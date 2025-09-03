Slabstone – Dấu ấn đặc sắc tại Triển lãm Thành tựu đất nước

Thiết kế mở, tối giản, đậm chất công nghệ

Tọa lạc tại Hall 3 – Khởi nghiệp kiến quốc, gian hàng Slabstone nổi bật với thiết kế tone đen – đỏ hiện đại, không gian mở hoàn toàn 4 phía giúp khách dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm sản phẩm. Trên diện tích 96m², Slabstone mang đến một không gian đúng nghĩa "triển lãm vật liệu trải nghiệm" – nơi không chỉ trưng bày mà còn truyền cảm hứng sáng tạo.

"Slabstone là đại diện tiêu biểu cho vật liệu công nghệ cao ‘made in Vietnam’, không chỉ về chất lượng mà còn cả khả năng thiết kế vượt giới hạn," ông Nguyễn Duy Hiền – Giám đốc Công ty Cổ phần Trung Đô chia sẻ tại gian hàng.

Một số hình ảnh nổi bật của gian hàng Slabstone

Không gian thư giãn hiện đại, thể hiện khả năng ứng dụng linh hoạt của vật liệu đá nung kết.

Đột phá công nghệ, mở lối tiên phong

Ra đời năm 2022, Slabstone là sản phẩm đá nung kết khổ lớn tiên phong sản xuất tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ Continua+ hiện đại được chuyển giao từ tập đoàn SACMI (Ý). Đây là bước ngoặt khẳng định Việt Nam đã làm chủ công nghệ hiện đại ngang tầm thế giới. Với kích thước tấm lớn lên đến 1,2 x 2,7m, Slabstone mang đến sự linh hoạt tối đa cho các kiến trúc sư và nhà thiết kế trong việc sáng tạo không gian.

Tính năng vượt trội của vật liệu mới

Điểm nổi bật của Slabstone nằm ở độ bền cơ học cao, cho phép sản phẩm chịu được áp lực và hạn chế tình trạng nứt vỡ thường thấy ở nhiều loại vật liệu khác. Cấu trúc đặc chắc giúp Slabstone gần như không thấm nước, nhờ đó chống lại tình trạng ố mốc và giữ được bề mặt luôn sáng đẹp trong điều kiện sử dụng lâu dài.

Bề mặt Slabstone sở hữu độ cứng nổi trội, hạn chế tối đa trầy xước, phù hợp với những không gian cần độ bền cao như mặt bàn bếp hay sàn nhà. Đặc biệt, khả năng chịu nhiệt và chống cháy của Slabstone mang đến sự an toàn, giúp vật liệu này có thể ứng dụng trong nhiều hạng mục nội – ngoại thất, kể cả những nơi thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Một ưu điểm khác là khả năng bền màu theo thời gian. Dưới tác động của ánh nắng trực tiếp hay môi trường khắc nghiệt, Slabstone vẫn giữ được vẻ đẹp ban đầu, không bị phai màu, xuống cấp. Đồng thời, sản phẩm được sản xuất hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên, không chứa hóa chất độc hại, thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe người sử dụng – yếu tố ngày càng được coi trọng trong xu hướng phát triển bền vững của ngành xây dựng hiện đại.

Điểm đến của nhà thầu – showroom – kiến trúc sư

Ngay trong tuần đầu triển lãm, Slabstone đã tiếp đón hàng trăm đối tác từ khắp các tỉnh thành tới tìm hiểu mô hình phân phối, showroom và giải pháp vật liệu cho công trình. Với lợi thế nội địa hoá sản xuất – chất lượng quốc tế, Slabstone đang được xem là lựa chọn mới cho các dự án kiến trúc cao cấp trong và ngoài nước.

Thông tin gian hàng Slabstone tại triển lãm

Địa điểm: Hall 3 – Khởi nghiệp kiến quốc – Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội

Thời gian: Từ 08/08 đến 05/09/2025

Website: www.slabstone.vn

Fanpage: https://facebook.com/slabstonevietnam