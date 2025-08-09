"Siêu thủ phủ" công nghiệp Bắc Ninh đón thêm cụm công nghiệp quy mô 75ha

Buổi lễ khởi công Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái (FECON IP Hiệp Hòa).

FECON IP Hiệp Hòa có diện tích khoảng 75ha, nằm cách trung tâm Hà Nội 50km, sân bay Nội Bài 30km và gần ba tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, Hà Nội – Lạng Sơn và Nội Bài – Hạ Long. Vị trí này giúp kết nối nhanh với các trung tâm sản xuất lớn như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng và Lạng Sơn.

Theo quy hoạch, khoảng 70% diện tích sẽ dành cho hạ tầng sản xuất, phần còn lại gần 100.000m2 là cây xanh và mặt nước. Dự án được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, gồm hệ thống cấp nước, xử lý nước thải công suất 3.050 m³/ngày đêm, lưới điện 22 kV, viễn thông, PCCC và an ninh 24/7.

Dự án FECON IP Hiệp Hòa sẽ ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp giá trị gia tăng cao và thân thiện môi trường như điện – điện tử, cơ khí chính xác, dược phẩm, thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ và phụ trợ công nghệ cao. Vị trí liền kề các nhà máy của Samsung, Foxconn, Goertek, Luxshare… được kỳ vọng sẽ hỗ trợ chuỗi cung ứng trong lĩnh vực linh kiện điện tử, bán dẫn và thiết bị công nghệ cao.

Phối cảnh dự án.

Đặc biệt, dự án áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, FECON IP Hiệp Hòa nằm trong địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, thuộc danh mục ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, doanh nghiệp đầu tư vào đây sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế, và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với phần thu nhập phát sinh từ dự án đầu tư mới.

Ngoài ra, nhà đầu tư còn được hưởng ưu đãi về thuê đất (miễn tiền thuê trong thời hạn 7 năm tùy lĩnh vực và ngành nghề) và miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, vật tư chưa sản xuất được trong nước cũng như nguyên vật liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu, theo các quy định hiện hành của pháp luật đầu tư và thuế.

Đại diện FECON Invest, ông Muôn Văn Chiến – Tổng giám đốc chia sẻ: "FECON IP Hiệp Hòa không chỉ là một dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển hạ tầng công nghiệp của Tập đoàn FECON, mà còn thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp trong kiến tạo môi trường sản xuất hiện đại, hiệu quả và bền vững."





