Smartphone màn hình gập 3 đầu tiên trên thế giới ra mắt, nhưng lại không phải của Samsung

Vào năm 2019, khi các thiết bị màn hình gập vẫn còn mới mẻ với người dùng, hãng điện tử Trung Quốc TCL từng trình diễn một nguyên mẫu smartphone màn hình gập ba lần. Khi thiết bị này được mở ra hoàn toàn, nó sẽ trở thành một tablet với màn hình 10 inch.

Giờ đây những tưởng TCL đã lãng quên thiết bị concept này thì một công ty con của họ, hãng CSOT (China Star Optoelectronics Technology thuộc TCL) đã giới thiệu một smartphone màn hình gập 3 lần – nhưng lần này kích thước màn hình khi mở ra hoàn toàn chỉ 7,85 inch. Thiết bị này hiện đang được trưng bày tại triển lãm SID (Society for Information Display) 2024 tổ chức tại San Jose, California.

Được TCL đặt tên là "Free-type", thiết bị màn hình gập 3 lần này có thể gập lại theo hình chữ Z hoặc chữ G. Khi được mở ra hoàn toàn, màn hình kích thước 7,85 inch sẽ có tỷ lệ tương tự như một tablet thông thường.

Một trong các vấn đề đối với các nguyên mẫu smartphone màn hình gập 3 trước đây là độ dày, khi phải chồng đến 3 lớp thiết bị lên nhau. Nhưng theo báo cáo từ trang My Drivers, màn hình gập 3 của TCL chỉ dày khoảng 0,5mm, kết hợp với bộ khung thiết bị thì độ dày khi gập lại chưa đến 17mm.

Sử dụng thiết kế SUP (Sensor under panel – cảm biến dưới tấm nền), tính năng nhận diện gương mặt có thể được xử lý và vận hành bởi các cảm biến nằm dưới màn hình gập. Hơn thế nữa, do có khả năng nhận diện gương mặt 3D, các cảm biến này sẽ đủ bảo mật để xác thực danh tính người dùng cho các tác vụ như thanh toán di động, mở khóa thiết bị và nhiều tính năng khác.

Toàn bộ vùng màn hình thông thường và vùng màn hình chứa cảm biến SUP này sẽ có mật độ điểm ảnh lên tới 420 PPI, mang lại trải nghiệm màn hình đồng nhất cho người dùng khi gần như không có nhiều thay đổi về chất lượng hiển thị của màn hình.

Màn hình cũng hỗ trợ tốc độ refresh thông qua LTPO biến thiên từ 1-120Hz tùy thuộc vào nội dung được hiển thị trên màn hình. Với màn hình gập ba, chiếc điện thoại không chỉ mang lại cho người dùng trải nghiệm chơi game tăng cường mà còn có thể giúp họ đạt được năng suất và sáng tạo tăng cường. Màn hình cũng có mức tiêu thụ điện năng thấp.

Vẫn chưa có gì chắc chắn trong dự định của TCL về tương lai thiết bị này. Nhiều năm nay đã có nhiều tin đồn về những thiết bị tương tự do Samsung và Huawei phát triển, nhưng cho đến nay vẫn chưa có thiết bị nào chính thức mắt. Một báo cáo trước đây cho biết, trong năm nay Huawei dự định ra mắt một thiết bị màn hình gập 3 để khi mở ra có thể thành một màn hình lớn đến 10 inch.