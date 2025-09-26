Siêu hạ tầng nghìn tỷ đổ bộ: Bất động sản khu vực lõi trung tâm Hà Nội bứt phá

Khu vực trung tâm Hà Nội, đặc biệt là xung quanh đường Láng Hạ - nơi tọa lạc của dự án căn hộ chung cư cao cấp The Nelson với phong cách Private & Luxury (Riêng tư và Đẳng cấp), đang triển khai hàng loạt dự án hạ tầng lớn với 3 tuyến metro (tuyến số 2A, số 5 và số 11), 2 tuyến vành đai 1 và 2 với tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng.