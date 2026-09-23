Singapore Airlines Time To Fly 2026 mang ưu đãi độc quyền cho khách hàng Việt Nam

Khách hàng của SIA có thể tận hưởng ưu đãi giá vé đến các điểm đến phổ biến như London, Singapore, Sydney và nhiều điểm đến khác. Vé có thể được đặt qua website singaporeair.com, ứng dụng di động SingaporeAir hoặc thông qua các đại lý du lịch tham gia chương trình.

Bên cạnh đó, hai khách hàng có tổng mức chi tiêu cao nhất khi sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ Mastercard sẽ lần lượt nhận được một vé máy bay khứ hồi hạng Phổ thông của SIA đến Sydney.

Chủ thẻ Techcombank hoặc VIB cũng có thể tiết kiệm tối đa đến 100 USD khi mua vé máy bay và thanh toán bằng thẻ ngân hàng Techcombank hoặc VIB đủ điều kiện.

Các điểm nhấn khác của chương trình Time To Fly Travel Fair 2026 gồm eSIM miễn phí, giúp khách hàng duy trì kết nối khi ở nước ngoài; giảm 7% cho một số trải nghiệm được lựa chọn trên Pelago; và giảm 25% khi sử dụng dịch vụ Green SM cho các chuyến đi đến và đi từ sân bay quốc tế tại Việt Nam.

Ngoài ra, khách hàng đủ điều kiện có thể nhận voucher mua sắm từ các đối tác tham gia chương trình, bao gồm Changi Airport Group, KrisShop, Marina Bay Sands và CapitaLand, mang đến thêm nhiều lựa chọn và giá trị khi khách hàng đến hoặc nối chuyến tại Singapore. Thành viên KrisFlyer mới đăng ký trong thời gian diễn ra chương trình cũng sẽ nhận được 800 dặm thưởng.

Time To Fly Travel Fair 2026 diễn ra từ nay đến hết ngày 5 tháng 10 năm 2026 . Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin và đặt vé tại website singaporeair.com, trên ứng dụng di động SingaporeAir hoặc thông qua các đại lý du lịch tham gia chương trình.