Siêu hạ tầng nghìn tỷ đổ bộ: Bất động sản khu vực lõi trung tâm Hà Nội bứt phá

26-09-2025 - 11:00 AM | Bất động sản

Hàng loạt dự án lớn đang triển khai giúp tăng cường khả năng kết nối ở khu vực lõi trung tâm Thủ đô và khiến các dự án bất động sản hiếm hoi ở khu vực này như The Nelson càng trở nên hấp dẫn.

Khu vực trung tâm Hà Nội, đặc biệt là xung quanh đường Láng Hạ - nơi tọa lạc của dự án căn hộ chung cư cao cấp The Nelson với phong cách Private & Luxury (Riêng tư và Đẳng cấp), đang triển khai hàng loạt dự án hạ tầng lớn với 3 tuyến metro (tuyến số 2A, số 5 và số 11), 2 tuyến vành đai 1 và 2 với tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng.

Láng Hạ không chỉ giúp kết nối khu vực Hà Đông cũ với trung tâm lịch sử của Thủ đô Hà Nội mà còn là con đường kết nối đường vành đai 1 và vành đai 2. Trong đó trực tiếp là đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, mảnh ghép cuối cùng của đường Vành đai 1 dài 2,2 km, trị giá 7.800 tỷ đồng.

Điểm cuối Láng Hạ giao với đường Láng, đây là con đường được đề xuất đầu tư hơn 21.000 tỷ để mở rộng gấp đôi và làm thêm đoạn đường trên cao.

Không chỉ mở rộng các tuyến đường huyết mạch, theo Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045 thì khu vực này còn được phát triển theo mô hình TOD, lấy định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng làm cơ sở quy hoạch phát triển đô thị.

Đường Láng Hạ chỉ cách tuyến metro số 2A Cát Linh - Hà Đông với các ga La Thành, Thái Hà chỉ 5 phút di chuyển.

Cũng chỉ cách đường Láng Hạ khoảng một km là tuyến metro số 5 Văn Cao - Hoà Lạc với vị trí ga trên đường Vành đai 1 chỉ cách The Nelson 5 phút di chuyển.

Ngay trên trục đường Láng Hạ cũng đã được quy hoạch metro số 11 Cát Linh - Láng Hạ - Lê Văn Lương - Yên Nghĩa dài 12 km sẽ được khởi công trong tương lai gần.

Tiềm năng là vậy nhưng dự án gần metro, nằm trên trục đường Láng Hạ rất ít do gần như không còn quỹ đất xây dựng. Trong đó nổi bật là dự án căn hộ cao cấp The Nelson.

Dự án gồm 27 tầng nổi và 3 tầng hầm. Trong đó 3 tầng khối đế gồm sảnh lễ tân, tiện ích dịch vụ và khu văn phòng. Dự án cung cấp 175 căn hộ sang trọng, bố trí hai đến ba phòng ngủ và penthouse.

Với vị trí trung tâm chỉ cách Lăng Bác khoảng 3 km, xung quanh là ngoại khu sôi động với các tiện ích thiết yếu như: bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim quốc gia, các tòa văn phòng cao ốc hạng A…, dễ dàng tiếp cận các tuyến metro trong phạm vi một km.

Kế thừa văn hóa và di sản của Hà Nội, The Nelson mang nét thanh lịch và tinh tế của người Hà thành với ấn tượng đầu tiên là sảnh đón tiếp lịch thiệp, cảm giác như được trải nghiệm dịch vụ của khách sạn 5* khi trở về nhà.

Sở hữu vị trí tâm điểm kết nối giữa trung tâm Thủ đô, căn hộ tại The Nelson mang phong cách boutique độc đáo, là nơi mỗi cư dân tận hưởng sự riêng tư, tiện nghi và kết nối hoàn hảo.

Tại đây 100% căn hộ đều có cửa sổ kính tràn, đón ánh sáng tự nhiên. Từ The Nelson, cư dân có thể ngắm nhìn hồ Hoàng Cầu - hồ duy nhất có tàu điện chạy qua ở Hà Nội.

