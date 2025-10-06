Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo khẩn ứng phó bão Matmo: Học sinh lỡ đến trường sẽ thế nào?

Theo thông báo hoả tốc sáng sớm nay của Sở GD&ĐT Hà Nội: Căn cứ bản tin dự báo lúc 5 giờ ngày 6/10 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bão số 11 (Matmo) đã đi vào đất liền Trung Quốc và suy yếu nhanh; khu vực Hà Nội không chịu ảnh hưởng của gió bão, tuy nhiên từ trưa đến đêm 6/10 có khả năng mưa to, cục bộ mưa rất to (50–100mm, có nơi trên 150mm), có nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, thoát nước kém.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy – học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Trường hợp học sinh đến trường, đơn vị phải bố trí tổ chức quản lý, dạy học linh hoạt đảm bảo an toàn cho học sinh , giáo viên.

Học sinh Hà Nội phải nhờ đến phương tiện vận chuyển qua chỗ ngập trong bão số 10 vừa qua.

Rà soát, kiểm tra hệ thống thoát nước, khu vực sân trường, phòng học, nhà ăn, khu bán trú…; khơi thông, gia cố kịp thời để phòng ngập úng, sạt lở.

Thực hiện nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo nhanh tình hình mưa, ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học về Sở.

Trao đổi với PV Tiền Phong , đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, nhằm ứng phó với bão Mattro, chiều 5/10, đơn vị đã yêu cầu các trường học cho học sinh nghỉ học trực tiếp trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, đề phòng trường hợp sáng nay thời tiết chưa mưa, một số phụ huynh vì lý do nào đó, vẫn đưa con đến trường.

"Với những trường hợp đó, nhà trường vẫn phải tiếp nhận và có giải pháp trông giữ, tránh trường hợp để các em phải ra về, trên đường có thể gặp mưa ngập, không đảm bảo an toàn", đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội nói.

Chiều qua, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sau cuộc họp của UBND Thành phố về chỉ đạo ứng phó với bão Matmo (bão số 11), Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu trường học cho học sinh nghỉ học trực tiếp.

Ông Cương cho biết, trước đó, Sở GD&ĐT đã có chỉ đạo ứng phó với bão, giao cho các trường bám sát tình hình thực tế, chủ động ứng phó linh hoạt. Tuy nhiên, trong cuộc họp của UBND Thành phố chiều 5/10, cơ quan chuyên môn dự báo ngày 6/10 mưa to, gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân, phụ huynh. Do vậy, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường cho học sinh nghỉ học trực tiếp và chuyển sang học trực tuyến.

Thông báo nghỉ học từ sớm

Ông Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie Hà Nội cho biết, căn cứ chỉ đạo mới nhất của Sở GD&ĐT, nhà trường đã thông báo hôm nay (6/10), tất cả học sinh các cấp dừng đến trường. Trong đó, học sinh THCS - THPT học trực tuyến theo thời khoá biểu; học sinh tiểu học và mầm non nghỉ học. Tất cả giáo viên đã thông báo thông tin tới cha mẹ học sinh ngay từ tối qua.

Trường THCS Cầu Giấy cũng thông báo toàn bộ học sinh chuyển sang học trực tuyến từ 8 giờ sáng nay. Trong khi ở bậc tiểu học, nhiều trường thông báo sẽ hướng dẫn học sinh tự học hoặc gửi phiếu cho các em tự làm bài tập.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) cho biết, ngay sau chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội chiều qua, nhà trường đã thông báo tạm dừng đến trường, học trực tuyến trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, sáng nay, Ban giám hiệu nhà trường vẫn túc trực ở trường để điều hành dạy học trực tuyến đồng thời rà soát lại cơ sở vật chất, ứng phó với bão.

"Đến thời điểm này, không có phụ huynh nào đưa con đến trường", bà Hà nói.

Chị Trần Thu Hà, ở phường Yên Hoà (Hà Nội) cho rằng, nhà có 3 con, nếu cùng lúc học trực tuyến sẽ không đủ thiết bị đảm bảo cho các con học. Chưa kể, bố mẹ vẫn đi làm, không có người trông coi, quản lý sẽ dẫn đến những tình huống mất an toàn khác. “Vì thiên tai, mưa bão, học sinh nghỉ học một ngày, hôm sau nhà trường có kế hoạch dạy bù là phù hợp, không cần thiết chuyển sang học trực tuyến, nhất là học sinh nhỏ tuổi”, chị Hà nói.