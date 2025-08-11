Siêu cảng có thể đón tàu 200.000 tấn: "Kho báu tỷ đô" của Quảng Ninh đang chờ khai mở

Nằm tại khu vực biển phường Cẩm Phả (Quảng Ninh), cảng Con Ong - Hòn Nét giữ vị trí chiến lược trong chuỗi cung ứng hàng hóa của tỉnh Quảng Ninh và khu vực phía Bắc. Hiện nay, khu vực này đang khai thác hai khu neo đậu chính. Bến cảng than Con Ong có khả năng tiếp nhận tàu 70.000 tấn và khu neo chuyển tải Hòn Nét đón tàu từ 3.000 - 200.000 tấn.

Tổng công suất hiện khai thác của cảng đạt khoảng 7,14 triệu tấn/năm tại bến đất liền và 76,64 triệu tấn/năm khu neo đậu chuyển tải trên biển. Con Ong - Hòn Nét là khu vực duy nhất cho phép bốc xếp hàng hóa dạng rời, như: Than, clinker, xi măng, đá... phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Cảng Con Ong - Hòn Nét được xác định trong nhiều quy hoạch cấp quốc gia và tỉnh là một trong những cảng biển chiến lược. Với chiều sâu luồng tự nhiên từ -7m đến -13,4m, vùng biển này ít bị ảnh hưởng bởi sóng lớn, bùn bồi, tạo điều kiện lý tưởng để hình thành trung tâm logistics và trung chuyển hàng hóa chiến lược cho vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước.

Hoạt động chuyển tải, bốc xếp hàng hóa tại khu vực cảng Con Ong - Hòn Nét.

Ông Nguyễn Anh Tú, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh, nhận định, với vị trí kín gió, độ sâu luồng tàu lớn và khả năng kết nối với các khu kinh tế, khu công nghiệp trong vùng, cảng Con Ong - Hòn Nét có tiềm năng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa chiến lược, hỗ trợ giảm tải cho các cảng lớn như Hải Phòng, Cái Lân.

Cùng quan điểm, Chi cục Hải quan Khu vực VIII đánh giá việc phát triển cảng sẽ giúp hình thành điểm thông quan quốc tế mới, rút ngắn chuỗi logistics, tăng tốc độ thông quan hàng hóa và đóng góp lớn cho ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy tiềm năng này vẫn chưa được khai thác xứng tầm. Khu vực này vẫn chưa tạo ra những đột phá để hình thành nên hệ thống cảng và dịch vụ logistics sầm uất từ những lợi thế sẵn có.

Hệ thống cảng và dịch vụ logistics tại đây chưa phát triển mạnh, thiếu hạ tầng kết nối và cơ chế ưu đãi đủ hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư lớn. Để cảng phát huy giá trị, cần được đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kết nối và cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư sớm vào cuộc.

UBND tỉnh đã bổ sung dự án cảng vào danh mục kêu gọi đầu tư năm 2025, đồng thời giao các sở, ngành liên quan hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy hoạch mặt bằng và lộ trình kết nối giao thông liên vùng phục vụ phát triển cảng.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết, tỉnh cũng đang tích cực rà soát các chính sách ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2020, đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch và đồng hành cùng doanh nghiệp khi triển khai các dự án có quy mô lớn như cảng Con Ong - Hòn Nét; đồng thời nghiên cứu dùng ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cảng với QL18, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đề xuất nghiên cứu đầu tư cảng phục vụ xuất khẩu than. Tuy nhiên, để đi đến quyết định đầu tư chính thức, cần thêm nhiều cơ chế khuyến khích và hỗ trợ thủ tục pháp lý.

Đầu tiên là miễn, giảm thuế, hỗ trợ mặt bằng, ưu đãi tín dụng, giảm chi phí logistics tại cảng, chủ động xúc tiến đầu tư, với việc mời gọi các tập đoàn logistics, cảng biển lớn trong và ngoài nước, sớm hoàn thiện hạ tầng kết nối, các tuyến đường dẫn vào cảng.

Bên cạnh đó, bảo đảm quy hoạch ổn định, lâu dài, tạo sự yên tâm cho nhà đầu tư, tránh thay đổi quy hoạch đột xuất ảnh hưởng đến hiệu quả dự án.

Việc hoàn thiện hạ tầng kết nối, giữ ổn định quy hoạch và tạo niềm tin cho nhà đầu tư sẽ là "chìa khóa" để cảng Con Ong - Hòn Nét bứt phá, trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa tầm cỡ khu vực.