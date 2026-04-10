Siêu tổ hợp 18.000 tỷ bên hồ Dầu Tiếng tìm chủ, bán đảo Tha La đứng trước bước ngoặt lớn

Dự án du lịch sinh thái tại bán đảo Tha La (hồ Dầu Tiếng) đang được TP HCM mời gọi đầu tư, hứa hẹn trở thành “cực tăng trưởng” mới của du lịch vùng ven.(Ảnh: Việt Hùng)

UBND xã Dầu Tiếng (TP HCM) vừa công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí tại bán đảo Tha La, hồ Dầu Tiếng. Dự án có quy mô sử dụng đất gần 207 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 18.000 tỷ đồng.

Theo định hướng, khu du lịch này có khả năng phục vụ khoảng 29.500 lượt khách mỗi ngày, trong đó có hơn 11.000 khách lưu trú. Tiến độ thực hiện kéo dài 14 năm kể từ khi hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành từ quý IV/2040.

Dự án được quy hoạch theo mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng đa chức năng, tích hợp nhiều loại hình như lưu trú, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, thể thao, hội nghị và vui chơi giải trí. Điểm nhấn là các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên, khai thác lợi thế cảnh quan hồ Dầu Tiếng và hệ sinh thái rừng xung quanh.

Trước đó, vào tháng 6/2025, HĐND tỉnh Bình Dương (cũ) đã thông qua đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 cho khu vực bán đảo Tha La. Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 460 ha, trong đó có khoảng 36 ha mặt nước tự nhiên được bố trí cầu tàu, hồ cảnh quan và khu nuôi trồng thủy sinh.

Khu đất triển khai có ba mặt giáp hồ, phía Đông giáp rừng phòng hộ Núi Cậu là một lợi thế hiếm có để phát triển mô hình du lịch sinh thái gắn với mặt nước và hệ sinh thái tự nhiên.

Theo quy hoạch tổng thể, bán đảo Tha La sẽ được phát triển thành khu du lịch sinh thái quy mô lớn với sức chứa khoảng 61.600 người, gồm các hạng mục như khách sạn, resort, trung tâm hội nghị, công viên chuyên đề, quảng trường và bến tàu.

Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 16.000 lao động trực tiếp và gián tiếp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Hồ Dầu Tiếng là hồ nước nhân tạo rộng khoảng 27.000 ha, giáp ranh TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh từ lâu được xem là “lá phổi xanh” của vùng Đông Nam Bộ. Với cảnh quan rộng lớn, hệ sinh thái đa dạng, khu vực này đang ngày càng thu hút khách du lịch và được kỳ vọng trở thành điểm đến sinh thái tầm cỡ nếu dự án được triển khai đúng tiến độ.



