNN, khu vực Outer Banks của Bắc Carolina (Mỹ) được xác định là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố và lệnh sơ tán bắt buộc đã được ban hành cho đảo Hatteras và đảo Ocracoke. Các quan chức cảnh báo rằng một số tuyến đường sẽ không thể tiếp cận trong nhiều ngày do sóng lớn, và các ngôi nhà ven biển có nguy cơ bị sóng nhấn chìm trực tiếp.

Các chuyên gia thời tiết chỉ ra rằng dù Erin đã ở rất xa ngoài khơi, sức gió mạnh của nó vẫn có thể "gây ra thiệt hại tầm xa". Sóng bão sẽ ập vào các bãi cát và bến cảng khi thủy triều lên xuống, khoét rỗng các công trình ven biển và đẩy nhanh quá trình rút lui của bờ biển. Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ cảnh báo rằng các dòng chảy ngược nguy hiểm sẽ xuất hiện dọc theo hàng nghìn km bờ biển từ Florida đến New England trong ba ngày tới, và ngay cả khi trời quang mây tạnh, sóng vẫn có thể gây tử vong.

Trên thực tế, chỉ riêng dòng chảy ngược đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 44 người tại Hoa Kỳ trong năm nay, nhiều hơn số người chết do sét đánh và lốc xoáy cộng lại. Chính quyền khuyến cáo du khách và người dân địa phương tuân thủ lệnh đóng cửa biển và các cảnh báo rằng: "Đây không phải là tuần thích hợp để bơi lội". Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng nếu bị mắc kẹt trong dòng chảy ngược, đừng cố bơi vào bờ; thay vào đó, hãy bơi theo chiều ngang của dòng chảy để có cơ hội thoát thân.

Nguồn: CNN, Live Science