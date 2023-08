Sở hữu chuỗi bán lẻ GO!, Nguyễn Kim, Tops Market, Lanchi Mart..., “ông lớn” Thái Lan thu về 17.000 tỷ đồng từ Việt Nam sau 6 tháng đầu năm 2023

Central Retail vừa công bố BCTC quý 2/2023, ghi nhận doanh thu 60.002 triệu baht (hơn 42.000 tỷ đồng) và lợi nhuận là 1.690 triệubaht (hơn 1.100 tỷ đồng). Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu của Central Retail vượt mức 123.208 triệu baht (hơn 84.000 tỷ đồng), lợi nhuận đạt 4.002 triệu baht (hơn 2.700 tỷ đồng).

Central Retail là công ty bán lẻ lớn của Thái Lan, trực thuộc Tập đoàn Central. Nói về con số tích cực trên, ông Yol Phokasub, Giám đốc điều hành của Central Retail, cho biết việc quản lý và danh mục đầu tư linh hoạt cùng việc mở rộng thành công tại các thị trường như Thái Lan, Việt Nam và Italia đã giúp tập đoàn duy trì tăng trưởng trong quý 2 năm nay.

Riêng tại Việt Nam, 6 tháng đầu năm, các điểm bán lẻ của Central Retail đã mang về 25.879 triệu baht (hơn 17.000 tỷ đồng) doanh thu cho tập đoàn. Trong đó, mảng thời trang thu về hơn 43 tỷ đồng còn mảng thực phẩm góp tới 14.900 tỷ đồng và mảng điện tử-gia dụng góp hơn 2.700 tỷ đồng.

Hiện, Central Retail Việt Nam sở hữu hệ thống trung tâm mua sắm và đại siêu thị rộng khắp với các thương hiệu như GO!, Nguyễn Kim, Tops Market, Lanchi Mart... Central Retail cho biết thị phần của họ ở nhóm FMCG (hàng tiêu dùng nhanh) tại Việt Nam không ngừng tăng lên và có tốc độ tăng trưởng cao gấp đôi so với tổng thể thị trường bán lẻ hiện đại.

Tháng 7 vừa qua, Central Retail Việt Nam tổ chức khởi công dự án Trung tâm thương mại và Đại siêu thị GO! Hà Nam. Đây là thành viên thứ 40 trong chuỗi Trung tâm thương mại GO! thuộc Tập đoàn Central Retail. Dự án GO! Hà Nam có tổng diện tích gần 13.000 m2 với hai tầng thương mại và dự kiến vận hành vào năm sau.

Trước đó, tháng 4, ông lớn bán lẻ này đã khai trương siêu thị GO! Nhơn Trạch ở tỉnh Đồng Nai.

Tính đến cuối tháng 6, Central Retail đang sở hữu 52 cửa hàng Nguyễn Kim kinh doanh trong lĩnh vực điện máy gia dụng, và 77 cửa hàng buôn bán thực phẩm, gồm 38 đại siêu thị Go! và 39 cửa hàng thuộc các thương hiệu Tops market, Go!, và LanChi Mart.

Về đầu tư, đầu năm nay, Central Retail đã công bố khoản đầu tư trị giá 1,45 tỷ USD trong 5 năm tới vào Việt Nam. Trong giai đoạn 2023 – 2027, Công ty đặt mục tiêu tăng gấp đôi số lượng cửa hàng lên 600, có mặt trên 57 trên 63 tỉnh thành của Việt Nam. Central Retail cũng đặt tham vọng trở thành nhà bán lẻ đa kênh số một ngành thực phẩm và số hai mảng bất động sản – trung tâm thương mại tại Việt Nam vào năm 2027.

“Central Retail nhìn nhận Việt Nam là thị trường trọng điểm thông qua sự tăng trưởng kinh tế liên tục với tiềm năng mạnh mẽ. Đó là lý do chúng tôi đã mở rộng kinh doanh tại Việt Nam trong 11 năm qua", ông Yol Phokasub nói vào tháng 2 năm nay.