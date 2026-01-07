Smartphone "nồi đồng cối đá" nhất tầm giá 6 triệu: Rơi từ 2.5m không vỡ, kháng nước IP69K

Là một trong những dòng sản phẩm được người dùng chờ đợi từ cuối năm 2025, thông tin về Redmi Note 15 series hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm tại thị trường Việt Nam.

Đại diện Di Động Việt cho biết, số người đăng ký nhận thông tin sớm trên website và fanpage tăng khoảng 15% so với thế hệ tiền nhiệm. Đây được xem là dấu hiệu khả quan, chứng minh người dùng Việt rất mong chờ những bước đột phá mạnh mẽ về công nghệ mà Xiaomi mang lại trên phiên bản mới.

Năm nay, giá dự kiến cho Redmi Note 15 series lần lượt là: Redmi Note 15 4G, Redmi Note 15 5G và Redmi Note 15 Pro 4G với mức giá niêm yết lần lượt là 5,99 triệu, 7,49 triệu và 10,09 triệu đồng.

Redmi Note 15 series tiếp tục mang tới đột phá, đặc biệt về độ bền và pin.

Khi mua sắm Redmi Note 15 series tại cửa hàng Di Động Việt, khách hàng sẽ nhận ngay loa bluetooth Xiaomi trị giá 1,27 triệu đồng hoặc quy đổi sang voucher 500.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng sẽ được hưởng chế độ bảo hành 2 năm chính hãng cộng thêm 2 năm bảo hành màn hình, nâng tổng thời gian bảo vệ thiết bị lên mức tối đa so với mặt bằng chung.

Ngoài ra, hệ thống còn tung thêm ưu đãi giảm giá trực tiếp dành riêng cho học sinh - sinh viên và tài xế công nghệ, đồng thời giảm thêm đến 600.000 đồng khi thanh toán qua thẻ, giúp đưa mức giá sở hữu thực tế xuống mức hấp dẫn nhất.

Hệ thống này cũng sẽ tiếp tục áp dụng chương trình thu cũ - đổi mới lên đến 4 triệu đồng.

Với nhiều đột phá, Redmi Note 15 series nhiều khả năng sẽ "bùng nổ" trong phân khúc smartphone tầm trung dịp đầu năm 2026.

Redmi Note 15 series không chỉ mở rộng về số lượng phiên bản mà còn cho thấy sự đầu tư mạnh vào độ bền, pin, camera và công nghệ sạc, hướng tới trải nghiệm sử dụng dài lâu trong đời sống.

Đây là dòng smartphone có khả năng chịu va đập từ độ cao tới 2.5m và chuẩn kháng nước IP69K. Đây được xem là trang bị lý tưởng giúp người dùng trẻ hoặc tài xế công nghệ yên tâm sử dụng trong mọi điều kiện di chuyển.

Về cấu hình, máy sở hữu thời lượng pin từ 5.520mAh đến 6.500mAh kết hợp cùng màn hình sắc nét, đáp ứng nhu cầu làm việc và giải trí bền bỉ. Hệ thống camera siêu nét với 108MP ở phiên bản tiêu chuẩn và 200MP ở phiên bản Pro là điểm cộng trong cùng phân khúc.

Xiaomi cam kết pin của mẫu smartphone giữ được trên 80% dung lượng sau 1.600 chu kỳ sạc (tương đương khoảng 6 năm sử dụng), đi kèm sạc nhanh: Hỗ trợ từ 33W - 45W (bản thường) đến 90W - 100W (bản Pro/Pro+), kèm khả năng sạc ngược cho thiết bị khác.

Với mức giá khởi điểm chỉ từ 5,99 triệu đồng nhưng sở hữu những tính năng "vượt cấp" như kháng nước IP69K, màn hình siêu sáng và chế độ bảo hành lên đến 4 năm, Redmi Note 15 xứng đáng là mẫu smartphone thực dụng nhất hiện nay. Đây chắc chắn sẽ là "đối thủ đáng gờm" nhất, sẵn sàng bùng nổ và thống trị phân khúc tầm trung đầu năm 2026, phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng.



