Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Skoda Việt Nam chơi lớn ưu đãi 100% phí trước bạ cho Skoda Kushaq và Skoda Slavia

14-11-2025 - 13:57 PM | Thị trường

Skoda Việt Nam tung ưu đãi mạnh cho hai mẫu xe lắp ráp trong nước Skoda Kushaq và Skoda Slavia, gồm hỗ trợ lệ phí trước bạ, bảo hành 8 năm và quà tặng khi lái thử, nhằm kích cầu mùa mua sắm cuối năm.

Skoda Việt Nam vừa kích hoạt mùa mua sắm cuối năm với loạt ưu đãi mạnh dành cho hai mẫu xe lắp ráp trong nước là Skoda Kushaq và Skoda Slavia. Chương trình bao gồm hỗ trợ tối đa lệ phí trước bạ, gia hạn bảo hành lên đến 8 năm và nhiều quà tặng khi lái thử, nhằm gia tăng sức hấp dẫn trong giai đoạn nhu cầu thị trường bước vào cao điểm.

Trong tháng 11, khách mua Skoda Kushaq được lựa chọn một trong hai gói ưu đãi, tập trung vào giảm chi phí sở hữu hoặc hỗ trợ tài chính. Bảng ưu đãi được Skoda Việt Nam công bố như sau:

Gói ưu đãiNội dung Giá trị ước tính 

Gói 1 – Tối ưu chi phí

Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ; miễn phí bảo dưỡng đầu tiên (7.500 km); gia hạn bảo hành lên đến 8 năm hoặc 120.000 km

Tới 65 triệu đồng

Gói 2 – Linh hoạt trả góp

Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ + lãi suất 0% trong năm đầu (hợp tác PG Bank)

Tới 68 triệu đồng (gồm 33 triệu đồng phí trước bạ + tối đa 35 triệu đồng lãi suất dự kiến)

Skoda Việt Nam chơi lớn ưu đãi 100% phí trước bạ cho Skoda Kushaq và Skoda Slavia- Ảnh 1.

Khách hàng mua Skoda Kushaq có thể nhận ưu đãi lên đến 68 triệu đồng.

Với mẫu sedan Skoda Slavia, khách hàng tiếp tục được hỗ trợ lệ phí trước bạ và hưởng gói bảo hành nâng cao. Dữ liệu ưu đãi được rút gọn như sau:

Phiên bản

Nội dung

Giá trị ước tính

Slavia Style 

Ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ; miễn phí bảo dưỡng đầu tiên (7.500 km); bảo hành tới 8 năm hoặc 120.000 km

Tới 57 triệu đồng

Slavia Ambition 

Hưởng toàn bộ ưu đãi của bản Style và được tặng thêm 1 năm bảo hiểm vật chất

-
Skoda Việt Nam chơi lớn ưu đãi 100% phí trước bạ cho Skoda Kushaq và Skoda Slavia- Ảnh 2.

Khách hàng chọn Slavia Ambition được tặng thêm gói bảo hiểm vật chất 1 năm.

Toàn bộ xe Skoda lắp ráp tại Nhà máy Ô tô Thành Công Việt Hưng đều được áp dụng chính sách bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km cho khách hàng mua mới từ tháng 11/2025, đồng thời được miễn phí bảo dưỡng đầu tiên. Đây được xem là nỗ lực của hãng trong việc khẳng định chất lượng sản xuất trong nước và gia tăng lợi ích sở hữu cho người dùng.

Skoda Kushaq và Skoda Slavia đều sử dụng khung gầm MQB và động cơ 1.0 TSI Turbo của Volkswagen, tập trung vào vận hành ổn định và độ bền – yếu tố được xem là lợi thế cạnh tranh trong phân khúc. Skoda Kushaq cạnh tranh với Mitsubishi Xforce, Kia Seltos, Toyota Yaris Cross và Honda HR-V; còn Skoda Slavia đối đầu với Toyota Vios và Honda City.

Skoda Việt Nam chơi lớn ưu đãi 100% phí trước bạ cho Skoda Kushaq và Skoda Slavia- Ảnh 3.

Gói bảo hành của Skoda Kushaq và Skoda Slavia được tăng lên 8 năm.

Ngoài ưu đãi giá, Skoda Việt Nam tổ chức chương trình quay số "Lái thử Skoda Kushaq, trúng ngay iPhone 17 Pro Max" trong toàn bộ tháng 11. Điểm nhấn là "11 ngày vàng" từ 10/11 đến 21/11, trong đó lượng phiếu trúng thưởng được nhân đôi. Khách chưa trúng ở lượt quay đầu sẽ tiếp tục tham gia vòng quay thứ hai diễn ra từ 22/11 đến 30/11. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình vào khoảng 649 triệu đồng.

Việc hỗ trợ tới 100% lệ phí trước bạ cùng gói bảo hành dài hạn được kỳ vọng giúp Skoda Kushaq và Skoda Slavia gia tăng sức cạnh tranh trong nhóm xe phổ thông, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận xe châu Âu với chi phí phù hợp hơn cho người tiêu dùng Việt Nam.


Tiêu Dao

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đặc sản triệu đô của Việt Nam khiến Trung Quốc phải thừa nhận ngon hơn của nhà trồng, được ví như 'cứu tinh của thế giới'

Đặc sản triệu đô của Việt Nam khiến Trung Quốc phải thừa nhận ngon hơn của nhà trồng, được ví như 'cứu tinh của thế giới' Nổi bật

Tin vui đến với Nga: Một ông trùm của thế giới đang xây dựng đội tàu để mua khí đốt từ Moscow, dự kiến nhập khẩu hơn 70 triệu tấn trong năm nay

Tin vui đến với Nga: Một ông trùm của thế giới đang xây dựng đội tàu để mua khí đốt từ Moscow, dự kiến nhập khẩu hơn 70 triệu tấn trong năm nay Nổi bật

Thị trường ô tô Việt đang dần đổi luật chơi: “Ưu đãi kép” bị soán ngôi bởi “ưu đãi ba”

Thị trường ô tô Việt đang dần đổi luật chơi: “Ưu đãi kép” bị soán ngôi bởi “ưu đãi ba”

13:45 , 14/11/2025
Số phận vườn sầu riêng nhà Mailisa

Số phận vườn sầu riêng nhà Mailisa

13:01 , 14/11/2025
Tesla thu hồi 10.500 thiết bị pin vì lỗi quá nhiệt gây bốc khói, cháy nổ, tham vọng bán sản phẩm khác ngoài xe điện bị ảnh hưởng

Tesla thu hồi 10.500 thiết bị pin vì lỗi quá nhiệt gây bốc khói, cháy nổ, tham vọng bán sản phẩm khác ngoài xe điện bị ảnh hưởng

11:51 , 14/11/2025
Doanh số VinFast bất ngờ vượt Tesla ở một nước châu Á, giấc mơ tỷ phú nghìn tỷ USD của Elon Musk gặp khó

Doanh số VinFast bất ngờ vượt Tesla ở một nước châu Á, giấc mơ tỷ phú nghìn tỷ USD của Elon Musk gặp khó

11:03 , 14/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên