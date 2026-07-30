SJC cảnh báo khẩn về hình thức thu mua kim cương rồi quy đổi sang vàng tích trữ

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Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) vừa phát đi cảnh báo khẩn về sự xuất hiện của nhiều fanpage giả mạo thương hiệu SJC trên Facebook nhằm lừa đảo khách hàng. Đáng chú ý, các đối tượng gần đây đã sử dụng thêm chiêu trò mới là thu mua kim cương rồi quy đổi sang vàng tích trữ.

Theo thông tin từ SJC, các fanpage giả mạo đang sử dụng những tên gọi như "SJC HỒ CHÍ MINH", "SJC HÀ NỘI"... đồng thời sao chép hình ảnh, nội dung từ fanpage chính thức của doanh nghiệp trước đây để tạo lòng tin với người dùng.

Các trang này thường hoạt động theo cùng một kịch bản. Sau khi sao chép các bài đăng về sản phẩm vàng miếng, vàng nhẫn 24K hoặc các chương trình ưu đãi liên quan đến vàng tích trữ, các đối tượng chạy quảng cáo rầm rộ nhằm tiếp cận khách hàng.

Đặc biệt, SJC cho biết thời gian gần đây xuất hiện thêm phương thức lừa đảo mới khi các đối tượng quảng bá dịch vụ thu mua các sản phẩm kim cương rồi quy đổi sang vàng tích trữ, đồng thời nhận thu mua các sản phẩm đến từ nhiều thương hiệu khác.

Theo SJC, sau khi tiếp cận nạn nhân, các đối tượng sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp hàng loạt thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, căn cước công dân, loại tài sản, khối lượng tài sản cũng như thông tin tài khoản ngân hàng. Trong nhiều trường hợp, khách hàng còn bị yêu cầu chụp ảnh hai mặt căn cước công dân để hoàn tất giao dịch.

Trước tình trạng trên, SJC khẳng định doanh nghiệp không thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán nào trên không gian mạng.

Đồng thời, doanh nghiệp lưu ý fanpage SJC có dấu tích xanh trên Facebook hiện không còn được sử dụng. Mọi giao dịch mua bán chỉ được thực hiện trực tiếp tại các địa điểm giao dịch chính thức do SJC công bố.

SJC cũng nhấn mạnh doanh nghiệp không nhận đặt cọc giữ hàng dưới bất kỳ hình thức nào và không yêu cầu khách hàng thanh toán trước. Đối với các giao dịch chuyển khoản, tài khoản chính thức phải có tên đầy đủ là "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN - SJC" . Những tài khoản chỉ hiển thị tên "SJC" đều là giả mạo.

Doanh nghiệp khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển khoản hoặc giao dịch với các fanpage, website mạo danh SJC; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc hình ảnh giấy tờ tùy thân cho các nguồn không chính thống. Người dân cũng cần kiểm tra kỹ nguồn thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến mua bán vàng.

SJC khuyến nghị khách hàng nếu phát hiện các trường hợp giả mạo hoặc có dấu hiệu lừa đảo cần nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng hoặc liên hệ qua các kênh thông tin chính thức của doanh nghiệp để được hỗ trợ và xác minh thông tin.