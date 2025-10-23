Singapore tăng cường bảo vệ người dân trên môi trường mạng

Chính phủ Singapore vừa trình lên Quốc hội Dự luật An toàn trực tuyến với điểm nhấn là thành lập ủy ban chuyên trách có quyền chặn các nội dung độc hại trên các nền tảng như Facebook hay Tiktok. Đây được coi là bước pháp lý quan trọng nhằm bảo vệ người dân trước nội dung gây hại trên môi trường mạng.

Hãng tin Reuters và nhiều báo chí khác tại Singapore cuối tuần qua đồng loạt đưa tin Chính phủ nước này vừa trình Quốc hội dự luật cho phép thành lập Ủy ban An toàn trực tuyến (OSC). Dự luật này trao cho nạn nhân quyền bồi thường dân sự nhanh hơn đối với các tác hại trực tuyến như quấy rối, truy cập trái phép thông tin cá nhân, theo dõi, lạm dụng hình ảnh nhạy cảm và hình ảnh khiêu dâm trẻ em.

Uỷ ban An toàn trực tuyến có thể yêu cầu các nền tảng gỡ bỏ nội dung, hạn chế các tài khoản lạm dụng, cho phép nạn nhân đăng phản hồi khắc phục và trong trường hợp khẩn cấp, thậm chí yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet chặn quyền truy cập vào các trang web vi phạm.

Cá nhân có thể bị phạt tới 20.000 USD và bị phạt tù tới 12 tháng, trong khi các tổ chức có thể bị phạt tới 500.000 USD nếu không thực hiện đúng các nghĩa vụ và tuân theo chỉ đạo của Uỷ ban An toàn trực tuyến.

Singapore thúc đẩy dự luật an toàn trực tuyến nhằm giải quyết thực tế là số vụ liên quan nội dung độc hại trực tuyến không ngừng gia tăng trong khi việc giải quyết khiếu nại của người dân vẫn còn chậm chạp.

Theo khảo sát của Bộ Phát triển Kỹ thuật số và thông tin, có 84% người dân được hỏi đã gặp phải nội dung độc hại trên mạng trong năm qua. Lừa đảo là nội dung gặp nhiều nhất, tiếp đến là nội dung khiêu dâm, bạo lực, bắt nạt trên mạng và nội dung gây căng thẳng về chủng tộc hoặc tôn giáo.

Ba hành vi độc hại phổ biến nhất trên mạng là lừa tình, tin nhắn gợi tình và quấy rối. 57% người dân được hỏi cho biết, họ đã gặp phải nội dung có hại trên Facebook, trong khi 46% cho biết, họ đã gặp phải nội dung như vậy trên YouTube. Ứng dụng tin nhắn quấy rối nhiều nhất là Whatsapp, tiếp đến là Instagram.

Các cuộc khảo sát và dữ liệu cho thấy, nhiều khiếu nại chưa được giải quyết và các nạn nhân thường phải chờ đợi nhiều tháng để nền tảng xử lý. Dự luật này nhằm mục đích rút ngắn thời gian đó và tạo ra một con đường dân sự để bồi thường, bổ sung cho các luật hình sự đã được áp dụng chống lại lừa đảo và mạo danh.

Được biết dự luật an toàn trực tuyến sẽ được thảo luận tại Quốc hội để bổ sung, hoàn thiện và Singapore mục tiêu sẽ đưa luật này vào triển khai trong 6 tháng đầu năm 2026.