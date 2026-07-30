Siêu máy tính dự đoán Việt Nam vs Singapore: Tuyển Việt Nam tạo mưa bàn thắng nhưng vẫn có "vết gợn"

Nhận định Việt Nam vs Singapore, vòng bảng AFF Cup 2026

Nhận định chung

Trận đấu Việt Nam vs Singapore diễn ra lúc 20h00 ngày 31/7 trên SVĐ Mỹ Đình

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu AFF Cup 2026 bằng chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Timor Leste. Cả 3 cầu thủ trên hàng công là Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên đều ghi bàn. Thủ môn Patrik Lê Giang có trận thứ hai liên tiếp giữ sạch lưới trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới AFF Cup 2206

Tuy nhiên, trong chiến thắng của đoàn quân áo đỏ vẫn còn tồn tại một số vấn đề. Tuyến giữa chưa tạo ra được thế trận kiểm soát, còn hàng thủ vẫn có những thời điểm để lộ ra các sơ hở. Hàng công Timor Leste không thể tận dụng được các cơ hội. Nhưng những đối thủ mạnh hơn hoàn toàn có thể trừng phạt hàng thủ tuyển Việt Nam.

Trái với Việt Nam, Singapore vượt qua 2 đối thủ Campuchia và Timor Leste một cách tương đối vất vả với tỉ số lần lượt là 2-1 và 2-0. Hàng công của Singapore không thực sự đa dạng trong các tình huống tiếp cận khung thành đối phương.

Nhưng phong cách thực dụng và giàu thể lực của đội bóng Đảo quốc Sử tử lại thường mang đến rất nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam. Cách đây 2 năm khi 2 đội chạm trán ở bán kết AFF Cup 2024, Xuân Son cùng đồng đội từng phải "toát mồ hôi" mới tìm được đường vào khung thành Singapore. 3/5 bàn thắng của tuyển Việt Nam ghi được là nhờ các quả penalty.

Đội tuyển Việt Nam sẽ cần tập trung hơn trong khâu phòng ngự

Trong lần tái ngộ này, tuyển Việt Nam cần phải rất cẩn trọng trước những pha lên bóng đơn giản nhưng hiệu quả đến từ Singapore với tiền đạo cắm Ilhan Fandi. Dù vậy, với hàng công đang đạt phong độ cao, đoàn quân áo đỏ vẫn sẽ biết cách "ghi nhiều bàn thắng hơn đối phương" để giành trọn vẹn 3 điểm.

Dự đoán Việt Nam vs Singapore

Siêu máy tính của trang Football Predictions AI dự đoán: Tuyển Việt Nam chiếm ưu thế nhưng sẽ không thể giữ sạch lưới, trận đấu sẽ hấp dẫn và có nhiều bàn thắng.

Dự đoán: Việt Nam 3-1 Singapore

Thông tin trước trận đấu Việt Nam vs Singapore

Phong độ 5 trận gần nhất

Việt Nam

Singapore

Chân sút hàng đầu

Việt Nam: Đình Bắc - 3 bàn, Đỗ Hoàng Hên - 2 bàn

Singapore: Ilhan Fandi - 2 bàn

Thành tích đối đầu