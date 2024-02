Sinh viên trường danh giá bỏ học, làm shipper cho Pizza Hut: Vài năm sau ‘đổi đời’, trở thành tỷ phú với khối tài sản hơn 29.000 tỷ đồng

Vào một ngày cuối năm 2021, Ben Francis (sinh năm 1992) đứng bên ngoài một cửa hàng đã đóng cửa trên phố Regent, nơi được mệnh danh là thánh địa mua sắm ở thủ đô nước Anh.

Mặc chiếc áo cộc tay do chính mình thiết kế, Ben Francis chia sẻ rằng Gymshark sẽ sớm mở cửa hàng đầu tiên tại đây. Mười tháng sau đó, mong muốn đó đã thành hiện thực.

Gymshark là công ty quần áo, phụ kiện thể thao mà Ben Francis thành lập trong nhà để xe của cha mẹ mình vào năm 2012. Vào năm 2023, giá trị tài sản ròng của anh đã đạt 1,2 tỷ USD, hơn 29 nghìn tỷ đồng, theo Forbes. Anh cũng nằm trong số những những người trẻ nhất lọt vào bảng xếp hạng Tỷ phú thế giới năm 2023.

Sinh ra ở West Midlands nước Anh, Ben Francis mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá. Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhận ra rằng mình không đủ khả năng cho thể thao chuyên nghiệp.

Năm 17 tuổi, Ben đăng ký tập tại một phòng thể hình và tham gia các khóa học về công nghệ thông tin. Anh bắt đầu quan tâm đến các video thể hình trên YouTube và phát triển các ứng dụng đơn giản giúp người dùng tạo lịch tập luyện và truy cập các video giảm cân. “Chúng rất đơn giản, nhưng cho tôi cơ hội sáng tạo với niềm đam mê thể hình và công nghệ”, Ben Francis nói.

Năm 18 tuổi, Ben Francis thi đỗ vào Đại học Aston ở Birmingham. Ben Francis kiếm sống bằng nghề làm shipper, cụ thể là người chuyên giao bánh pizza cho Pizza Hut và dành thời gian rảnh rỗi trong phòng tập thể hình.

Không hài lòng với mức lương 8 USD/giờ (hơn 190.000 đồng/giờ), anh và người bạn Lewis Morgan bắt đầu bán thực phẩm bổ sung trên mạng. Nhờ mua số lượng lớn họ kiếm được một khoản lãi nhỏ. Họ lấy tên trang web là Gymshark.

Nhưng công việc kinh doanh này cũng nhiều khó khăn. Sau đó, đôi bạn quyết định lấy tiền lãi mua máy in và máy may để thiết kế may quần áo thể thao, sau đó bán qua mạng.

Ben Francis

Năm 2013, Ben và Morgan thuê một gian hàng tại BodyPower để tiếp thị sản phẩm tới các vận động viên. Sau đó, họ tặng miễn phí sản phẩm quần áo cho những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Từ đó giúp doanh số bán hàng hàng ngày tăng từ 450 lên 45.000 USD. Gymshark chi trung bình 500 USD/tháng cho những KOLs.

Và để tập trung xây dựng và phát triển thương hiệu Gymshark, Ben cũng đã quyết định bỏ học đại học.

Công ty của Ben đạt mức tăng trưởng trung bình 62%. Năm 2018, Gymshark khai trương trụ sở chính tại Soligulla. Sau đó, Ben Francis bắt đầu thiết lập các điểm giới thiệu sản phẩm ở các thành phố trên khắp thế giới.

Sau 6 năm thành lập, Gymshark đã đạt doanh thu hàng năm lên tới 100 triệu bảng Anh (hơn 3.000 tỷ đồng).

Ngày nay thương hiệu thời trang thể thao Gymshark là một trong những thương hiệu hot nhất của giới trẻ Anh. Khi hỏi bất kỳ ai yêu thích thể thao tại quốc gia này, chắc chắn nhiều người sẽ biết đến thương hiệu này. Hiện tại, Gymshark có hơn 2 triệu người theo dõi trên Facebook và 6,7 triệu trên Instagram.

Ở tuổi còn trẻ, Ben đã sống cuộc sống nhiều người mơ ước: Giàu có, sự nghiệp phát triển, ngoại hình đẹp và có cơ hội hợp tác với nhiều doanh nghiệp/cá nhân trên thế giới. Ngoài ra, anh cũng luôn tham gia vào các sự kiện cộng đồng và là người truyền cảm hướng cho nhiều bạn trẻ yêu thích thời trang và muốn khởi nghiệp.

Tham khảo RT, Forbes