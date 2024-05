“Siêu” dự án Aqua City của Novaland đang bị công an yêu cầu cung cấp hồ sơ có gì?

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra TP.HCM yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến Khu Đô thị Aqua City - một trong những dự án trọng điểm của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; mã chứng khoán: NVL).

Theo tìm hiểu, dự án Aqua City do Công ty TNHH Thành phố Aqua - công ty con của Novaland làm chủ đầu tư. Dự án nằm tại xã Long Hưng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai được phát triển từ quý 2/2019 với tổng giá trị phát triển sản phẩm khoảng 8 tỷ USD.

Về vị trí, dự án nằm tại đường Hương Lộ 2, Long Hưng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Dự án cũng nằm sát rất nhiều các tuyến đường trọng điểm đã và sắp hình thành như Vành đai 4, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 51, các tuyến đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Long Thành – Bến Lức, Biên Hòa – Phan Thiết, Biên Hoà – Vũng Tàu, Bắc Sơn – Long Thành,...

Dự án có vị trí tâm điểm kết nối giao thông huyết mạch liên vùng tại cửa ngõ Đông TP.HCM, từ Aqua City dễ dàng kết nối đến các khu vực như từ 5 – 7 phút đến bệnh viện Shing Mark, sân Golf Long Thành, khu giải trí Sơn Tiên; 10 phút đến Big C, Lotte Mart – Nguyễn Kim, Aeon Mall; 10 phút đến bến cuối Metro, bến xe miền Đông mới; 10 phút đến trung tâm TP. Biên Hòa và Bình Dương; 15 phút đến trung tâm Thủ Thiêm quận 2, TP.HCM; 20 phút đến sân bay quốc tế Long Thành.

Theo thông tin từ website của Novaland, đại đô thị có tổng quy mô 1.000 ha; trong đó 365 ha diện tích mặt nước; 23ha làm 22 công trình giáo dục; 4 ha làm 5 công trình y tế; 6 ha xây 26 công trình tiện ích công cộng; 20 ha làm 11 công trình thương mại dịch vụ. Ngoài ra, toàn khu đô thị có 32 km đường sông bao quanh với 20 công viên chủ đề và 70% diện tích dành cho mảng xanh.

Nguồn: Novaland

Về quy mô sản phẩm, Aqua City bao gồm nhà phố, shophouse, biệt thự đơn lập và song lập (diện tích 120 - 375 m2) với các phân khu chính như Phoenix – Sun Harbor – River Park – The Grand Villas – The Valencia – The Stella – The Elite – The Suite - Ever Green.



Toàn cảnh dự án Aquay City

Bên cạnh đó, 15 tiện ích của dự án mà tập đoàn giới thiệu gồm tổ hợp quảng trường và bến du thuyền Aqua Marina, dinh thự ánh sáng, nhà hát, câu lạc bộ du thuyền, resort, khu vui chơi giải trí trong nhà, khu phức hợp giải trí và ẩm thực, trung tâm hội nghị, trung tâm thể thao, trung tâm thương mại, trung tâm an ninh, bệnh viện đa khoa quốc tế, công viên xuyên tâm Đảo Phượng Hoàng, Clubhouses, trường liên cấp quốc tế.

Trước đó, vào 17/2/2023, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, Chủ tịch Novaland, ông Bùi Thành Nhơn mong muốn Thủ tướng chỉ đạo chọn khu đô thị vệ tinh Aqua City tại tỉnh Đồng Nai làm dự án thí điểm để tháo gỡ khó khăn và thời gian tháo gỡ trong 1 tháng.

Hiện nay, theo thông tin từ Novaland cập nhật đến tháng 3/2024, dự án đang triển khai công tác xây dựng và hoàn thiện các công trình nhà ở, hạ tầng tại phân khu Sun Harbor 2,3; Ever Green 1; River Park 2 để bàn giao những sản phẩm chỉn chu cho khách hàng.

Theo Ban điều hành và Quản lý dự án, hiện Aqua City cũng đang nỗ lực chuẩn bị nguồn lực tài chính với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để đồng loạt triển khai thi công các phân khu khác như: River Park 1; Ever Green 2, 3; Đô thị đảo Phượng Hoàng và nhiều tiện ích vui chơi, giải trí, ẩm thực.

Về tình hình tài chính của chủ đầu tư dự án Aqua City, năm 2023 Công ty TNHH Thành phố Aqua ghi nhận lỗ 359 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 135 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Aqua City đạt mức 1.131 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 10,09 lần, tương ứng số nợ phải trả khoảng 11.400 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu khoảng gần 2.400 tỷ đồng. Như vậy ước tính tổng tài sản của Aqua City đạt hơn 12.500 tỷ đồng.

Theo thông tin từ HNX, Aqua City đã phát hành tổng cộng 8 lô trái phiếu với tổng giá trị 4.600 tỷ đồng. Cho đến nay, chỉ còn 2.400 tỷ đồng trái phiếu trong số này của doanh nghiệp còn lưu hành. Lãi suất của mỗi lô trái phiếu là 10%/năm.