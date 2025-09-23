Siêu bão Ragasa có dấu hiệu suy yếu, tâm mưa tập trung ở loạt tỉnh miền Bắc
Siêu bão Ragasa đang có dấu hiệu suy yếu, khi đổ bộ đất liền sẽ gây mưa lớn tại miền Bắc, tâm mưa ở Thái Nguyên, Nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, đồng bằng Bắc Bộ.
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 10h ngày 23/9, bão số 9 (tên quốc tế Ragasa) có dấu hiệu suy yếu, với sức gió mạnh nhất khoảng 204 km/h, giảm so với 213km/h ghi nhận lúc 7h cùng ngày.
Thời điểm này, tâm siêu bão Ragasa trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16-17 (184-221km/h), giật trên cấp 17. Siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.
Dự báo đến 10h ngày 24/9, siêu bão Ragasa không đổi hướng, di chuyển nhanh với tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần. Vị trí tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17.
Khoảng 10h ngày 25/9, bão số 9 di chuyển nhanh theo hướng Tây, tốc độ 20-25km/h và tiếp tục suy yếu thêm. Vị trí tâm bão trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông; cấp 3 ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông Bắc Bộ.
Đến 22h cùng ngày, bão số 9 Ragasa trên đất liền khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 25km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.
10h ngày 26/9, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 25km/h, suy yếu thành một vùng áp thấp.
Theo nhận định của cơ quan khí tượng, vùng tác động của bão số 9 Ragasa trên đất liền nước ta là từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Vùng gió bão mạnh nhất từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá. Thời gian gió mạnh từ sáng 25/9 kéo dài đến đêm cùng ngày.
Vùng mưa lớn sẽ tập trung ở Bắc Bộ, Thanh Hoá - Hà Tĩnh với lượng mưa 70-150 mm. Vùng tâm mưa tập trung ở Thái Nguyên, Nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc Bộ mưa, với lượng mưa 150-250mm, cục bộ trên 450mm.
VTC News