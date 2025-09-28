Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Singapore buộc Meta chống lừa đảo mạo danh trên Facebook

28-09-2025 - 16:00 PM | Kinh tế số

Chính phủ Singapore đã ra chỉ thị, yêu cầu công ty Meta phải áp dụng các biện pháp mạnh tay để ngăn chặn tình trạng lừa đảo mạo danh trên nền tảng Facebook.

Theo chỉ thị, Meta phải triển khai công nghệ nhận dạng khuôn mặt tăng cường tại Singapore và phải ưu tiên xử lý các báo cáo lừa đảo từ người dùng nước này. Hạn chót để Meta tuân thủ là ngày 30/9 tới. Nếu không, công ty này có thể đối mặt với khoản tiền phạt lên tới hơn 770.000 USD, cùng các khoản phạt bổ sung gần 80.000 USD cho mỗi ngày tiếp tục vi phạm.

Tình trạng lừa đảo đã gia tăng trong năm qua, khi các đối tượng xấu liên tục sử dụng hình ảnh và video của các quan chức Chính phủ trong các quảng cáo và tài khoản giả mạo. Đây là lần đầu tiên Singapore sử dụng Đạo luật về tác hại hình sự trực tuyến, cho thấy quyết tâm của chính phủ trong việc buộc các nền tảng công nghệ phải có trách nhiệm hơn với người dùng.

Chỉ thị được cơ quan có thẩm quyền của OCHA ban hành vào ngày 24/9. Theo đó, Meta phải áp dụng các biện pháp nhắm vào các quảng cáo lừa đảo, tài khoản, hồ sơ và trang doanh nghiệp mạo danh những người giữ chức vụ quan trọng trong chính phủ trên Facebook. Ngoài ra, công ty công nghệ này cần ưu tiên xem xét các báo cáo của người dùng cuối từ Singapore để giảm các quảng cáo, tài khoản, hồ sơ và/hoặc trang doanh nghiệp lừa đảo mạo danh những người giữ chức vụ quan trọng trong Chính phủ Singapore.

Từ tháng 6/2024 – 6/2025, MHA và Lực lượng Cảnh sát Singapore ghi nhận việc gia tăng tình trạng lợi dụng Facebook để thực hiện các vụ lừa đảo mạo danh bằng cách sử dụng video hoặc hình ảnh của những người giữ chức vụ quan trọng trong chính phủ trong các quảng cáo, tài khoản, hồ sơ và trang kinh doanh giả mạo. Trong thông cáo, MHA nhấn mạnh: “Mặc dù Meta đã thực hiện các biện pháp để giải quyết nguy cơ lừa đảo mạo danh trên toàn cầu, bao gồm cả ở Singapore, MHA và Lực lượng Cảnh sát Singapore vẫn lo ngại về sự phổ biến của các vụ lừa đảo như vậy tại Singapore”.

