Sở hữu quỹ đất hàng nghìn ha, "nữ tướng" BĐS khu công nghiệp Phạm Thị Bích Huệ xung phong tham gia 'sandbox' chia nhỏ lô đất cho SME

Chiều 15/8/2025, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Phiên đối thoại chuyên đề “Khởi nghiệp - Đổi mới sáng tạo”, thuộc khuôn khổ Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025. Phiên đối thoại do Câu lạc bộ Đầu tư & Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam đăng cai.

Đây là phiên thứ sáu của chuỗi đối thoại địa phương và là phiên chuyên đề đầu tiên, nối tiếp các phiên tại Tây Nam Bộ, miền núi Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, miền núi Tây Bắc Bộ và Trung du Bắc Bộ.﻿

Tại phiên đối thoại, các đại biểu đã tập trung vào các vấn đề: tiếp cận vốn và quỹ đầu tư mạo hiểm, ưu đãi thuế cho R&D, cơ chế sandbox cho công nghệ mới, kết nối viện - trường - doanh nghiệp, bảo hộ sở hữu trí tuệ, và các giải pháp để doanh nghiệp vùng sâu, vùng xa tham gia mạnh mẽ vào chuyển đổi số. Đại diện các bộ, ngành và các chuyên gia đã trực tiếp giải đáp, trao đổi, làm rõ thêm các ý kiến, kiến nghị, khúc mắc của doanh nghiệp.

Bà Phạm Thị Bích Huệ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Western Pacific, đã nêu ra ﻿một trong những nút thắt lớn nhất mà các doanh nghiệp SME, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đang đối mặt đó là việc tiếp cận quỹ đất.

Theo bà Huệ, mặc dù theo Nghị quyết 68, quỹ đất đối với từng khu công nghiệp, cụm công nghiệp đảm bảo bình quân tối thiểu 20 ha/khu, cụm công nghiệp hoặc 5% tổng quỹ đất đã đầu tư kết cấu hạ tầng dành cho các doanh nghiệp SME, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thực tế việc tiếp cận vẫn rất khó.

Nguyên nhân không phải do các chủ đầu tư KCN không muốn cho thuê, mà do rào cản từ quy hoạch chi tiết 1/500 và 1/2000. Bà Huệ chia sẻ, các khu công nghiệp thường được quy hoạch thành các lô tối thiểu 2-3 ha đất, trong khi, nhu cầu thuê đất KCN của một doanh nghiệp SME hoặc khởi nghiệp thường chỉ cần vài nghìn m2.

Muốn cho doanh nghiệp SME hoặc khởi nghiệp sáng tạo thuê, chủ đầu tư phải điều chỉnh lại quy hoạch 1/500 , thậm chí 1/2000, quá trình này thường kéo dài từ 8 tháng đến một năm, làm giảm hiệu quả đầu tư. Do đó, các chủ đầu tư cũng đành "lực bất tòng tâm".

Bà Huệ nhấn mạnh rằng, điều doanh nghiệp cần hỗ trợ là một cơ chế chính sách thông thoáng, gỡ bỏ các ràng buộc cứng nhắc.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CNCTech Group đề xuất chọn mô hình ươm tạo dạng sandbox (cơ chế thử nghiệm có kiểm soát). Với một mô hình mới, chọn một vài doanh nghiệp làm trong 3 đến 6 tháng để dần dần tìm ra cách.

Ông Hùng cho biết CNCTech sẵn sàng đồng hành để triển khai ngay mô hình này, tại sự kiện, ông đã quyết định sẽ dành ra tối thiểu 10 ha trong giai đoạn một (quy mô 100 ha) của dự án Nam Bình Xuyên khởi công ngày 19/8 tại Phú Thọ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.﻿

"Từ đó, chúng ta sẽ có một ‘case study’ (trường hợp điển hình) để đề xuất với Chính phủ về mô hình này, giúp thực hiện điều chỉnh quy hoạch ngay và đưa chính sách vào đời sống." - Ông Hùng chia sẻ

Đại diện Western Pacific, bà Huệ cho biết, với quỹ đất 1.000 héc-ta ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Western Pacific cũng tình nguyện tham gia cơ chế thử nghiệm (sandbox) này.

Nếu cộng đồng doanh nghiệp trong câu lạc bộ có nhu cầu tiếp cận quỹ đất nhỏ, Western Pacific sẽ tập hợp tất cả các nhu cầu đó lại và dựa trên đó, thành lập đội ngũ quy hoạch để chia nhỏ các lô đất, phục vụ nhu cầu của cộng đồng với mức ưu đãi nhất.