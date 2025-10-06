Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sở GD-ĐT Hà Nội thông báo hỏa tốc các trường chủ động ứng phó bão Matmo

06-10-2025 - 09:53 AM | Xã hội

Các nhà trường cần chủ động ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên

Sáng 6-10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội có thông báo hỏa tốc gửi UBND các phường, xã và các trường trực thuộc về việc chủ động ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo)

Sở GD-ĐT Hà Nội thông báo hỏa tốc các trường chủ động ứng phó bão Matmo- Ảnh 1.

Bão số 10 gây ngập nặng tại Hà Nội

Nội dung thông báo nêu rõ căn cứ bản tin dự báo lúc 5 giờ ngày 6-10 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 11 đã đi vào đất liền Trung Quốc và suy yếu nhanh.

Khu vực Hà Nội không chịu ảnh hưởng của gió bão, tuy nhiên từ trưa đến đêm 6-10 có khả năng mưa to, cục bộ mưa rất to (50-100 mm, có nơi trên 150 mm), có nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, thoát nước kém.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy - học, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Trường hợp học sinh đến trường, nhà trường phải bố trí tổ chức quản lý, dạy học linh hoạt bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên

Các nhà trường chủ động rà soát, kiểm tra hệ thống thoát nước, khu vực sân trường, phòng học, nhà ăn, khu bán trú…; khơi thông, gia cố kịp thời để phòng ngập úng, sạt lở.

Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý các nhà trường thực hiện nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo nhanh tình hình mưa, ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học (nếu có) về Sở GD-ĐT Hà Nội.

Theo Yến Anh

Người lao động

