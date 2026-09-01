Siêu tháp cao nhất thế giới, gần gấp đôi Landmark 81: Được dựng từ 330.000 m3 bê tông, 39.000 tấn thép, tốc độ thi công có thời điểm đạt 2 tầng/tuần

Burj Khalifa tại Dubai hiện là tòa nhà cao nhất thế giới với chiều cao 828 m. Để dễ hình dung, Landmark 81 tại TP.HCM hiện cao 461,2 m với 81 tầng, là tòa nhà cao nhất Việt Nam. Như vậy, Burj Azizi sẽ cao hơn Landmark 81 gần 2 lần.

Công trình do Emaar Properties phát triển, hãng Skidmore, Owings & Merrill (SOM) thiết kế, và Adrian Smith là kiến trúc sư trưởng.

Tòa tháp được khởi công năm 2004, đạt chiều cao tối đa vào năm 2009 và chính thức khánh thành ngày 4/1/2010. Chi phí xây dựng được ước tính khoảng 1,5 tỷ USD.

Burj Khalifa có hơn 160 tầng sử dụng, tổng diện tích sàn khoảng 454.000 m2, tích hợp khách sạn, căn hộ, văn phòng và các đài quan sát. Quá trình xây dựng huy động khoảng 22 triệu giờ công; giai đoạn cao điểm có hơn 12.000 công nhân và nhân sự làm việc tại công trường.

Để dựng tòa tháp cao 828 m, khoảng 330.000 m3 bê tông và 39.000 tấn thép cốt đã được sử dụng. Theo website chính thức Burj Khalifa, nếu đặt nối tiếp toàn bộ số thép này, tổng chiều dài tương đương hơn 1/4 vòng Trái Đất.

Riêng hệ móng sử dụng hơn 45.000 m3 bê tông, nặng trên 110.000 tấn. Công trình được đặt trên bè móng bê tông cốt thép, phía dưới là 192 cọc khoan sâu hơn 50 m nhằm truyền tải trọng khổng lồ xuống nền đất. Lớp vỏ bên ngoài tòa nhà cũng cần khoảng 103.000 m2 kính và 15.500 m2 thép không gỉ.

Một trong những thách thức lớn nhất khi xây Burj Khalifa là đưa bê tông lên độ cao hàng trăm mét. Trong quá trình thi công, bê tông cường độ cao được bơm từ mặt đất lên độ cao hơn 600 m, lập kỷ lục thế giới vào thời điểm xây dựng.

Điều kiện khí hậu Dubai càng khiến bài toán này phức tạp hơn. Nhiệt độ ngoài trời có thể vượt 45 độ C, do đó hỗn hợp bê tông phải được thiết kế phù hợp và nhiều hoạt động đổ bê tông được thực hiện vào ban đêm.

Tốc độ xây dựng cũng đạt mức đáng chú ý. Theo nhà thầu BESIX, ở một số giai đoạn, kết cấu tòa tháp có thể tăng thêm khoảng 2 tầng mỗi tuần.

Tòa Burj Khalifa nhìn từ dưới lên.

Với công trình cao hơn 800 m, gió là một trong những yếu tố quan trọng chi phối thiết kế. Burj Khalifa sử dụng mặt bằng hình chữ Y với ba cánh bố trí quanh lõi trung tâm. SOM phát triển hệ kết cấu “buttressed core”, trong đó các cánh hỗ trợ lẫn nhau thông qua lõi bê tông ở giữa, giúp tăng độ ổn định cho tòa nhà.

Càng lên cao, các cánh lần lượt thu hẹp và giật cấp, khiến hình dạng công trình liên tục thay đổi. Thiết kế này vừa tạo nên hình dáng đặc trưng của Burj Khalifa, vừa giúp làm gián đoạn các dòng xoáy gió có thể gây dao động cho tòa tháp.

Trước khi xây dựng, thiết kế được kiểm nghiệm trong hầm gió để đánh giá khả năng chịu tác động của gió ở độ cao lớn.

Ngoài kết cấu, Burj Khalifa còn sở hữu hệ thống vận chuyển theo phương đứng quy mô lớn. Thang máy dịch vụ chính có hành trình khoảng 504 m, từng được ghi nhận là hành trình thang máy dài nhất thế giới.

Sau khi hoàn thành, Burj Khalifa thiết lập hàng loạt kỷ lục về chiều cao và kỹ thuật xây dựng. Đến nay, công trình vẫn giữ vị trí tòa nhà cao nhất thế giới, đồng thời là một trong những dự án tiêu biểu cho khả năng thi công kết cấu siêu cao tầng.