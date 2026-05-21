Siêu tiến độ sân vận động: Dự kiến hoàn thành chỉ trong 20 tháng, lập kỷ lục của mọi kỷ lục thế giới

Đại công trường huy động tổng lực, tăng tốc ngày đêm

Suốt 60 năm sinh sống ở xã Thượng Phúc, TP. Hà Nội, ông Phạm Ngọc Phán chưa bao giờ thấy quê mình thay đổi nhanh như hiện tại. Khu vực chỉ 5 tháng trước vẫn là khoảng đất rộng mênh mông chỉ có cỏ và nước, nay đang là một đại công trường sáng đèn suốt đêm. Từng đoàn xe vật liệu nối dài, máy móc hoạt động không ngơi nghỉ và các khán đài khổng lồ đang dần nhô cao mỗi ngày.

“Có hôm sáng ra nhìn lại đã thấy công trường khác hẳn hôm trước. Đường sá mở ra rất nhanh, khán đài cứ thế cao dần lên. Người dân quanh đây ai cũng bất ngờ vì tiến độ thi công thần tốc” , ông Phán kể.

Khu vực xây dựng SVĐ Hùng Vương tại xã Thượng Phúc cách đây 5 tháng chỉ là bãi đất trống.

Được khởi công ngày 19/12/2025, đến nay, sau đúng 5 tháng triển khai, toàn bộ mặt bằng SVĐ cùng các hạng mục phụ trợ đã hoàn thành san lấp. Hệ thống giao thông nội khu và các tuyến kết nối chính đạt khoảng 80% tiến độ. Phần ép cọc kết cấu chính hoàn tất, trong khi đài móng, sàn tầng 1 đạt khoảng 70%. Các khán đài bê tông cốt thép đang dần hiện rõ hình hài.

Sau vài tháng, hình hài SVĐ Hùng Vương đã bắt đầu hiện rõ.

Ngay trong tháng 6, dự án sẽ lắp đặt kết cấu thép đỡ mái - hạng mục phức tạp nhất. Vingroup đặt mục tiêu phần mái sẽ hoàn thiện vào tháng 5/2027, trước khi toàn bộ công trình cán đích vào tháng 7 cùng năm, tức là chỉ sau 20 tháng thi công.

Song song, hàng loạt hạng mục vệ tinh cũng đang được chuẩn bị triển khai đồng loạt, như khách sạn khoảng 30 tầng, bệnh viện quy mô lớn có chuyên khoa thể thao, cụm sân tennis - pickleball và tuyến đại lộ rộng 120m kết nối trực tiếp với các trục giao thông huyết mạch phía Nam Hà Nội.

Khu vực khán đài C đang dần hoàn thiện

SVĐ Hùng Vương có quy mô 73,3 ha, rộng hơn SVĐ quốc gia Mỹ Đình 4 lần (17,5 ha). Với sức chứa 135.000 chỗ, khi hoàn thành đây sẽ là SVĐ lớn nhất thế giới và đủ chuẩn để đăng cai tổ chức các giải thể thao quốc tế lớn như World Cup, Olympics hay ASIAD. Công trình được thiết kế theo chuẩn FIFA, lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và chim Lạc - hai biểu tượng có tính nhận diện mạnh mẽ nhất về đất nước, lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Phú Quân, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng SVĐ Hùng Vương, công trường hiện duy trì hơn 5.000 công nhân làm việc liên tục ngày đêm. Giai đoạn cao điểm sắp tới, nhân sự sẽ tăng lên khoảng 9.000-10.000 người, triển khai mô hình “3 ca, 4 kíp” ở tất cả hạng mục.

Công trường SVĐ Hùng Vương đang huy động tới hơn 5.000 công nhân và hơn 500 phương tiện thi công ngày đêm

Phía sau nhịp thi công thần tốc là khối lượng xây dựng khổng lồ. BQL dự án cho biết sẽ sử dụng khoảng 700.000 m3 bê tông, tương đương 70.000 chuyến xe bồn cỡ lớn. Tổng khối lượng cốt thép xây dựng và thép cho các hạng mục kết cấu lớn (mái, hệ mặt dựng façade) lên tới 126.000 tấn, trong khi diện tích ván khuôn đạt 1,7 triệu m2, đủ phủ kín gần 250 sân bóng đá tiêu chuẩn FIFA.

Công trường cũng triển khai khoảng 1 triệu mối nối coupler - công nghệ liên kết thép hiện đại thường xuất hiện tại các siêu dự án quốc tế nhằm tăng tốc độ thi công và độ chính xác kết cấu.

Thách thức lớn nhất nằm ở hệ mái thép siêu lớn vượt nhịp tới 260m - hạng mục chưa từng xuất hiện tại Việt Nam. Trong bối cảnh thời gian thi công được rút ngắn xuống chưa đầy hai năm, toàn bộ công trường buộc phải vận hành theo mô hình “tổng lực”, triển khai suốt 24/7.

Hàng nghìn công nhân, máy móc được huy động thi công xuyên ngày đêm để đưa SVĐ Hùng Vương về đích vào tháng 7/2027

“Tốc độ xây dựng SVĐ Hùng Vương chưa có tiền lệ”

Trên thế giới, các SVĐ quy mô trên 100.000 chỗ thường mất từ 3-6 năm để hoàn thiện. Sân Narendra Modi Stadium (Ấn Độ) với sức chứa khoảng 132.000 chỗ - lớn nhất thế giới hiện nay - mất gần 5 năm xây mới và cải tạo toàn diện trước khi khánh thành năm 2020.

Sân Michigan Stadium (Mỹ) với hơn 107.000 chỗ ngồi cũng trải qua nhiều giai đoạn mở rộng kéo dài hàng chục năm mới đạt quy mô hiện tại. Sân Rungrado 1st of May - công trình 114.000 chỗ nổi tiếng của Triều Tiên - được xây dựng trong khoảng 4 năm.

Theo TS. Nguyễn Ngọc Quang, chuyên gia khoa học vật liệu tại Đại học Hanyang (Seoul, Hàn Quốc), đặt tương quan với quy mô và độ phức tạp của các công trình biểu tượng quốc gia, tiến độ triển khai của SVĐ Hùng Vương được xem là “thần tốc”. Đây là trường hợp chưa có tiền lệ trong lĩnh vực hạ tầng thể thao tại Việt Nam cũng như thế giới.

SVĐ Hùng Vương có thời gian thi công rất ngắn với nhiều hạng mục đặc biệt, chưa từng triển khai tại Việt Nam

TS. Quang cho rằng, để đạt mục tiêu “siêu khủng” này, chủ đầu tư phải sở hữu đồng thời ba năng lực cốt lõi, gồm: khả năng huy động nguồn lực quy mô lớn; năng lực quản trị, kinh nghiệm triển khai các siêu dự án; uy tín để huy động và điều phối nhịp nhàng các nhà thầu với hàng nghìn nhân sự trên toàn công trường.

Đằng sau siêu tiến độ của công trình lịch sử này là sự tham gia của hàng loạt doanh nghiệp xây dựng và công nghiệp lớn hàng đầu Việt Nam. Trong đó, Vincons đóng vai trò tổng lực trong hệ sinh thái xây dựng của Vingroup. Đại Dũng đảm nhận các cấu kiện thép siêu trường. Bên cạnh đó là các nhà thầu tên tuổi khác như VinAlpha, SGC…

“Công trình muốn chạy ở tốc độ rất cao, dòng tiền quy mô hàng tỷ USD phải thông suốt, cam kết tiến độ phải đủ mạnh để nhà thầu sẵn sàng huy động toàn bộ nguồn lực tốt nhất”, ông Quang nói thêm. Theo vị chuyên gia, không nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam có thể đáp ứng được các tiêu chí này.

Sau khi hoàn thành, SVĐ Hùng Vương sẽ lập 3 kỷ lục thế giới: SVĐ có sức chứa lớn nhất thế giới; SVĐ có mái che đóng mở lớn nhất thế giới; SVĐ có thời gian thi công nhanh nhất thế giới

Thực tế, đây không phải lần đầu Vingroup ghi dấu ấn với các dự án “siêu thần tốc”. Trước đó, nhà máy VinFast Hải Phòng quy mô 335ha được hoàn thành chỉ sau khoảng 21 tháng thi công. Gần đây nhất, Trung tâm Triển lãm Việt Nam quy mô top 10 thế giới cũng được triển khai trong 10,5 tháng.

Với việc dự kiến hoàn thành SVĐ Hùng Vương 135.000 chỗ ngồi chỉ trong 20 tháng, Vingroup sẽ tiếp tục phá vỡ mọi kỷ lục trong lịch sử ngành xây dựng toàn cầu, khẳng định vị thế và năng lực top đầu thế giới của doanh nghiệp Việt Nam.